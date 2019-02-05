12 типов людей, которые обречены на вечное одиночество

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По данным опросов компании Gallup, 60 % миллениалов одиноки. И это в эпоху онлайн-дейтинга, когда в одном лишь тиндере десятки миллионов активных пользователей со всего света. Что же происходит? Почему общение нередко заканчивается после 2–3 свиданий?

Мы в AdMe.ru решили разобраться в ситуации и опытным путем выделили 12 типов людей, которых чаще всего добавляют в черный список после пары встреч в офлайне.

Живет с родителями

Представьте, что после ресторана вас приглашают домой на чашечку кофе, но разговаривать просят вполголоса, потому что мама с папой спят в соседней комнате. Да, ваш избранник живет с родителями, хотя давно уже вышел из студенческого возраста. Это ведь так удобно: мама всегда накормит, наведет порядок, постирает. А если будешь хорошо себя вести, подкинет деньжат на карманные расходы. Друг из него может получиться отличный, а вот муж — не очень.

Фанатик

«Познакомиться с твоими родителями не смогу: уезжаю болеть за наших». Если вы слышите что-то подобное, значит, судьба свела вас с фанатиком, который пожертвует чем угодно ради своего увлечения. Его всегда где-то «ждут ребята», а дом завален разной атрибутикой — от кубков и мячей до удочек или охотничьих трофеев. Хватит ли в этом доме места для вас?

Человек-скульптор

Воспринимает партнера как некую «заготовку», из которой надо вылепить причудливую скульптуру, иначе не впишется в интерьер. Если вас постоянно с кем-то сравнивают и указывают: «Не носи эти джинсы», «Избавься от пирсинга», «Подкачай живот», значит, вам «повезло» встретить такого скульптора. Сам скульптор при этом может себе позволить любые недостатки: какие к творцу претензии?

Балагур

На свидании он готов весь вечер рассказывать всевозможные «занятные» истории, бородатые анекдоты и дурацкие пошлые шутки. Слушать других ему неинтересно. На попытку собеседника вставить хоть одну реплику в разговор воскликнет, перебивая: «А вот у меня был случай...» В общем, вместо второго свидания лучше сходить в театр одного актера.

Несвободный

«Вообще-то, у меня есть девушка/ парень, но мы решили сделать перерыв», — заявляет человек, с которым вы пошли на свидание. Или вам просто весь вечер рассказывают о своих бывших. Пусть даже что-то отрицательное — неважно. Значит, еще не остыли чувства и не стоит начинать новые отношения, ведь становиться третьим лишним никому не хочется.

Любитель выпить

На первый взгляд совершенно нормальный человек — веселый, общительный. Ну выпивает, конечно, в ресторане. Да и дома тоже... Даже в кофейне за завтраком он заказывает пиво! Непонятно, можно ли назвать его алкоголиком, но спиртное настолько плотно вписано в его жизнь, что сам он этого просто не замечает. Зато замечают те, с кем он пытается строить отношения. И в итоге, как правило, стараются держаться подальше.

Транжира

Мужчина-транжира пригласит девушку в самое пафосное место и будет кормить лобстерами и черной икрой. А в следующий раз попросит в долг 100 рублей на метро. Девушка-транжира набирает кредиты или тратит папины деньги на новую шубку и последний iPhone. Отношения с такими людьми чреваты соответствующими «отношениями» с судебными приставами.

Скандалист

Остывший стейк, просроченный кефир, пылинка в гостиничном номере — что угодно может стать поводом для того, чтобы потребовать жалобную книгу. Скандалист словно даже радуется неидеальному сервису, ведь это повод продемонстрировать свои выдающиеся «способности». Только его спутник отчего-то не восхищается, а прячет глаза. Интересно почему?

Человек-смартфон

Вы рассказываете трогательную историю о том, как в юности потеряли любимую собаку, и в самом драматичном месте своего рассказа замечаете, что собеседник смотрит в экран телефона. Да он вообще практически с ним не расстается: строчит комментарии, когда вы в кино, смотрит ролики во время еды и т. д. Если он буквально живет в соцсетях, пожалуй, и любовь ему лучше поискать там же.

Старьевщик

У него до сих пор нет смартфона: Nokia 3310 прекрасно работает. Его ботинкам 10 лет. Куртке — 15. Вещи он меняет только тогда, когда их «предшественники» приходят в полную негодность. Остальное бережно штопается, и не по одному разу. У него есть деньги на приличную одежду, но он попросту не видит в этом смысла. Имидж — ничто. Однако противоположный пол нередко считает иначе: кому хочется, чтобы знакомые увидели тебя в компании старьевщика?

Отчаянный

Они так сильно хотят замуж/ жениться, что отпугивают всех потенциальных претендентов. Возможно, парень, который спрашивает девушку на первом свидании, сколько детей она хочет, полагает, что таким образом он демонстрирует серьезность своих намерений. Но обычно его принимают за «неадеквата». Как и девушку, которая на третий день знакомства желает представить парня родителям.

Борец за идею

Люди, которые страстно увлечены какой-нибудь идеей, частенько во всех окружающих видят потенциальных неофитов. Им совершенно необходимо, чтобы партнер полностью разделял их взгляды. И не дай бог вам над этим пошутить! В общем, если хотите встречаться с таким вот идейным человеком, у вас два варианта: либо искренне и всерьез увлечься тем же самым, либо согласиться с тем, что вы просто еще морально не доросли до дела его жизни.

Наверняка и вы сталкивались с кем-то из представителей перечисленных типажей. Может быть, вы знаете, как дополнить этот список или, наоборот, хотели бы кого-то вычеркнуть?