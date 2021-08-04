12 советов, которым послушно следовали наши мамы, а мы их игнорируем без зазрения совести

Сегодня молодая мама может в считанные минуты получить квалифицированный ответ практически на любой вопрос: достаточно лишь вбить его в поисковую строку. А раньше, когда интернета не было, функции гугла выполняли представители старшего поколения. Тогда рекомендации туго пеленать младенцев и стирать детские вещи руками казались незыблемыми. Однако в наше время подобные советы уже не вызывают доверия.

Нам в AdMe.ru хочется одновременно смеяться и плакать, когда мы сталкиваемся со странными и уже давно устаревшими советами по уходу за ребенком. Многие из них если не вредны, то по меньшей мере бесполезны.

Усаживать ребенка с помощью подушки и других дополнительных средств

Заблаговременные попытки усадить малыша с помощью вспомогательных средств, например подушек, вредны для ребенка. Ведь его мускулатура еще недостаточно развита для того, чтобы он мог сидеть самостоятельно. В итоге раннее усаживание не только не способствует развитию координации карапуза, но даже, напротив, негативно сказывается на хрящевой и соединительной ткани позвоночника.

Заранее приучать ребенка к горшку

Врачи советуют ни в коем случае не форсировать проблему и не пытаться усадить на горшок ребенка, если он к этому не готов. Слишком усердные действия по приучению к горшку могут создать у малыша негативные ассоциации, связанные с посещением туалета. Что впоследствии приведет к еще большим проблемам, таким как запоры, недержание, энурез и многочисленные невротические реакции.

Давать малышу пососать сало, соленый огурец или колбасу

Давным-давно матери и вправду заворачивали кусочек сала в марлю и давали малышу пососать его, чтобы ребенок мог дотерпеть до следующего кормления. Те времена прошли, а странная привычка давать детям подержать во рту «взрослую» еду осталась. Врачи в один голос утверждают, что в этом нет никакой необходимости. Оптимальный возраст для знакомства с салом и колбасой наступает ближе к 3–4 годам. То же правило относится к с засоленным и маринованным овощам.

Детские вещи кипятить и стирать только руками

Миф о том, что стирать детские вещи нужно исключительно руками (а для порядка еще и кипятить), канул в прошлое. На самом деле стирка одежды ребенка ничем не отличается от стирки остальных вещей. Специалисты лишь рекомендуют тщательно выбирать стиральный порошок. Агрессивные моющие средства могут вызвать раздражение нежной кожи малыша.

Есть определенные продукты, чтобы родился ребенок желаемого пола

Во времена, когда УЗИ-диагностика не была так распространена, как сейчас, пол будущего ребенка оставался загадкой чуть ли не до самого рождения. Считалось, что разрешение вопроса напрямую зависит от рациона питания мамы. Например, желающим родить девочку советовали есть больше свеклы, моркови, зелени и молочных продуктов. Мамам, мечтающим о мальчике, рекомендовали питаться мясом, хлебом, рисом и картошкой. На самом деле пол малыша определяется комбинацией половых хромосом и зависит только от мужчины.

Переучивать ребенка-левшу

Еще буквально каких-то 40–50 лет назад общественное отношение к левшам было довольно предвзятым. В школах таких детей упорно переучивали, воспринимая леворукость не иначе как отклонение от нормы. Сегодня нет никаких сомнений в том, что быть левшой так же нормально, как и правшой. Более того, есть исследования, свидетельствующие о том, что мальчики-левши с высокой долей вероятности имеют способности к математике.

Туго пеленать малыша

Некоторые бабушки и дедушки, озабоченные красотой новорожденного внука или внучки, советуют потуже пеленать младенца: мол, так ноги точно будут прямыми и стройными. Однако этот совет по-настоящему опасен. Слишком тугое пеленание может помешать здоровому развитию тазобедренных суставов малыша, нанести вред его суставам и хрящам. Ножкам ребенка, напротив, полезно оставаться чуть согнутыми, а пеленание в области нижних конечностей должно быть свободным.

Лечить все болезни грудным молоком

Совет закапывать грудное молоко в ушки, нос и горлышко малыша можно смело игнорировать. Такой метод лечения не облегчит, а лишь усугубит течение заболевания, ведь грудное молоко может стать отличной питательной средой для развития патогенных бактерий. Применение подобных рецептов домашнего самолечения может привести к серьезным осложнениям.

Кормить ребенка манной кашей

Когда-то манная каша считалась едва ли не самым главным блюдом в детском рационе. Сегодня ее, напротив, относят к опасным для растущего организма продуктам. Содержащийся в манке фитин препятствует встраиванию кальция в кости, что, в свою очередь, может спровоцировать развитие рахита у детей.

Не брать ребенка на руки, чтобы не разбаловать

«Не приучай к рукам! Разбалуешь!» — наверное, такой совет хоть раз в жизни слышала практически каждая мама. Однако психологи убеждены: разбаловать ребенка таким способом невозможно. Близкий контакт с матерью — это не каприз, а базовая потребность новорожденного. Формирование привязанности очень важно для малыша, ведь именно она дает ему чувство безопасности при освоении окружающего мира.

Брить годовалого ребенка налысо

Брить или подстригать волосы малышу по исполнении одного года скорее традиция, чем объективная необходимость. Специалисты убеждены, что стрижка в этом возрасте не сделает шевелюру малыша густой и пышной: плотность и толщина волос закладываются на генетическом уровне еще задолго до того, как ребенок появится на свет.

Надевать ребенку чепчик, а то и не один

Многие пожилые люди убеждены, что голова младенца всегда должна находиться в тепле. По их мнению, один чепчик следует носить дома и как минимум два — на прогулке. На самом деле это утверждение далеко от истины. Легкая шапочка действительно должна защищать голову малыша от холода или активного солнца, когда речь идет об улице. Но дома врачи рекомендуют отказаться от головного убора, при условии что температура в помещении составляет 22–24 °C, ребенок доношен и здоров. Чепчик нужно надевать лишь после купания, оставив его до того момента, когда волосы крохи полностью высохнут.