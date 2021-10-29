12 вещей, которые меняются в семье с появлением второго ребенка

С появлением в семье детей многие вещи в нашей жизни необратимо меняются. Новый опыт порой дается непросто, и то, что казалось важным и обязательным в первые месяцы, быстро теряет свою актуальность. Опытные родители значительно проще относятся к чистоте и порядку и знают, что несколько минут в тишине и покое иногда важнее правил и строгих запретов.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как же меняется отношение к некоторым вещам у мам и пап с годами или после рождения второго ребенка.

На многие вещи смотришь значительно проще

Первому малышу родители обычно уделяют значительно больше времени и трепетнее относятся к разным моментам. Однако с рождением второго ребенка времени остается так мало, что приоритеты у мам и пап меняются. И то, что раньше пугало — грязная одежда, детский совочек во рту или конфетка, подобранная с пола, — кажется сущей ерундой.

Замечания незнакомых людей воспринимаются не так болезненно

По мере взросления детей родители набираются опыта. А с ним появляется и уверенность. Если в первые месяцы критические замечания других людей — знакомых и не очень — могут расстроить и ввергнуть в панику, то спустя несколько лет мамы и папы становятся более «толстокожими». И в первую очередь заботятся о комфорте своем и своего ребенка, а потом уже о чужом мнении.

Количество детских фотографий уменьшается в несколько раз

Обычно родители трепетно собирают снимки первого чада и даже оформляют их в альбом. Но с рождением следующего малыша на это просто не остается времени. Да и собрать двух детей в пространстве одного кадра — дело непростое. Даже если терпеливому взрослому удается усадить двух непосед рядом, они начнут вертеть головами и смотреть в разные стороны. Удачный постановочный снимок равносилен выигрышу в лотерее.

Начинаешь понимать, что все дети порой ведут себя не слишком хорошо

Все дети разные и порой могут вести себя не очень-то хорошо. Поэтому по мере взросления собственного ребенка родители постигают непростую истину: иногда правила и воспитательный подход могут меняться. Кроме того, многие вещи по прошествии времени кажутся просто пустяками. Например, платье, облитое соком, или небольшой скандал в магазине.

К свободному времени относишься совершенно иначе

С появлением в семье второго ребенка свободное время превращается в недостижимую роскошь. Даже лишние полчаса сна кажутся настоящим счастьем. Если взрослым удается урвать несколько минут и посвятить их себе любимому, то порой бывает сложно решить, на что же их потратить: почитать книжку, сходить в душ или быстро сбегать в магазин.

Гаджеты перестают быть злейшими врагами

Конечно, стоит ограничивать время, которое дети проводят с различными гаджетами. И когда любимое чадо не отлипает от телефона и компьютера часами, это вызывает у родителей здоровую тревогу. Но со временем мамы и папы становятся гибче и смягчают строгие правила. Если младшего ребенка нужно немедленно укладывать спать, то можно позволить старшему провести 5 лишних минут перед телевизором.

Кулинарные изыски уходят в прошлое

Каждый родитель хочет для своих детей только самого лучшего. Поэтому поначалу все уделяют много внимания питанию малышей, тщательно выбирая самые свежие продукты и проводя массу времени у плиты. Если малыш отказывается есть, заботливые взрослые ищут всевозможные варианты, которые могут заменить непонравившееся блюдо. Но готовить разные яства для каждого в семье из 4 человек сложно. Поэтому многие отдают предпочтение простым и незатейливым кулинарным рецептам.

Бактерии уже не кажутся такими страшными

На первых порах родители старательно стерилизуют и драят все поверхности и материалы, которые каким-то образом соприкасаются с их малышом. Но страх перед всевозможными бактериями со временем отступает, и стандарты чистоты меняются. Одежду необязательно проглаживать со всех сторон, полки и игрушки можно и не протирать спиртовыми салфетками.

Понимаешь, что необязательно покупать исключительно дорогие и новые вещи

Вырастить детей — это недешевое удовольствие. Именно внушительные расходы останавливают многих родителей, когда они задумываются о пополнении семейства. Ведь требуется купить так много вещей. И желательно, чтобы все они были новыми и модными. Однако со временем взрослые учатся расставлять приоритеты. Хорошая школа — это важно. А вот коляска может быть и подержанной, главное, чтобы оставалась надежной и удобной.

Образ идеального родителя остается в прошлом

И с одним-то ребенком сложно соответствовать представлениям окружающих об эталонном родителе. А когда в семье появляется второе чадо, все эти усилия кажутся бессмысленными и отходят на второй план. Начинаешь понимать, что любой человек может вымотаться, расстроиться или разозлиться. И не стоит требовать невозможного ни от себя, ни от окружающих.

Чистота и порядок уже не в приоритете

С появлением детей представление об идеальном доме быстро меняется. И если поначалу родители пытаются сражаться с хаосом и по возможности наводить порядок, то с рождением второго малыша обычно оставляют эти бесплодные попытки. Естественно, лучше поддерживать жилище в чистоте. Но если на уборку уходит слишком много времени, всегда можно воспользоваться услугами специалиста или попросить о помощи родственников.

К детской одежде начинаешь относиться проще

Наряды для первых детей обычно подбирают тщательно и с любовью. Пусть даже ребенку в них не очень удобно да и одевает он эту красоту от силы пару раз. Если малыш капризничает и отказывается кутаться в теплую кофту, взрослый может потратить массу времени, дабы убедить его, что это необходимо. Когда же на прогулку надо собрать двоих детей, красота и комфорт отступают на второй план. Пусть напяливают что хотят. Главное — выйти из дома до заката.