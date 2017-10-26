12 вещей, которые покажут все различие между мужчинами и женщинами

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Никто не сомневается, что мужчины и женщины с разных планет или даже из разных вселенных. Ведь они абсолютно все делают по-разному, начиная от жестов и эмоций и заканчивая броском мяча. Но действительно ли они настолько отличаются? AdMe.ru решил это выяснить и найти все отличия между сильным и красивым полом, которые выражаются в самых простых и повседневных вещах.

Знакомьтесь, это Стас и Юля. Они старые друзья, хорошо знают друг друга и утверждают, что многие вещи, даже самые простые, делают абсолютно по-разному. Мы решили это проверить. Поставили их так, чтобы они друг друга не видели, и попросили сделать несколько действий, чтобы посмотреть, насколько они будут отличаться друг от друга.

1. Выберите позу для съемки

Мы попросили Стаса и Юлю встать в такую позу, которая, по их мнению, будет наиболее удачно выглядеть на фотографии. Стас повернулся к камере практически всем корпусом и выдвинул руки вперед. А вот Юля выбрала позу в профиль. Дело в том, что мужчины на снимках стараются выглядеть крупнее, занимать больше места и демонстрировать верхнюю часть тела. Женщинам, напротив, важно получиться тоньше и изящнее. Они обращают внимание на положение как рук, так и ног.

2. Держите предмет

Юля держит бутылку обеими руками, слегка придерживая ее за донышко. Стас предпочитает держать одной рукой за горлышко или посередине. Как правило, женщины любой тяжелый предмет придерживают снизу. Мужчина, даже если предмет для него слишком тяжелый, будет стараться удержать его одной рукой, чтобы показать свою непомерную мощь.

3. Покажите свои руки

Как правило, женщины стараются продемонстрировать красивый маникюр, лак или просто опрятность ногтей и кожи. Поэтому они чаще показывают тыльную сторону кисти. Для мужчин важны размер и прямолинейность. Руки ладонями вперед выглядят массивнее, а еще так попросту удобнее.

4. Обернитесь

Если окликнуть мужчину и женщину, то они повернутся совершенно по-разному. Мужчина поворачивается всем корпусом, а женщина повернет только голову.

5. Выберите 5 вещей, которые вы возьмете в недельную поездку

То, что выбирают в поездку мужчины и женщины, отражает тип мышления и потребности. Вот что выбрали наши герои из предложенных им предметов: Юля: «В поездку я бы взяла с собой карту, бритву, зубную щетку, шампунь и солнцезащитный крем. Мне кажется, средства гигиены — это те вещи, которые необходимы, а все остальное можно найти в отеле или купить».

Стас: «Я бы вообще взял только кредитку. Все остальное можно купить на месте. Таблетки возьму, могут в дороге пригодиться, и утюг будет проблематично купить. В качестве дополнения я бы взял бритву, чтобы ухаживать за бородой, и фотоаппарат, чтобы запечатлеть интересные моменты». Из-за более развитого абстрактного мышления женщины легко просчитывают разные ситуации и всегда думают о вещах, которые понадобятся в будущем. Мужчины берут только все самое необходимое на данный момент, а дальше действуют по ситуации.

6. Снимите футболку

Как правило, мужчины снимают футболку, стягивая ее через голову или спину, а женщины хватают руками по краям. Потому что мужчины задействуют самую сильную часть тела — руки. Женщины же используют весь корпус.

7. Присядьте, как вам удобно

Садясь, женщина сводит колени или закидывает ногу на ногу. Мужчины, напротив, чаще сидят, разведя колени в стороны. Тут можно сказать о двух вещах: Во-первых , из-за физиологии и различного строения таза у мужчины и женщины они сидят по-разному.

, из-за физиологии и различного строения таза у мужчины и женщины они сидят по-разному. Во-вторых, по классике языка тела, широко раздвинутые ноги у мужчины —показатель доминантности, а плотно сведенные колени у девушки — признак скромности.

8. Бросьте мяч

Мужчина кидает тяжелый предмет одной рукой броском из-за головы, а женщина — держа обеими руками снизу вверх или по дуге, используя все свое тело и вес.

9. Покашляйте

Кашляя, мужчины прикрывают рот кулаком, а женщины прикрывают рот краем ладошки, опуская и немного отворачивая голову.

10. От души зевните

При зевании мужчины прикрывают рот, задействуя одну руку. Женщины, поскольку их рука меньше, используют две руки, сложенные вместе.

11. Поправьте прическу

А тут все просто. Из-за того, что мужчины зачесывают волосы назад и они короткие, представители сильного пола поправляют их одной рукой. Женщины используют обе руки, чтобы поправить каждый локон.

12. Выберите самую привлекательную девушку