12 устаревших финансовых привычек, из-за которых человек никогда не сможет жить по средствам

Даже те, кто далек от экономики, знают: в деньгах нужно разбираться. В то время как котировки мировых валют и индекс Доу Джонса могут быть для вас непонятным набором цифр, это не значит, что не нужно уделять финансам должного внимания. И даже если все ваши сбережения хранятся в старой свинье-копилке и вы не скупаете пачками акции ведущих компаний, есть вещи, которые стоит усвоить.

Мы в AdMe.ru решили без сожаления избавиться от старых стереотипов и выяснили, как в наши дни стать финансово грамотным и каких ошибок нужно избегать.

1. Жить по принципу «зато свое»

Жить в стесненных условиях, но иметь свою квартиру — устаревшая ценность. Сегодня собственная жилплощадь уже не считается обязательной: важно быть мобильным, и все более актуально не привязываться к одному месту.

2. Экономить на себе

Чем больше человек себя ограничивает, тем сильнее ему хочется переступить искусственно созданные рамки. Поэтому чрезмерная экономия в итоге выливается в импульсивные покупки, за которые потом становится стыдно перед самим собой. Не понимаю этого отношения к деньгам, когда ты не можешь себе позволить маленькую радость в виде вкусной еды, цветов или какой-нибудь безделушки, что-то просто для души, а сразу думаешь, что полезного мог бы купить на эти деньги. © bloody_alert / Twitter

Наша семья жила бедно. Помню, были моменты, когда денег особенно не хватало и приходилось есть пустые макароны. К чаю папа покупал «барбариски» или «Дюшес» и каждую конфетку делил на несколько частей. Про одежду вообще молчу: по несколько месяцев носила одну и ту же кофту, одни и те же джинсы. Даже трусы штопались. Было обидно и досадно смотреть на других детей, которые ели в школе фрукты, бутерброды, а мы себе такого позволить не могли. Всякие вкусности покупали только на праздники или на отпускные. Потом я узнала, что мама всегда копила деньги на черный день. То есть у нее были деньги, которые мы могли потратить на еду, но она откладывала их на что-то «более важное». © Подслушано / Vk

3. Не копить на отпуск

Сегодняшний бешеный ритм жизни вынуждает нас постоянно выполнять множество задач. И качественный отдых едва ли не обязательное условие для продуктивной работы. Поэтому считать поездку в теплые края непозволительной роскошью — устаревшее мнение.

4. Не пополнять копилку или вклад

Традиция откладывать деньги была, есть и будет. Но ее пора пересмотреть, ведь если сумма накоплений остается прежней, особого смысла в этом действии нет. Сегодня банки предлагают множество вкладов под выгодные проценты, и этой возможностью действительно стоит воспользоваться.

5. Не пытаться найти работу лучше

Раньше можно было устроиться на стабильную работу и успокоиться. Но сегодня совсем не стыдно перебирать разные сферы деятельности, пока не будет найдено дело по душе. Да и отсутствие карьерного роста — достаточно веский аргумент для смены профессии, даже если она приносит неплохой доход.

6. Всегда давать в долг

Корни этой финансовой привычки уходят прямиком в психологию. Обыкновение всегда помогать друзьям и близким материально формирует неоправданное чувство вины. На самом деле, если на вас обижаются из-за вашего нежелания делать то, что вы не обязаны, проблема именно в тех, кто хочет таким образом вами манипулировать. У меня есть дурная привычка. Я не отказываю людям, когда им нужна финансовая помощь. Даже если я человека и не знаю совсем. Из-за этого я теряю деньги, знакомых, доверие и веру в людей. © _UNESCO_K / Twitter

7. Не оценивать вещи с точки зрения дороговизны

«Не жили богато, нечего и начинать!» — знакомая многим фраза. Но если вы собираетесь совершить дорогую покупку, старайтесь смотреть не на сухие цифры, а на то, что она даст именно вам. У меня странное отношение к деньгам. Вчера пошел в «Азбуку вкуса», увидел мандарины по ₽ 540 за кг и даже не задался вопросом, дорого ли это. Единственный вопрос был, готов ли я потратить ₽ 500 на пакет мандаринов, которые хочу. Оказалось, готов. Купил! © A_Kapustin / Twitter

8. Не отказываться от старого типа мышления

Тем, кто смог улучшить свое материальное положение, тяжело перестроиться на новый жизненный уклад. Поэтому если вам долгое время приходилось на всем экономить, а деньги добывались с огромным трудом, вы попросту будете считать себя недостойным многих вещей, даже если вы уже можете их себе позволить. Я пытаюсь измениться: зарабатываю достаточно, после оплаты услуг ЖКХ, покупки продуктов, проездных остается большая часть, а тратить особо не умею. И очень тяжело выкорчевывать тезис «не, это дорого, а значит, мне не надо», с которым меня растили. © radiozapyataya / Twitter

9. Считать, что деньги — грязь

Утверждение о том, что деньги — нечто недостойное, еще долго себя не изживет. Но если вы получаете средства честным путем, беспокоиться не о чем. Также как и не стыдно тратить много и покупать дорогостоящие вещи, если вы живете по средствам. Главное, чего стоит избегать, — хвастовства своими возможностями. Если вам стыдно брать деньги за свою работу, потому что так вас воспитывали и говорили, что деньги — грязь, представьте такую ситуацию. Вы находитесь в пропасти, выбраться можно только по веревке. Вам сбросили эту веревку, но она оказалась грязной. Вы ей воспользуетесь, когда на кону жизнь? © zhitelvlg / Twitter

10. Не менять свой тарифный план

В то время как о меняющихся тарифах на услуги ЖКХ мы узнаем на специализированных ресурсах, с ценами на мобильную связь и интернет не все так однозначно. Многие люди годами не меняют тарифный план, привязанный к номеру телефона. Но сегодня у телекоммуникационных операторов есть множество выгодных предложений, подходящих для любых нужд. На 8-м месяце работы из дома я наконец-то догадалась, что платить $ 60 в месяц за мобильный тариф с интернетом немного расточительно. © _vanswan / Twitter

11. Иметь несколько дебетовых карт

Большое количество пластиковых карт, за обслуживание которых вы регулярно платите, регулярно «крадет» из вашего бюджета несколько сотен рублей в год. Особенно осторожно нужно быть с премиальными картами, поскольку они являются недешевым удовольствием. А лучше всего ограничиться одной-двумя.

12. Не следить за своими вкладами

Если вовремя не отследить окончание срока действия договора по вкладу, например после того, как он утратил силу, он может автоматически пролонгироваться на менее выгодных условиях. Поэтому стоит всегда интересоваться актуальными деталями, тем более что все обновления доступны в личном кабинете банка.