12 вещей, которые стоит перестать делать, чтобы получать зарплату больше, чем сейчас

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Мир полон бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и глупцов, которые готовы работать, не богатея, сказал однажды Бернард Шоу. Если вы работаете в поте лица, а ваша зарплата все еще оставляет желать лучшего, значит, что-то нужно менять. Давайте разберемся, что именно.

Мы в AdMe.ru познакомились с биографиями успешных бизнесменов, советами профессиональных коучей и исследованиями ученых на эту тему и собрали для вас 12 причин, которые мешают нам зарабатывать больше.

1. Недооценивать свой профессионализм

В книге «Секреты женщин, зарабатывающих 6-значные суммы» («Secrets of Six-Figure Women») Барбара Стэнни рассказывает, что женщин, которые мало зарабатывают, многое объединяет. Они соглашаются на маленькую зарплату и часто недооценивают себя в профессиональном плане, считают, что их знаний и умений недостаточно для этой должности. Многие боятся брать ответственность на себя и свои успехи объясняют случайным совпадением или банальным везением. Иногда можно брать пример с мужчин, ведь они склонны переоценивать свои профессиональные способности. Именно эта стратегия чаще позволяет им достигать успеха.

2. Работать бесплатно

Эми Морин, автор книги «13 вещей, которых избегают сильные личности» («13 Things Mentally Strong People Don’t Do») считает, что работа за «спасибо» говорит не в пользу вашего профессионализма, ведь вы используете свое время, знания и способности и приносите доход этой компании. Любая работа стоит денег, и подобное предложение можно принять только в исключительных случаях. Спросите себя: полученный на этой работе опыт превышает все ваши затраченные усилия? Если да, есть смысл какое-то время работать ради знаний и опыта. Но ни в коем случае не затягивайте этот период.

3. Бояться попросить о повышении

Девушки-подчиненные часто опасаются заводить с начальником разговор о повышении зарплаты, потому что боятся недовольства и осуждения. Однако такой разговор необходим, если, к примеру, круг ваших обязанностей расширился, а зарплата осталась на прежнем уровне. Согласно наблюдениям, стоит просить о повышении оклада в пятницу в первой половине дня. Не лучшее время для такого разговора — в понедельник, во время обеда или до того, как босс выпил свой утренний кофе. Но, конечно, все очень индивидуально и зависит от привычек и характера вашего начальника.

4. Забывать, что время — тоже деньги

Исследователь в области информационных технологий Питер Кохрейн (Peter Cochrane) считает, что в мире всего 2 типа людей: те, кто потратит любое время, чтобы сэкономить немного денег, и те, кто потратит любые деньги, чтобы сэкономить немного времени. И более продуктивными становятся люди второго типа. Представьте себе, что вам нужно забрать какой-то товар, который находится на другом конце города. Предположим, вы потратите около 2 часов своего времени и $ 1 на проезд. Вы также можете остаться дома и заказать курьерскую доставку, заплатив $ 5. Первый вариант кажется более экономным, но на деле, если час вашего рабочего времени стоит $ 10, гораздо выгоднее потратить это время на работу.

5. Засиживаться на работе допоздна

Презентеизм — это ситуация, при которой работник проводит на работе больше времени, чем это необходимо. Причин этому может быть много: неумение планировать свое время, желание показать себя гиперответственным работником или уверенность в собственной незаменимости. В любом случае такое поведение совсем не поможет вам заработать больше. «В Facebook зачастую засиживаются до ночи. И если бы я оставалась на работе вместе со всеми допоздна, я бы вымоталась до невозможности. Я бы считала себя плохой мамой и в конце концов уволилась бы. Но был другой путь: приходить рано, работать в те часы, в которые я хотела работать, уезжать в 5:30 вечера и выходить из дома в интернет — именно так я и работаю до сих пор», — делится своим опытом Шерил Сэндберг, единственная женщина в руководстве медиагиганта Facebook.

6. Смотреть вперед, вместо того чтобы оглядеться по сторонам

Большинство людей трудится в офисе, надеясь подняться по служебной лестнице. Только вверх и никуда не сворачивая. С одной стороны, это хорошо, но такое туннельное мышление, как считает Джейсон Демерс, основатель и директор AudienceBloom, ограничивает ваше развитие и лишает вас возможности заработать больше. Намного более успешным будет взгляд по сторонам и интерес к областям, не имеющим прямого отношения к вашей основной работе. Во-первых, это может принести вам дополнительный доход, а во-вторых, всесторонне развитые люди интересны руководству и гораздо быстрее продвигаются по служебной лестнице.

