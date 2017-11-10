12 способов пережить трудный день, если нестерпимо хочется спать

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Признаем сразу: лучший способ быть бодрым — высыпаться. Но что делать, если на полноценный сон времени — увы! — не хватило? Всю ночь плакал ребенок, дрались соседские коты или вы сами на славу отметили долгожданное повышение. Когда впереди мучительно долгий трудовой день, причина не важна, важно решение. Редакция AdMe.ru заботливо собрала самые действенные и простые методы, которые помогут в борьбе со сладкими чарами Морфея на протяжении дня.

Сделать зарядку

Необязательно устраивать полноценную тренировку — несколько простых упражнений вполне способны добавить несколько очков вашей бодрости.

Принять контрастный душ

Или просто умыться холодной водой. Старо как мир, да, и действенно.

Выбраться на улицу

Хотя бы открыть пошире окно и вдохнуть свежего воздуха. Если вам повезло и на улице —30 °С, сонливость как рукой снимет, поверьте.

Составить четкий план на день

И строго его придерживаться. Записав все важные дела, мы разгружаем мозг, позволяя ему сконцентрироваться на выполнении задач, а не на их запоминании.

Ограничить количество искусственного сахара

Резкое повышение уровня инсулина в крови может усилить чувство усталости. А если сладкого хочется нестерпимо — фрукты послужат полезной альтернативой.

Съесть мороженое на завтрак

Согласны, несколько противоречит предыдущему пункту. Но здесь дело не в сахаре, а в температуре — буквально 3 ложки холодного лакомства с утра помогают проснуться. Однако лучше этим методом не злоупотреблять.

Включить яркий свет

В полумраке глаза слипаются сами собой.

Поспать 15–20 минут в середине дня

Увы, такая роскошь доступна не всем. Но если есть возможность вздремнуть после обеда, обязательно воспользуйтесь ей. 20 минут сна полностью силы не восстановят, но для «перезагрузки» мозга этого времени вполне достаточно.

Использовать резкие, терпкие ароматы

Цитрусовые, хвойные ароматы, гвоздика, корица, имбирь славятся своими бодрящими свойствами.

Смеяться

Искренний смех помогает расслабиться и ненадолго отключиться от забот. Пара-тройка жизненных анекдотов или забавных видео помогут с новыми силами взяться за работу.

Провести языком по нёбу

Эта своеобразная щекотка мгновенно заставляет мозг проснуться. И поджигать язык не потребуется.

Сменить носки

Наверное, это самый странный совет. Но если в середине дня сменить носки, чувствуешь себя гораздо бодрее. Мы проверили на себе — попробуйте сами.