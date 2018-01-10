12 способов сделать так, чтобы сил хватало не только на работу и сон

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У каждого в жизни бывают моменты, когда внутренняя батарейка горит красным, силы на исходе и кажется, что все источники энергии опустели. Но жизнь невозможно поставить на паузу: важные дела не могут ждать, близкие надеются получить немного внимания, а абонемент в фитнес-клуб пылится на полке. Мы в AdMe.ru постарались собрать самые действенные советы для тех, кто хочет вернуть силы и быть бодрым не только в первые дни после праздника или отпуска, но и каждый день в течение всего нового года.

Откладывайте удовольствия

Казалось бы, нужно поощрять себя, когда силы на исходе, но отложенное удовольствие доставит вам больше наслаждения, чем полученное немедленно. Именно поэтому можно отложить вот эту шоколадку до выходных, а там с тройным удовольствием съесть ее.

Получайте удовольствие от процесса, но не забывайте о цели

Постоянные раздумья о конечной цели вашей работы демотивируют, потому что хочется поскорее уже ее достичь, а так не бывает. Маленькими шажочками мы движемся к желаемому, и, если не осознавать важность самого процесса, не получать от него удовольствие, велик риск сдуться на начальных этапах. Другая сторона медали — буксовать на месте, стараясь довести промежуточный результат до идеала. Помните о главной цели, но не торопитесь слишком быстро ее достичь.

Отдыхайте нормально, а не с пивом за телевизором

На самом деле лучший отдых — это тоже работа, но приятная. Занятие рукоделием для себя, не переживая за сроки заказа, программирование для себя, а не выполнение необходимых рутинных операций, написание текста на свободную волнующую тему, а не на заданную для журнала. Или вообще какое-то другое занятие: спорт, квест, поход на выставку или просто чтение. Исследования говорят о том, что худшие виды «отдыха» — это просмотр ТВ, шопинг и видеоигры. Никакого напряжения они не требуют, мозг расслабляется и не хочет возвращаться обратно в «рабочее состояние», вы чувствуете себя разбитым. Алкоголь только усугубляет это состояние.

Приберитесь и поддерживайте порядок

Порядок в доме — порядок в голове. Не позволяйте себе жить в грязи и бардаке, такое окружение угнетает психику, дышится тяжело, а спина горбится сама по себе. К тому же необходимость постоянно поддерживать порядок тренирует волю и не дает расслабляться. Энергия не падает с неба и не лежит мертвым грузом на сберегательном счету где-то в печени, ее, как огонь, нужно поддерживать и питать, постоянно совершая умственные и физические действия.

Выполняйте обещания

Или не давайте их вовсе. Груз невыполненных обещаний отнимает силы и не дает двигаться дальше. Выполните все или извинитесь, что не можете сделать то, что от вас ждут. А если уж пообещали, сделайте. Получите благодарность и ощутите свою силу. Этот простой прием гарантированно добавит несколько пунктов заряда к вашей внутренней батарейке.

Хвалите себя даже за маленькие победы

Очень часто маленькие достижения не учитываются нами при оценке себя. И это совершенно неправильно. Необходимо хвалить себя и отмечать все даже самые маленькие ежедневные победы. Не поленились сходить в спортзал или сделали важный, но неприятный звонок — это уже молодец, так держать!

Доведите хотя бы одно дело до конца

Это простое правило отлично работает в условиях многозадачности: количество дел накапливается, новые заботы подступают и не видно этому конца и края. Как оказалось, даже маленькая победа может дать огромный заряд позитива. Нет возможности закончить проект сегодня? Устройте уборку на столе, которую так долго откладывали, и внутренний планировщик поставит галочку в этом пункте.

Перестаньте верить картинкам в соцсетях

Идеальная семья в идеальном доме, серьезно? Гостиная к Новому году блестит и переливается, а вся семья в милых одинаковых свитерах? А у вас еле хватает времени сбегать в зал и сделать с ребенком уроки. Ну и что, мы ведь не знаем, какие ресурсы у семьи из красивого инстаграма. Может, у них наследство огромное или свитеры прокатные? Как бы то ни было, у них своя жизнь, а у вас своя. Не тратьте энергию на подражание идеалам.

Займитесь спортом

Да, именно тогда, когда энергия на нуле, просто необходимо заняться спортом. Это первый шаг к выходу из низкоэнергетического состояния. Не думая, просто соберите сумку и идите в зал. После интенсивной физической нагрузки повышается уровень эндорфинов. Занятие спортом в течение 30 минут повышает концентрацию «гормонов счастья» в 5 раз. К тому же регулярные занятия вносят порядок в режим дня и заставляют вас быть в тонусе.

Поговорите с другом или специалистом

Сбросить с себя груз тягостных мыслей поможет разговор с близким человеком, а если не хотите обременять родных, то вполне можно обратиться за профессиональной консультацией. Проговаривание вслух проблем очень помогает воспрянуть духом и двигаться дальше.

Проверьте запасы витамина D в организме

Удивительно, но многие из тех, кто живет в северных странах, где солнца катастрофически мало, забывают восполнять недостаток этого важного витамина. А ведь именно он во многом отвечает за энергетический уровень организма.

Перейдите на более здоровое питание

Этот избитый совет, скорее всего, надоел всем и каждому. Действительно, очень сложно взять и изменить систему питания, которая формировалась годами. Но факт остается фактом: батон с колбасой вряд ли добавит энергии. Пищевые привычки можно начать менять постепенно. Любой перекус — это возможность выбрать между полезной и привычной едой. Для того чтобы выбрать стало проще, воспользуйтесь простым, но очень действенным советом: спросите себя: «Съел бы вот этот кусок торта Бэтмен?» Или Супермен, или тот, кто являлся вашим кумиром в детстве.