Вот какой должна быть идеальная жена в понимании современного мужчины

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Современные мужчины сильно изменились, начав наравне с прекрасным полом, вести здоровый образ жизни, говорить о своих чувствах и посещать салоны красоты. AdMe.ru и Marie Clare сформулировали новые правила поведения для женщин, которые сегодня хотят быть замужем. Читайте и берите на вооружение!

Купить новый диван, завести кота или поехать в детокс-тур на Гоа. Главное — вместе мечтать и работать над достижением цели. Как только диван, кот или детокс-тур осуществятся, быстро направляйте семейный вектор к новым, интересным вам обоим горизонтам. Семья как велосипед: не падает, только когда двигается. К достижению новых целей.

Партнерство способно надолго удержать вместе современного мужчину и женщину. Это не значит, что нужно срочно делать семейный бизнес. Пусть у него есть свое дело, но вы всегда можете помочь, так как знаете иностранные языки, разбираетесь в юриспруденции или мастерски планируете любые мероприятия (нужное подчеркнуть). Мужчина сто раз подумает, прежде чем хлопнуть дверью, ведь в свободном плавании кроме спутницы ему придется дополнительно искать переводчика, юриста или ивент-менеджера.

Мужчины по-прежнему хотят, чтобы их мнение было авторитетным, но принимать все решения самостоятельно больше не желают. Ведь совместное проживание означает и общие риски. Да и современные женщины преуспели в том, чтобы доказать, что многими делами могут заниматься не хуже мужчин. В том числе и такими, как отремонтировать квартиру, оформить кредит или ипотеку. Поэтому принимайте активное участие в обсуждении важных вопросов вашего быта.

Согласно исследованию, которое провел психолог Роберт Провайн, мужчин, отмечающих в брачных объявлениях свое остроумие как важное качество, втрое больше, чем тех, кто ищет острую на язык партнершу. То есть мужское чувство юмора — ценное для самих мужчин качество, и игнорировать его нельзя. Только с самого начала убедитесь, что у вас схожие представления о том, что такое смешно. Потому как долго смеяться над несмешным у вас не получится.

Смеяться над его шутками и смеяться над ним самим — это абсолютно разные вещи. Насколько бы неуклюж или неправ был ваш партнер, воздержитесь от любых замечаний. Особенно прилюдно. Даже если очень смешно. Поставьте себя на его место (хорошее и полезное упражнение) и представьте, например, как он при всех спрашивает вас: «Это платье село после стирки, или твой спортзал закрылся на ремонт?»

Поддержка современного мужчины — это что-то среднее между дружбой с популярным одноклассником-хулиганом и опекой ребенка. То есть с одной стороны: «Татуировка? Ужин после 18:00? Конечно, я с тобой». Тут важно быть рядом, но при этом оставаться в тени, ведь популярный одноклассник-хулиган — он, а не вы. А с другой: «Мотоцикл? Отличная идея, дорогой. А помнишь, мы читали о пользе аэройоги. Может, попробуем начать с нее?» То есть всеми способами отвлекаем внимание от мотоцикла или другой безумной идеи.

Ваш избранник из того поколения людей, чьи родители по-настоящему хорошо относились к своим детям. Возможно, его даже не били в детстве. Поэтому мужчине очень нужна ваша поддержка, когда ему плохо. Тут важно обойтись без назойливых вопросов и советов. Просто выслушайте. Молча. Дайте ему погрустить рядом с вами и не стесняться этого чувства.

Дайте мужчине возможность проявить себя, ведь женская эмансипация лишила его многих козырей. А ведь забота о своей партнерше — это на уровне генетики. Бойтесь мышей, грома и механической коробки передач. Раза три в год можно даже беспомощно развести руками и всхлипнуть, только это должно быть уместно и мило.

А вот перед лицом серьезных неприятностей надо собраться. Любой мужчина будет рад, если женщина в бою без сомнений прикроет ему спину. Если зарплата закончилась быстрее отведенного для нее срока, ныть и обвинять мужчину — значит делать его слабее. Надо сказать: «Ничего, мы справимся!» Главное, чтобы это «Ничего, мы справимся!» не пришлось повторять в конце каждого месяца.

В присутствии мужчины нужно больше времени тратить на совместные дурачества, поцелуи и другие приятные вещи, а не на уборку и приготовление пищи. И, вообще, вкусно готовить еще не значит делать кого-то счастливым. Ведь современные представители сильного пола не так много едят, особенно после 18:00, — берегут фигуру. И еще: когда встает вопрос о том, чем вам заняться в свободное время, в 80 % случаев старайтесь идти в ресторан, кино или просто на прогулку в парк. Проводить много времени дома, в уютной, пусть и одинаковой пижаме — это прямой путь к тому самому быту, о который разобъется ваша любовная лодка.

Хорошая жена должна стать для своего мужа личным тренером, доктором и диетологом. Даже если мужчина делает вид, что не собирается следовать вашим советам, — он только делает вид. Быть здоровым и хорошо выглядеть сегодня модно (и очень хорошо!). Поэтому даже рьяный противник метросексуальных тенденций будет благодарен за ваши усилия. Себя тоже лечите. Особенно от всяких душевных переживаний. Женщины сильнее мужчин подвержены депрессии, поэтому, если настроения нет и уже давно — идите к доктору. Увы, вечная скорбь на лице вызывает не сострадание, а отчуждение.

Мужчины ценят усилия, которые женщины предпринимают ради них. Поэтому не стесняйтесь время от времени подчеркивать тот факт, что вы отращиваете волосы, краситесь красной помадой или носите очки с обычными линзами только потому, что ему так нравится. Конечно, предварительно следует убедиться в том, что нравится ему именно это.