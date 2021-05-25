12 устаревших установок, которым многие женщины следуют по привычке, а зря

На днях мы с подругами решили устроить девичник «для тех, кому под 40». Давно не виделись. Аня развелась с мужем и взахлеб рассказывала о «холостой» жизни с детьми в новом статусе. Света сменила вечный хвостик на модную короткую стрижку и дивно похорошела. Кира заказала дорогущий десерт и не стала доедать, потому что ей невкусно. И все это кажется вполне нормальным, не вызывает вопросов. А ведь когда-то первая твердила, что семью надо сохранять до последнего, вторая лелеяла свою косу как главное богатство, а третья не могла встать из-за стола, пока тарелка не будет пустой.

Меня зовут Маша, и я расскажу читателям AdMe.ru о 12 установках, которые мы с подругами считали безусловными истинами, а они лишь усложняли нам жизнь. Вероятно, часть из них верна и для мужчин, но их в нашей компании не оказалось, поэтому поговорим о дамах.

«Все лучшее — детям»

Жертвовать собой ради ребенка у многих родителей считается почетным. «Мы на детей всю жизнь положили!» — с гордостью говорят они. Таким мамам и папам некогда сходить к врачу, если что-то болит, и в дырявых ботинках, если постараться, они могут пробегать не одну зиму. Но на пользу ли детям такие жертвы? Ведь ребенку гораздо нужнее здоровые и счастливые родители, чем очередная игрушка или поход в цирк. Моя тетя Оля воспитывала сына одна. Все лучшее — Димочке: сама будет на хлебе и воде сидеть, но ему и мясо, и конфеты, и мороженое. Вырос. Теперь сыночке то брендовые шмотки надо, то телефон покруче. Димочка маму стыдился: выглядит как старуха, ходит в зашитых колготках, все время у нее то сердце болит, то еще чего... В итоге в 22 года он позарился на чужое и отправился в места не столь отдаленные. Тетя Оля до сих пор не понимает, почему с ее золотым мальчиком произошла такая неприятность. Но ответ лежит на поверхности: Димочка просто привык, что мама обеспечивает его хотелки в ущерб себе, а когда ее ресурсов стало не хватать, решил взять желаемое сам. Ведь ему можно — он же достоин лучшего. Мама всегда так говорила. А теперь возит ему передачки.

«Унитаз — лицо хозяйки»

Миф о том, что женщины просто созданы для наведения чистоты и порядка, вероятно, придумали те, кому это выгодно. Но сегодня, к счастью, уже многие понимают, что нелюбимые домашние обязанности можно делегировать технике (посудомоечной машине), профессионалам (клининговым службам) или другим членам семьи (даже если муж уверяет, что у него лапки). Кстати, исследования доказывают, что в тех парах, где домашние дела распределяются между супругами, отношения в парах крепче. Никто из нас не рождается со щеткой в одной руке и списком домашних дел в другой. Чаще всего мы сами взваливаем на себя кучу обязанностей и испытываем жгучий стыд за то, что не успеваем выполнить их вовремя или идеально. Но умение драить унитаз не зависит от пола человека — с этим любой справится. Поэтому не стоит проводить знак равенства между чистотой в доме и своей гендерной состоятельностью.

«Нужно сохранять семью любыми способами»

Безусловно, над отношениями в семье нужно работать. Но если это делает только один человек, а второму все равно, то ничего хорошего не получится. Терпеть неуважение и обесценивание исключительно для того, чтобы иметь статус замужней женщины или «чтобы у детей был отец», — бесперспективное занятие. Более того, с точки зрения психологии сохранять плохой союз, в котором все несчастны, ради детей бессмысленно. Моя подруга Аня после 12 лет семейной жизни стала «разведенкой с 2 прицепами» и жалеет лишь об одном: что не сделала этого раньше. Муж погуливал, денег в семью приносил мало, детьми не занимался — она терпела. Но последней каплей стало то, что он внаглую съел все котлеты, которые она нажарила, и спокойно ушел «к друзьям». А то, что детям с женой есть нечего, так это их проблемы. Аня его выгнала и выдохнула. Такой балласт с шеи снять — еще бы!

