12 вещей, которые делают только влюбленные женщины
Любовь — сложное и, к сожалению, не всегда взаимное чувство, которое может угасать или разгораться с годами. Существуют проверенные ситуации, честно отражающие отношение партнера к вам.
AdMe.ru нарисовал 12 жизненных комиксов, которые помогут отличить влюбленную женщину от той, которая к вам равнодушна.
1. Уважительно относится к твоим родителям
2. Не стесняется тебя на людях, даже если ты делаешь глупости
3. Умеет сдерживать твой гнев, а не гневается в ответ
4. Уважает твое мнение, даже если оно кардинально отличается от ее
5. Не сплетничает о тебе с подругами
6. Не показывает на людях своего разочарования или обиды
7. Заботится о твоем здоровье и физической форме
8. Понимает твой юмор и искренне смеется над твоими шутками
9. Внимательно слушает, когда ты рассказываешь о том, что для тебя важно
10. Проявляет интерес к твоим увлечениям, чтобы лучше понять тебя
11. Верит в тебя несмотря ни на что
12. Подталкивает к развитию, а не просто к зарабатыванию денег
Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru