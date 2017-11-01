Вещи, которые делают 12 известных женщин, когда их никто не видит

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Не зря говорят, что привычка — это вторая натура. У каждого из нас есть какие-то странные слабости. И те, кем мы привыкли восхищаться, не исключение. Однако порой это может оказаться немного необычным. AdMe.ru нашел для вас 12 примеров необычных привычек известных женщин, после которых вы перестанете стесняться своих маленьких секретов.

Мишель Уильямс завтракает в душе

Кто-то предпочитает медленные завтраки, а кто-то из-за нехватки времени, напротив, их и вовсе пропускает. Актриса Мишель Уильямс нашла оригинальный выход из положения: «Мне нравится делать странные вещи в душе, например пить кофе, чистить зубы и затем пить смузи. Не приходится потом сидеть за столом и завтракать — это отличный тайм-менеджмент».

Джессика Симпсон — фанат никотиновой жвачки

«Я фанат никотиновой жвачки, хотя никогда в жизни не курила. Первый раз я попробовала случайно: мамина подруга дала мне ее, и это было как вечеринка в моем рту! Я положила ее в рот и такая: о боже, это фейерверк, я не могу перестать болтать, что это за жвачка такая, она мне нужна!»

Анна Кендрик коллекционирует старые шампуни

Мы все порой так сильно дорожим своими воспоминаниями, что пытаемся сохранить их в памяти любой ценой. Актриса Анна Кендрик нашла свой, довольно оригинальный способ: «Это немного противно, но я собираю лосьоны и шампуни со всех фильмов, в которых снималась. Это обычная дешевая косметика из аптеки, которую я покупаю во время съемок, у меня есть специальный ящик для них. И когда я открываю флакон и вдыхаю запах, то моментально переношусь в тот самый период».

Крисси Тейген слизывает приправу с чипсов

Каждая женщина имеет в своем арсенале маленькие хитрости по сохранению стройной фигуры, и ничего удивительного, что модели в этом особенно изобретательны: «Я ем чипсы так: беру чипсину, слизываю с нее приправу и кладу обратно в пакет. Так мне достается весь вкус и ноль углеводов!» — поделилась однажды телеведущая и модель Крисси Тейген.

Кристен Стюарт покупала обувь на размер меньше

«Я покупала обувь на размер меньше, потому что думала, что в ней выгляжу лучше. Убедила себя, что у меня размер 36,5, хотя на самом деле 38. Мне пришлось выкинуть около 50 пар туфель, убеждая себя: „Кристен, ты себе вредишь, ты должна остановиться“», — поделилась звезда саги «Сумерки». Ну кто же из нас хотя бы раз не был на ее месте?

Адель ковыряет в носу

Пожалуй, одним из самых откровенных признаний поделилась певица Адель: «Мне хотелось бы отучиться ковырять в носу. Это реально вредная привычка... Каждый, кто сейчас подумал „фууу!“, — лжец!». Но ведь правда фууу...

Айла Фишер подписана на Джастина Бибера в инстаграме

Звезда «Шопоголика» и «Иллюзии обмана» призналась, что подписана на инстаграм... Джастина Бибера! Надо признать, довольно смелое откровение для взрослой замужней дамы. Но все мы там были, Айла, чего уж лукавить, просто у всех свой Джастин.

Марта Стюарт крадет сыр у домработницы

Даже если ты ходячий образец идеальной хозяйки дома, популярный автор кулинарных книг и адепт здорового образа жизни, это вовсе не значит, что у тебя не может быть вредных привязанностей и легкой клептомании: «Иногда я краду сыр из ящика моей домработницы. Тот, где ломтики упакованы в пластик, — это так ужасно! Но это такой отличный перекус».

Гвинет Пэлтроу курит 1 сигарету в неделю

«Моя тайна привычка — 1 сигарета в неделю, в вечер субботы», — рассказала актриса, мама и консультант по здоровому и правильному образу жизни Гвинет Пэлтроу. У всех свои слабости, мы никому не скажем.

Дженнифер Лоуренс — фанат шоу Ким Кардашьян

Звезда «Голодных игр» многократно признавалась в любви к шоу Ким Кардашьян. Сама Ким вспоминает об этом так: «В отеле Нью-Йорка я столкнулась с Дженнифер Лоуренс, мы поздоровались, и я зашла в лифт. Когда двери уже закрывались, Дженнифер вдруг неожиданно закричала на весь холл: „Я люблю твое шоу!“ Мы обе долго смеялись над этим».

Селена Гомез обожает маринованные огурцы

«Я обожаю маринованные огурцы! Совершенно на них помешана и люблю пить рассол. Когда я смотрю кино, то беру попкорн и банку огурцов с собой». Хм, попкорн и соленые огурцы — да что вы вообще знаете про странные сочетания в еде!

Бритни Спирс грызет ногти

Звезда поп-сцены трудно справляется со стрессом и всю жизнь борется с детской привычкой грызть ногти. Порой волнение так велико, что певица может поранить руки до крови и признается, что ничего не может с этим поделать.