7. Не задать себе очень важный вопрос

Что вы думаете о вашей работе? Если бы у вас было немерено денег, вы занимались бы этим делом? Если нет, подумайте, а чем бы вы занялись, случись такое, и как ваша новая деятельность помогла бы вам заработать. Почему это так важно? Если вы любите свою работу, то будете выполнять ее с гораздо большей радостью и вдохновением, а значит, ваша продуктивность вырастет. Да и начальник, увидев ваш искренний интерес и энтузиазм, будет заинтересован в вашем росте. Нелюбимая работа не сделает вас богатым.

8. Считать единственной целью деньги

Разумеется, это хорошая мотивация, но для успешной реализации она не должна быть приоритетной и единственной. Если работодатель выбирает между работником, который рьяно стремится заработать, и тем, кто реально хочет помочь своей компании подняться выше, то, разумеется, выберет второго из них. Деньги — это не цель, а инструмент, и зарабатывать деньги ради самих денег — самое неразумное, что можно сделать. Вам должно быть по-настоящему интересно развиваться в этой сфере. Ваше искреннее увлечение работой почувствует начальство, и шансы на карьерный рост и повышение оклада заметно возрастут. А дополнительные деньги потратьте на свое любимое хобби: станете еще более довольным жизнью и продуктивным.

9. Жить по привычному сценарию и считать, что «от добра добра не ищут»

От людей часто можно услышать: «На жизнь хватает». Здесь таится подвох, ведь такая позиция является частой причиной возникновения инерционного мышления — когда вы идете знакомой дорогой и нигде не пытаетесь свернуть в поисках другого пути: более интересного или красивого. Ничто не стоит на месте, и мир постоянно находится в движении. Сейчас вам хватает, а завтра вы захотите выпить кофе с круассаном на фоне Эйфелевой башни или родить ребенка. Осознание этого факта даст мощный стимул работать по принципу увеличения прибыли: старайтесь каждый день делать немножко больше, чем вчера.

10. Уходить в работу с головой, прячась от проблем в личной жизни

Иногда в работе мы ищем спасение от личных проблем и неприятностей. Подобное решение может иметь кратковременный эффект, но в долгосрочной перспективе сколотить приличное состояние будет задачей не из легких. Сложно работать, когда голова забита разными волнениями и тревогами. Исследования подтверждают: счастливые люди зарабатывают больше своих грустных коллег. Прятаться от проблем на работе — не лучшая стратегия. Намного эффективнее сначала разобраться с личными переживаниями, уладить имеющиеся конфликты и с ясной головой вернуться к работе — спокойным, довольным жизнью и продуктивным.

11. Не следить за собой

Специалисты Эксетерского университета и Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что высокие и стройные люди зарабатывают больше своих низкорослых коллег с лишним весом. Ученые считают, что у высоких и худых людей лучше развиты социальные навыки, выше эмоциональный интеллект и они увереннее в себе. Результаты этого исследования — отличная мотивация записаться в тренажерный зал, следить за своим питанием и больше внимания уделять своему здоровью. А если природа не наградила вас высоким ростом, на помощь придут туфли на каблуках.

12. Делать только то, что от вас ожидают

Ричард Брэнсон говорит о том, что очень важно не просто что-то делать, а превосходить ожидания клиентов, причем делать это неожиданно. Эта стратегия применима не только в бизнесе, но и других аспектах жизни, ведь самые яркие эмоции у нас вызывают поступки, которых мы не ждем. Для того чтобы проявить себя и показать свою заинтересованность в карьерном росте, постарайтесь выполнять немножко больше, чем от вас ожидают. Проявляйте инициативу, если видите, что ваша идея может сделать рабочий процесс эффективнее. Это как с вишенкой на торте — неожиданно и приятно.

Бонус: так как же зарабатывать больше?

Финансовый эксперт и автор книги «Вы можете уйти на пенсию раньше!» («You Can Retire Early!») Дикон Хейс предлагает более 80 способов заработать больше в 2018 году. Среди этих советов: превратить свое хобби в источник дохода, попробовать себя в фрилансе, пройти онлайн-курсы и освоить новый навык, начать вести блог или создать youtube-канал, предложить свою идею на краудфандинговой платформе Kickstarter и много других.

Бывают, конечно, ситуации, когда эти советы могут не сработать. Например, руководство просто отказывается признавать ваши достижения. Как вы думаете, стоит в таком случае держаться за надежное место или надо рисковать и искать что-то новое?