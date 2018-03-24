Как по профилю в соцсетях распознать мужчину, который сделает вашу жизнь адом

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Исследование 2013 года выявило, что почти треть современных супружеских пар познакомились в соцсетях, чатах, на тематических форумах или специальных сайтах. Общение в интернете стало повседневным делом: мы уже не боимся, что «по ту сторону» монитора сидит маньяк-убийца. Хотя не все знакомства заканчиваются удачно, и мы можем пожалеть о потраченном времени и разочароваться в людях.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть, как выглядят профили людей, знакомство с которыми вряд ли приведет к чему-то стоящему. Кто-то хочет использовать вас и удалиться в закат, а кто-то просто прицепится и не оставит в покое.

1. Искатель приключений на одну ночь

Фото: Несколько фотографий с обнаженным торсом: на пляже, в бассейне или просто дома. Фотографии тела без лица. Информация: Возраст и место работы (часто выдуманная высокая должность). Обычно уверяют, что в вашем городе только 3 дня, ищут компанию, чтобы «хорошо провести время». Как себя ведет: Напишет, что влюбился с первого взгляда или что вы не похожи на других. Но все это ради одной цели. Может прямо говорить о намерениях, предлагать сходить в ресторан, а потом в гостиницу или к вам домой. Или использует странные намеки: «Ты любишь приключения?», «Как далеко ты готова зайти?» Что делать: Игнорировать сообщения. Если вы не прочь «поразвлечься» с незнакомцем, помните о своей безопасности — например, расскажите подруге, куда и когда идете.

2. Любитель животных и детей

Фото: С домашними животными, чаще всего с собаками. Фотографии с младшими братьями/ сестрами, племянниками, детьми друзей. Информация: Чтобы вы точно поняли его безмерную любовь к животным и детям, он повторит это в описании к профилю. Как себя ведет: Интернет пестрит статьями о том, что владельцы домашних питомцев — прекрасные семьянины. Поэтому некоторые парни используют собак как прикрытие, создавая у вас ощущение, что они добрые и заботливые. Они надеются на то, что вы будете ослеплены их достоинствами и не заметите недостатков. Что делать: Постарайтесь как можно меньше говорить о животных и детях и узнать, из чего еще состоит его жизнь. Черты характера, которые прячет парень, могут в дальнейшем стать для вас неприятным сюрпризом.

3. Качок или просветленный

Фото: Качалка и мускулы, пробежка и футбол. Или селфи в вегетарианском кафе и фотографии, которые напоминают фестиваль «Вудсток» и 60-е годы. Информация: Может упомянуть, что ищет девушку без вредных привычек, встает на заре или питается энергией Солнца. Как себя ведет: Расскажет о своих спортивных достижениях или духовных практиках — йоге, медитации, осознанных сновидениях. Что делать: Ничего плохого в здоровом образе жизни нет, но во всем нужно знать меру. Такие люди могут ждать от вас полного принятия и слияния с их образом жизни: вместе вставать в 5 утра и бежать до ближайшего источника родниковой воды. Но есть ли в этих людях что-то настоящее, или их образ жизни — всего лишь маска, которая скрывает пустоту?

4. Фрик

Фото: В карнавальных костюмах, в странных позах, в странных местах, групповые фото со странными друзьями. Информация: Абсурд и эпатаж, специфический юмор, который вы можете не понять. Как себя ведет: Часто начинает разговор нестандартно, может задать странный вопрос, чтобы сбить вас с толку и показать свою креативность. Что делать: Наверняка в вашей жизни много забот, так зачем вам еще одна? Прежде чем увидеть его настоящее лицо, вам придется сорвать с него километры оберточной бумаги.

5. Завсегдатай клубов

Фото: Конечно, из ночных клубов. Информация: «Живем один раз», «Люблю отжигать на полную катушку», «Вечно молодой, вечно пьяный». Как себя ведет: Этот типаж будет делать вам комплименты и спрашивать, где вы «тусите», а также травить байки из жизни, показывая свою бесшабашность. Что делать: Если вы настроены на серьезные отношения, не продолжайте знакомство. Такое поведение свойственно эмоционально незрелым личностям, которые не могут принимать взрослых решений и не думают о завтрашнем дне.

6. «А в душе я таксую»

Фото: «Я в машине». «Я около машины». «Вот моя машина». Информация: Зачем она нужна? Вы же видите, что у него есть машина. Как себя ведет: «Привет, крошка, не хочешь прокатиться?» и все в этом духе. Что делать: Если у человека есть деньги на покупку и содержание машины — это, конечно, хорошо. Но если ему больше нечем гордиться, то стоит задуматься, такую ли пару вы себе ищете?