«Мода — для молодежи»

Многие люди до сих пор ограничивают себя в выборе тех или иных моделей одежды только потому, что считают себя слишком старыми для них. Шорты после 30? Ужас! Кроссовки с платьем? Курам на смех. Косуха? Мне не 17 лет. Но современная мода настолько свободна и разнообразна, что на самом деле все эти запреты существуют только у человека в голове. Сегодня миксовать можно все что угодно: принт в клетку с цветочным, серебро с золотом, и это здорово. Если хочется надеть яркие колготки, рваные джинсы и кеды, то цифры в паспорте совершенно неважны. Главное — быть в согласии с самой собой, ощущать себя в выбранных вещах комфортно и не бояться новых сочетаний. В конце концов, право на эксперименты имеет каждый. Моя соседка Ирина Юрьевна раньше была учителем литературы, а теперь на пенсии. Всю жизнь она ходила на работу в строгих костюмах, считая это единственным вариантом дресс-кода для учителя. Сейчас у нее есть полная свобода действий, и в ход пошло красное пальто, которое ей очень к лицу, шляпки, яркие броши, бусы... Она выглядит стильно, как никогда раньше, и смеется, что наконец-то дала себе возможность расцвести. Что ж, лучше поздно, чем никогда.

«Депрессии не существует»

Многие люди до сих пор считают, что депрессия — это выдумка, которой некоторые оправдывают свою лень. Мол, была бы у человека корова (а лучше две), трое детей, за которыми глаз да глаз, и лежать лицом к стене и ничего не хотеть у него не вышло бы. На самом деле депрессия — это психическое расстройство, которому женщины подвержены в большей степени, чем мужчины. Как и другие болезни, этот недуг требует лечения. Заботиться о своем эмоциональном состоянии не менее важно, чем о физической форме, но зачастую мы об этом просто забываем. Думаем: «Надо всего лишь взять себя в руки, настроиться на позитив — и жизнь заиграет новыми красками», а за профессиональной помощью не обращаемся. При этом специалисты уверены, что депрессию можно вылечить даже в самых запущенных случаях. Так зачем же терпеть?

«Говорить о своих желаниях стыдно»

Многим из нас внушали, что «скромность — главное украшение девушки». Поэтому некоторые женщины молчат о своих желаниях в надежде, что остальные их угадают. В итоге они с вымученной улыбкой получают на день рождения сковородку, хотя мечтали о новых духах. А ведь исследования на этот счет доказывают, что заранее оговоренный подарок ценится получателем больше, чем спонтанный сюрприз. И это логично, ведь если вам презентовали то, что вы хотели, этому нельзя не порадоваться. За мной в институте ухаживал одногруппник. Приходишь на пары, а на твоем столе лежит розочка и белый шоколад. Приятно. Мы ходили в кино, гуляли по набережной. Но я так и не решилась ему сказать, что обожаю тюльпаны и горький шоколад, а в новых туфлях очень больно ходить на дальние расстояния. Отношения у нас так и не сложились, потому что я устала от этих несовпадений. Но все могло закончиться иначе, будь я более открытой.

«Воспитание детей — ответственность женщины»

Несмотря на то что во многих странах мужчины могут брать отпуск по уходу за ребенком, все же присмотр за детьми и их воспитание зачастую считаются чисто женской обязанностью. На самом деле единственное, что неподвластно папам, — это грудное вскармливание, а в остальном никаких суперспособностей, доступных лишь мамам, не существует. Для того чтобы ловко менять памперсы, заплетать косички или помогать с уроками, не нужен особый дар — только опыт и терпение. Но если с самого рождения детей ограждать мужчин от ухода за ними, то этот навык у них точно не появится. Делегирование обязанностей позволит маме высвободить часть времени и сил на другие дела, а папе — наладить с малышами более близкую связь. Муж моей троюродной сестры Кати ушел в декретный отпуск вместо супруги, потому что ей предложили более высокооплачиваемую работу. Их дочке Тане тогда было 8 месяцев. Сестра сначала жутко переживала, как он справится, но ее муж быстро нашел с малышкой общий язык. Как и папа, Танюшка растет очень спортивной: легко подтягивается на турнике и вообще любит активные игры. Сейчас пара задумывается о втором ребенке, и муж не против повторить этот опыт.

