Психологи считают, что отношения 21 века полны нездоровых правил, и их скорее надо забыть ради любви

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С развитием технологий в современной жизни многое изменилось, в том числе и отношения между людьми. Иногда кажется, что раньше было проще и лучше, и мы с грустью ностальгируем по былому. Не в наших силах повернуть время вспять, но мы можем сами создать то настоящее, о котором мечтаем. AdMe.ru заметил 12 новых правил в отношениях, которые стали возможными с появлением доступной связи и мобильных приложений.

Английская привычка

Уйти не попрощавшись — такое странное современное явление, которое стало привычкой многих. Уже практически все знают, что это такое: человек, с которым вы общаетесь, постепенно начинает пропадать, и общение сходит на нет. Никаких скандалов или ссор — ваши отношения закончились сами собой. Но спустя время вы все же задаетесь вопросом: как же так случилось?

Человек-призрак

От предыдущего явления отличается своей внезапностью — « призрак » исчезает из вашей жизни (обычно в течение 72 часов). Самое интересное, что это не связано с вашими поступками и сам исчезнувший про это знает. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для себя в этой ситуации, — оставить попытки связаться с «призраком», дать себе время немного похандрить и начать жить заново.

Игра в прятки

Многие утверждают, что раньше отношения между людьми были проще. Если возникала обоюдная симпатия, то все становилось сразу понятно: никто не скрывал своих отношений — все наслаждались ими. Сейчас же люди сами зачастую создают себе сложности и никак не могут понять: что же между ними происходит. Даже если отношения длятся много лет.

Очень важная персона

Вы знаете, что вы нравитесь, но вот странное дело: другой человек вечно занят и не находит на вас время. Многие следуют правилу: «Будьте постоянно заняты, ведь только так вы сможете вызвать симпатию». Но ситуация доходит до крайности: вас намеренно игнорируют с целью вызвать интерес, а вы просто теряете желание что-либо делать в этих отношениях.

Запасной аэродром

Крайне неприятное явление, когда кто-то держит вас как бы на всякий случай. Вам дают надежду на настоящие отношения, но только пока нет других вариантов. А когда появляется тот самый другой вариант, вам остается только ждать, пока объект ваших мыслей опять станет свободным. Ловушка в том, что ваш избранник живет полной жизнью, а вы теряете свое время, находясь в вечном ожидании.

Благотворительность

Модный термин «breadcrumbing» (от англ. «хлебные крошки») появился благодаря общению в соцсетях. Суть «хлебных крошек» — время от времени посылать смайлики и лайки человеку, которому вы нравитесь. Таким образом вы напоминаете о себе и даете надежду на возможные отношения, которых никогда не будет. И в реальной жизни такое поведение возможно, и оно так же ничего не значит — вас просто не хотят терять как лишнего воздыхателя.

Френдзона. Версия 2.0

Френдзона — устаревшее понятие, на смену которому пришел «тьюнинг» (« tuning »). Одному из друзей (а иногда это чувство переживают оба друга) отводится роль стороннего наблюдателя всех важных событий жизни любимого человека. Суть «тьюнинга» — держать свои чувства при себе.

Жертва по собственной воле

© One day/Color Force

« Layby » — так называют того, кто находится в отношениях, но не испытывает счастья и активно ищет нового партнера. Такой человек не хочет выходить из отношений лишь из страха одиночества. Как только появится замена партнеру, он сразу уйдет.

Драматический кружок

Расставание с партнером рассматривается как дополнительный источник переживаний. Человек постоянно воскрешает пережитые эмоции (по этой причине люди то разрывают отношения, то возвращаются вновь) и привязан не к партнеру, а к драме, которую он создал в своей душе.

Друзья с привилегиями

«Другом с привилегиями» называют того, с кем можно периодически проводить ночь без обязательств. Ловушка в том, что после таких отношений практически невозможно сохранить дружбу и, как только закончатся интимные встречи, вы потеряете человека, с которым у вас когда-то было много общего.

Быстрые знакомства

© No Strings Attached/Cold Spring Pictures

Наверняка вы тоже заметили, что свидания стали немодными. Появилась масса приложений, которые найдут вам партнера за считанные секунды. Суть современных знакомств — в отсутствии привязанностей и предрассудков. Последствия — невероятное ощущение одиночества и сплошные разочарования как в себе, так и в людях.

Страх одиночества

Бешеная популярность приложений для знакомств вызвана человеческим страхом одиночества. Да, многие не умеют строить отношения и не понимают, зачем они нужны на самом деле, но чувствуют себя неполноценными, если рядом нет партнера. В идеале такого, у которого будет модный типаж, чтобы не выделяться в толпе: самобытность редко ценится в век похожих аватарок.