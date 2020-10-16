12 случаев, когда мы закапываем свою репутацию, сами того не замечая

Каждый человек хочет, чтобы его уважали и ценили его семья, друзья, коллеги. Но иногда мы сами перечеркиваем все свои старания неосторожными фразами или поведением, которые на первый взгляд кажутся совершенно безобидными. Но наше окружение на подсознательном уровне интерпретирует такие сигналы по-своему.

Мы в AdMe.ru решили подумать, в каких ситуациях человек принижает себя, сам того не замечая.

1. Занимается эмоциональным вымогательством

Такой вопрос воспринимается как вымогательство и вынуждает собеседника подтверждать уже сказанное им. Обычно это раздражает людей, хотя иногда они сами об этом не сразу догадываются. Постарайтесь следить за своей речью и заменить восклицание «Правда?» на что-то более уместное.

2. Лицемерит при попытке оправдаться

Если вы собираетесь отказать человеку, сделайте это мягко, но прямо. Ненужные похвала и лицемерие только ухудшают ситуацию, а вы будете выглядеть как мямля.

3. Стремится сразу снять с себя ответственность

Человек, который всегда «не при делах», который успевает снять с себя все подозрения еще до того, как его обвинили, выглядит как трус и хитрец. К тому же такое поведение говорит о неуверенности в себе. Ему не будут доверять и не будут уважать за нежелание брать на себя ответственность.

4. Все время обижается и выясняет отношения

Человек, который постоянно обижается, скандалит или ревнует без причины, перестает восприниматься как равный. К нему начинают относиться как к ребенку, который еще не в состоянии контролировать свои эмоции. Не говоря уже о том, что такие замашки свидетельствуют о неуверенности в себе, что тоже влияет на отношение окружающих.

5. Выслушивает чужие проблемы и молчит о своих

Есть люди, которые не любят говорить о своих проблемах, и это их право. Но, если вы хотите обсудить с близкими какие-то сложности, не стесняйтесь. И, главное, не бойтесь давать отпор, если кто-то грузит вас своими, иначе есть риск превратиться в жилетку, в которую всегда можно поплакаться о любой мелочи.

6. Не относится всерьез к своим чувствам

Порой мы сами не воспринимаем собственные переживания должным образом и тем более не обнажаем душу перед другими. Но открыться близкому человеку иногда бывает просто необходимо. Во-первых, это может принести душевное спокойствие. Во-вторых, люди, не дающие волю эмоциям и переживаниям, кажутся окружающим непробиваемыми, и складывается впечатление, что их чувства нельзя задеть, так что и считаться с ними не обязательно.

7. Использует слово «обычно» для оправдания

Этим словом мы стремимся сгладить ситуацию и сделать свою вину менее значительной. На деле же такое оправдание выглядит жалко и раздражает собеседника. Лучше просто извиниться за свой проступок и не пускаться в длительные объяснения.

8. Не уважает свои желания

Если человек отказывается от своих желаний в угоду кому-то другому, из-за неуверенности в себе или каких-либо предрассудков, со временем и окружающие перестанут считаться с его желаниями и потребностями. Позволяйте себе делать то, что вам хочется, в пределах разумного, конечно.

9. Всегда чем-то недоволен

Мы все иногда устаем, раздражаемся и выходим из себя, но есть те, кто находится в таком состоянии практически постоянно. С этими людьми никто не хочет заводить близких отношений. Во-первых, негатив отталкивает. Во-вторых, такой человек воспринимается как недовольный ребенок, к которому сложно относиться как к равному.

10. Высказывает обобщенные обвинения

В пылу ссоры мы иногда бросаем необдуманные фразы, но спорить и ругаться тоже нужно конструктивно. Высказывайте конкретную претензию и озвучивайте ваши чувства. Обобщенные же обвинения выглядят так, будто вам нечего предъявить, но очень хочется поскандалить.

11. Уничижительно говорит о себе

Безобидные слова, которые мы произносим при разговоре с близкими, могут принижать нас в глазах окружающих. Кроме того, наша самооценка тоже может пострадать от такого неуважения к себе. Постарайтесь отказаться от слов и фраз вроде «башка», «рожа», «вот я тупая», «какое пузо я отъела», «жирные ляхи» и так далее.

12. Говорит отвлеченными, набившими оскомину фразами

Ваш собеседник наверняка слышал эти выражения сотни раз, и они окончательно потеряли хоть какой-то смысл. Это лишь раздражает и говорит о вашей ограниченности. Так что, если вам нечего сказать, лучше промолчите. Не стоит говорить заезженные фразы.