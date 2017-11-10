Психологи считают, что отношения 21 века полны нездоровых правил, и их скорее надо забыть ради любви
С развитием технологий в современной жизни многое изменилось, в том числе и отношения между людьми. Иногда кажется, что раньше было проще и лучше, и мы с грустью ностальгируем по былому. Не в наших силах повернуть время вспять, но мы можем сами создать то настоящее, о котором мечтаем.
AdMe.ru заметил 12 новых правил в отношениях, которые стали возможными с появлением доступной связи и мобильных приложений.
Английская привычка
Уйти не попрощавшись — такое странное современное явление, которое стало привычкой многих. Уже практически все знают, что это такое: человек, с которым вы общаетесь, постепенно начинает пропадать, и общение сходит на нет. Никаких скандалов или ссор — ваши отношения закончились сами собой. Но спустя время вы все же задаетесь вопросом: как же так случилось?
Человек-призрак
От предыдущего явления отличается своей внезапностью — «призрак» исчезает из вашей жизни (обычно в течение 72 часов). Самое интересное, что это не связано с вашими поступками и сам исчезнувший про это знает. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для себя в этой ситуации, — оставить попытки связаться с «призраком», дать себе время немного похандрить и начать жить заново.
Игра в прятки
Многие утверждают, что раньше отношения между людьми были проще. Если возникала обоюдная симпатия, то все становилось сразу понятно: никто не скрывал своих отношений — все наслаждались ими. Сейчас же люди сами зачастую создают себе сложности и никак не могут понять: что же между ними происходит. Даже если отношения длятся много лет.
Очень важная персона
Вы знаете, что вы нравитесь, но вот странное дело: другой человек вечно занят и не находит на вас время. Многие следуют правилу: «Будьте постоянно заняты, ведь только так вы сможете вызвать симпатию». Но ситуация доходит до крайности: вас намеренно игнорируют с целью вызвать интерес, а вы просто теряете желание что-либо делать в этих отношениях.
Запасной аэродром
Крайне неприятное явление, когда кто-то держит вас как бы на всякий случай. Вам дают надежду на настоящие отношения, но только пока нет других вариантов. А когда появляется тот самый другой вариант, вам остается только ждать, пока объект ваших мыслей опять станет свободным. Ловушка в том, что ваш избранник живет полной жизнью, а вы теряете свое время, находясь в вечном ожидании.
Благотворительность
Модный термин «breadcrumbing» (от англ. «хлебные крошки») появился благодаря общению в соцсетях. Суть «хлебных крошек» — время от времени посылать смайлики и лайки человеку, которому вы нравитесь. Таким образом вы напоминаете о себе и даете надежду на возможные отношения, которых никогда не будет. И в реальной жизни такое поведение возможно, и оно так же ничего не значит — вас просто не хотят терять как лишнего воздыхателя.
Френдзона. Версия 2.0
Френдзона — устаревшее понятие, на смену которому пришел «тьюнинг» («tuning»). Одному из друзей (а иногда это чувство переживают оба друга) отводится роль стороннего наблюдателя всех важных событий жизни любимого человека. Суть «тьюнинга» — держать свои чувства при себе.
Жертва по собственной воле
«Layby» — так называют того, кто находится в отношениях, но не испытывает счастья и активно ищет нового партнера. Такой человек не хочет выходить из отношений лишь из страха одиночества. Как только появится замена партнеру, он сразу уйдет.
Драматический кружок
Расставание с партнером рассматривается как дополнительный источник переживаний. Человек постоянно воскрешает пережитые эмоции (по этой причине люди то разрывают отношения, то возвращаются вновь) и привязан не к партнеру, а к драме, которую он создал в своей душе.
Друзья с привилегиями
«Другом с привилегиями» называют того, с кем можно периодически проводить ночь без обязательств. Ловушка в том, что после таких отношений практически невозможно сохранить дружбу и, как только закончатся интимные встречи, вы потеряете человека, с которым у вас когда-то было много общего.
Быстрые знакомства
Наверняка вы тоже заметили, что свидания стали немодными. Появилась масса приложений, которые найдут вам партнера за считанные секунды. Суть современных знакомств — в отсутствии привязанностей и предрассудков. Последствия — невероятное ощущение одиночества и сплошные разочарования как в себе, так и в людях.
Страх одиночества
Бешеная популярность приложений для знакомств вызвана человеческим страхом одиночества. Да, многие не умеют строить отношения и не понимают, зачем они нужны на самом деле, но чувствуют себя неполноценными, если рядом нет партнера. В идеале такого, у которого будет модный типаж, чтобы не выделяться в толпе: самобытность редко ценится в век похожих аватарок.
Фото на превью Vicky Cristina Barcelona/Mediapro