«Нельзя оставлять еду на тарелке»

Редко кто в детстве не слышал фразу «Пока все не съешь — из-за стола не выйдешь». Все это перерастает в установку о том, что оставлять пищу на тарелке, особенно в гостях, неприлично. Моя подруга Кира с детства была малоежкой, но ее заставляли доедать, потому что «мама так старалась, а ты!..». И Кира ела — честно, до чистой тарелки. Лет до 30. А потом плюнула и перестала. И мир не рухнул. Меня саму до сих пор терзает чувство вины, когда я говорю бабушке, что больше 2 ее пирожков в меня не влезет, и вижу, что она расстраивается. Ее выпечка великолепна, но если бы я ела все, что она для меня готовит, то давно перестала бы проходить в дверь. Я уверена, что есть нужно только в одном случае: когда хочется, а есть из солидарности или чувства вины — плохая стратегия, которая может обернуться лишними килограммами. А кому они нужны?

«Короткая стрижка — это неженственно»

Издавна принято считать, что длинные волосы придают образу женственности: их можно уложить в пышные прически, завить локонами, заплести в косу. Но в коротких стрижках тоже есть своя прелесть: они делают глаза более выразительными, а для обладательниц редких и тонких волос являются настоящим спасением. Желание сохранить пусть жиденькую, но косу часто продиктовано страхом выглядеть неженственно. Однако не стоит бояться состригать лишнее: в современном мире много мужчин с длинными волосами и женщин с короткими, но это не делает их менее привлекательными. Главное — найти своего мастера, подобрать подходящую стрижку, и, возможно, отражение в зеркале по-хорошему удивит вас саму.

«Свой возраст нужно скрывать»

Современный мир учит женщин стесняться своего возраста. Нам предлагают сотни вариантов краски для волос, чтобы скрыть седину, кремов от морщин, косметики, которая позволяет стереть с лица десяток лет (если не приглядываться, конечно). Но в том, чтобы выглядеть на свой возраст, на самом деле нет ничего страшного, и необходимость молодиться не является безусловной потребностью каждой женщины. Это не значит, что за собой не нужно ухаживать, как раз наоборот. Просто стоит различать заботу о себе и маскировку для других. Косметика для ухода, полноценный здоровый сон, крепкая нервная система и позитивное отношение к жизни гораздо полезнее для кожи, ногтей и волос, чем тонны тонального крема, наращенные ногти и интенсивное окрашивание.

«Отказывать неловко»

Многим из нас даже в зрелом возрасте сложно сказать «нет» на просьбы, которые изначально не хочется выполнять. Женщин эта проблема касается чаще, потому что большинство девочек с детства учат быть милыми и уступчивыми, а мальчиков — достигать целей. В итоге дамы приучаются чаще думать о чувствах других и, боясь обидеть кого-то отказом, соглашаются на заведомо неинтересные им предложения. Начальник просит выйти на работу в выходные? Да, конечно, долгожданную поездку на дачу можно отложить. Помочь сестре поклеить обои вместо того, чтобы раз в год сходить в театр? Ну надо так надо. Такие маленькие жертвы вроде бы совсем незаметны, но если постоянно ставить себя на последнее место и выполнять желания других, то до своих руки никогда не дойдут.

«Пробовать что-то новое можно лишь до определенного возраста»

У многих женщин время на поиск себя заканчивается с появлением детей. Сначала страшно менять нелюбимую работу, потому что «кому я нужна после декрета с вечными больничными». Потом некогда ходить на курсы шитья или вокала, так как в приоритете детские секции и развивашки. Ну а в итоге большинство дам так и не решаются заняться тем, к чему лежит душа, потому что после 40–50 лет «это просто смешно». Моя свекровь на пенсии пошла на курсы кондитеров и теперь печет такие торты, что пальчики оближешь. Сначала подруги и соседки посмеивались над ней, мол, Петровна, ты что, к 60 годам готовить не научилась? Но потом они попробовали ее десерты, оценили их нетривиальный внешний вид, и теперь у свекрови есть круг своих заказчиц, которые не променяют ее выпечку ни на какие коврижки. На самом деле для осуществления мечты нет никаких возрастных рамок. Вера Вонг стала дизайнером свадебных платьев в 40 лет, а Сьюзан Бойл проснулась знаменитой певицей в 48. Уйти с надоевшей работы в новую сферу, заняться аквааэробикой на пенсии или начать шить плюшевых зайчиков не только можно, но и нужно, если вы об этом грезите. И, возможно, именно это «позднее» увлечение полностью изменит вашу жизнь.