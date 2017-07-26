12 вещей, которые делают только влюбленные женщины

12 вещей, которые делают только влюбленные женщины

Любовь — сложное и, к сожалению, не всегда взаимное чувство, которое может угасать или разгораться с годами. Существуют проверенные ситуации, честно отражающие отношение партнера к вам.

AdMe.ru нарисовал 12 жизненных комиксов, которые помогут отличить влюбленную женщину от той, которая к вам равнодушна.

1. Уважительно относится к твоим родителям

2. Не стесняется тебя на людях, даже если ты делаешь глупости

3. Умеет сдерживать твой гнев, а не гневается в ответ

4. Уважает твое мнение, даже если оно кардинально отличается от ее

5. Не сплетничает о тебе с подругами

6. Не показывает на людях своего разочарования или обиды

7. Заботится о твоем здоровье и физической форме

8. Понимает твой юмор и искренне смеется над твоими шутками

9. Внимательно слушает, когда ты рассказываешь о том, что для тебя важно

10. Проявляет интерес к твоим увлечениям, чтобы лучше понять тебя

11. Верит в тебя несмотря ни на что

12. Подталкивает к развитию, а не просто к зарабатыванию денег

Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru

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