7. Идеальный мужчина

Фото: Профессиональные снимки на фоне шикарных пейзажей разных городов. Информация: Всего и не уместить: спортом занимается, путешествует, фотографирует, помогает нуждающимся, вышивает крестиком. Как себя ведет: Все ваши интересы будут «совершенно случайно» совпадать. Вы скажете, что любите готовить: он каждые выходные экспериментирует с новыми блюдами. Вы любите рисовать: он тоже, его работы даже занимали места на международных конкурсах. Что делать: Идеальных людей нет. Этот тип просто хочет показаться идеальным, потешить свое самолюбие и постоянно получать одобрение, что свидетельствует о серьезных психологических проблемах. Скорее всего, он окажется злостным манипулятором и нарциссом, поэтому не попадайтесь на крючок его псевдоидеальности.

8. Скучающий в офисе

Фото и информация: Обычные. Может упомянуть, что не женат. Как себя ведет: Он онлайн только в рабочее время и никогда после 18:00. Он старается вытянуть из вас интимные подробности или просит прислать странные фотографии, которые вы должны сделать прямо сейчас. Что делать: Спросите прямо, что ему нужно, или прекратите переписку. Скорее всего, это обычный офисный работник, которому нечем заняться. Вероятно, у него есть жена и дети, а на ваши фотографии смотрит весь офис и гаденько хихикает.

9. Мошенник

Фото и информация: Или отсутствуют, или явно взяты с просторов интернета. Как себя ведет: Шаблонные сообщения, как будто он присылает вам скопированные заготовки (скорее всего, так и есть). Может назвать вас другим именем, потому что до этого отправлял такое же сообщение кому-то другому. Присылает вам ссылку и придумывает причину, чтобы вы кликнули на нее. Или пишет, что у него нет фотографий, и предлагает вам связаться по скайпу. Что делать: Не переходите по ссылке, если не хотите увидеть нулевой баланс на своей карточке. Не соглашайтесь на видеосвязь, если не хотите стать невольной свидетельницей приступа эксгибиционизма.

10. Гуру пикапа

Фото: Во всей красе. Информация: Хорошее место работы, список достоинств, возможна интрига. Как себя ведет: Вместо простого «Привет» вы услышите: «Детка, твои родители случайно не садоводы? Тогда откуда у них такая роза?» Этим ужасным способам знакомств сейчас учат миллионы гуру, но на самом деле в них нет никакого здравого смысла. Что делать: Перед тем как попрощаться, можете сразить его наповал какой-нибудь удачной шуткой.

11. Непризнанный гений

Фото и информация: Перечень достоинств, возможно упоминание о недоверчивости и разбитом сердце. Как себя ведет: Он изо всех сил будет стараться показаться хорошим и приятным. Если вы долго не будете отвечать или откажете в свидании, польются упреки и жалобы, что все женщины одинаковые и вы отшили его, даже не узнав поближе. Что делать: Подумайте о своих проблемах, а не о чужих. Такое поведение свойственно нарциссам — они строят из себя жертву и считают, что все вокруг им должны. Если вы не хотите, чтобы из вас высосали все ресурсы, прекратите переписку. Можете посоветовать ему обратиться к психологу, но вряд ли он вас послушает.

12. «Ничто не предвещало беды»

Фото и информация: Ничем не выдающиеся. Как себя ведет: Профиль может не вызывать подозрений, а собеседник сначала покажется искренним и заинтересованным. Но когда вы заняты, он будет закидывать вас сообщениями, «звать» вас или оскорблять за то, что вы не отвечаете. Или окажется манипулятором: начнет с активного слушания и комплиментов, но на самом деле будет копать под вас и выискивать слабые места. А затем и вовсе пропадет. Это хитрый трюк: теперь вы начнете переживать и закидывать его сообщениями, а он будет ждать, чтобы снова «оттаять» и наградить вас за старания. Он может искажать ваши слова и отрицать свои действия. Что делать: Если вы заметили, что диалог превращается в монолог или что с вами общаются то тепло, то холодно, спокойно сообщите, что вы не настроены продолжать знакомство. Если последуют угрозы и оскорбления, просто заблокируйте его.

С кем же знакомиться?

Хотя онлайн-знакомства сейчас очень популярны, полностью узнать человека по странице в соцсетях трудно. Да и первое впечатление часто бывает обманчивым. Психолог Мередит Голден (Meredith Golden) советует приглядеться к мужчинам, которые назначают свидание в удобное для вас время, поддерживают интересную беседу, узнают что-то о вас, а не говорят только о себе. Разговор адекватного человека начинается со спокойного приветствия, а не с неуместной шутки или пикаперского приема. Продолжайте знакомство с теми, кто не утаивает информацию о месте работы, возрасте, семейном положении и своих целях.

А вы когда-нибудь знакомились в интернете? Привело ли это знакомство к свадьбе?