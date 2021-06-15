12 стереотипов о мужчинах и женщинах, которые портят людям жизнь почем зря

Многие люди до сих пор мыслят стереотипами: «все женщины хотят замуж», «мужчины не умеют ухаживать за детьми», «девочкам — розовое, мальчикам — голубое». Подобные ограничивающие убеждения приводят к тому, что человека оценивают не по его поступкам, а по принадлежности к тому или иному полу, приписывают ему несуществующие мечты и не верят в успехи, которых он может добиться на «неподходящем» поприще.

Мы в AdMe.ru уверены, что мыслить шаблонно в отношении людей — плохая идея, ведь каждый из нас уникален и совершенно не обязан жить так, как другим представляется правильным.

Все женщины хотят замуж, а мужчины мечтают о свободе

Многие до сих пор считают, что главное стремление каждой женщины — выйти замуж, а мужчины — избежать свадьбы. На самом деле в современном мире немалое количество девушек выбирает вместо белого платья и кольца на пальце путешествия, карьеру или творчество, а парни мечтают создать семью. При этом ученые Великобритании в рамках исследования выяснили, что женщины чаще наслаждаются одиночеством, чем мужчины. Особенно эта разница заметна в возрасте 45–65 лет: 32 % незамужних дам были счастливы от такого семейного положения, а у неженатых мужчин таких набралось только 19 %. Так что кому сегодня больше хочется идти под венец — большой вопрос.

Дамы не умеют водить машину

Стереотип «женщина за рулем — обезьяна с гранатой», то есть непредсказуема и опасна, обижает многих автоледи. На самом деле научиться управлять машиной одинаково хорошо могут люди любого пола. Более того, согласно статистике страховщиков, дамы являются более законопослушными водителями, реже становятся виновниками аварий и стараются не нарушать ПДД. Поэтому судить о мастерстве автолюбителя только по его полу — так себе затея.

Мужчина обязан делать все сам

От гендерных стереотипов страдают как женщины, так и мужчины. Представителям сильного пола приписывается способность решать все проблемы своими силами. С точки зрения общества, они обязаны уметь не только забить гвоздь, но и положить плитку в санузле, поднять на 3-й этаж пианино или вскопать 10 соток огорода за пару часов. Но должен ли врач таскать унитазы, а программист стелить паркет, если есть люди, которые могут сделать это быстрее и профессиональнее? Никто не обязан уметь все на свете: достаточно научиться делать хорошо что-то одно, стать профессионалом в своей области и иметь возможность платить профильным мастерам за их труд.

Красивые девушки, особенно блондинки, глупы

Красоту часто противопоставляют уму. Особенно досталось в этом плане женщинам со светлыми волосами, ведь анекдотов про глупеньких блондинок просто не счесть. Однако ученые доказали, что связи между внешней привлекательностью и интеллектом нет. Поэтому, если должность, на которую вы претендовали, досталась белокурой красотке, вероятно, она действительно этого достойна.

Все женщины хотят детей

Крайне популярным стереотипом в отношении женщин является миф о том, что все дамы мечтают о малышах чуть ли не с собственных пеленок. Но это вовсе не так. Кроме движения чайлдфри, участники которого сознательно отказываются от деторождения, есть и люди, которые просто не думают об этом в свои 20, 30 или 40 лет. У них другие интересы и приоритеты. И это здорово, что заводить детей по велению общества, но без собственного желания уже никому не нужно.

Женщины говорят загадками, мужчины — прямо

Многие люди уверены, что женщины никогда не говорят прямо, чего они хотят. Мол, «нет» может означать «да», «да» — «может быть» и так далее. На самом деле в большинстве случаев не стоит искать двойной смысл в простых словах и приписывать девушкам желание набить себе цену отказом. «Нет» — это «нет», и неважно, кто его произносит: мужчина или женщина.

Девочкам — розовое, мальчикам — голубое

Стремление придать гендерную окраску всему на свете прослеживается в обществе с момента появления малыша на свет. В отделе одежды и игрушек для девочек в глазах рябит от обилия розового цвета, а в мальчиковой зоне сложно выбрать что-то не серо-сине-зеленых тонов. Но дети любят разнообразие и нет ни одного повода лишать их возможности выглядеть так, как хочется, вне зависимости от пола.

Женское счастье — в семье, мужское — в карьере

Современный мир дает людям массу возможностей достичь счастья совершенно разными способами. Женщины могут пилотировать самолеты, покорять Эверест или получать Нобелевские премии в любой области, а мужчины — становиться признанными шеф-поварами или уходить в декретные отпуска и искренне радоваться этому. Мечты и стремления человека совершенно не определяются его полом: сегодня каждый может попробовать себя в том, что ему по душе. Поэтому дежурные пожелания для женщин создать семью, а для мужчин — добиться карьерных высот уже давно стоит заменить на адресные послания конкретному другу, родственнику или коллеге.

Мужчины должны стойко терпеть боль и не обращаться за помощью

Мужчин называют сильным полом и требуют от них соответствовать этому званию в любой ситуации. Многих мальчиков с детства учат не плакать, молча переносить боль от разбитой коленки и вообще не обращаться к врачам из-за «всякой ерунды». Неудивительно, что, согласно мировой статистике, мужчины живут меньше женщин. Однако забота о здоровье необходима людям любого пола в равной степени и мужчинам не стоит наплевательски относиться к сигналам своего организма.

Есть мужские и женские профессии

Тем людям, которым удалось выбрать любимую профессию за рамками гендерных стереотипов, часто приходится сталкиваться с непониманием окружающих. Многим кажется, что не женское это дело — ремонтировать или программировать и не мужское — делать маникюр, шить одежду или составлять букеты. Но жизнь доказывает, что нет мужских или женских профессий, все дело в желании их освоить, труде и таланте.

Мужчины не умеют обращаться с детьми

В воспитании ребенка могут быть хороши оба родителя, ведь, кроме грудного вскармливания, нет никаких особенностей, которые делали бы женщин более приспособленными к выращиванию потомства. Мужчины нередко бывают отличными папами, которые искренне любят своих детей и способны заниматься с ними часами. Да, у них нет материнского инстинкта, но отцовские чувства определенно есть, и этого достаточно.

Все девушки мечтают о дорогих вещах

Женщин, особенно симпатичных, нередко считают меркантильными безо всяких на то оснований. Часто это качество девушкам приписывают мужчины, которые видят в избраннице бриллиант, достойный богатой оправы, но не могут даме ее обеспечить. На самом деле далеко не все женщины грезят виллами, яхтами и бриллиантами, многим достаточно любви, уважения и партнерства в отношениях. Ну и от возможности есть на ночь и не толстеть, пожалуй, мало кто откажется.