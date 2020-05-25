12 случаев из практики психолога, от которых просто глаза на лоб лезут

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Работа психолога состоит в том, чтобы подмечать детали и уметь деликатно указывать на них клиенту. Однако иногда встречаются такие люди и такие истории, от которых даже у Фрейда брови поползли бы вверх. И писатель Дмитрий Шапошников, как человек, крайне внимательный к деталям, очень красочно описывает это в своем паблике.

Мы в AdMe.ru регулярно и с удовольствием читаем новинки автора, поэтому решили, что вы тоже должны знать, с чем сталкиваются психологи на работе.

Перестраховщик

Мужчина, 36 лет:

— Я — перестраховщик!

— Кто, простите?

— Перестраховщик, — медленно, по слогам, повторил клиент. — Это значит «человек, всегда имеющий запасной план».

— Понятно, — невозмутимо улыбнулась я. — И как часто вы перестраховываетесь?

— Все время! Иду в магазин за бутылкой молока — покупаю две, сдаю на водительские права для автомобиля — заодно пытаюсь и на мотоциклы получить, весь написанный на работе код записываю сразу в три места.

— Вы всегда так делали?

— С пятнадцати лет, — не задумываясь ответил мужчина. — Очень хорошо помню день, когда это началось. Во всем районе выключили свет, а я в это время играл за компьютером. Когда он снова включился, выяснилось, что первое сохранение оказалось испорчено, а второе откатило прогресс почти до самого начала. С тех пор я начал записываться сразу в два слота, а потом стал применять это правило вообще ко всему.

— Прошло уже много лет, почему же вы решили, что это стало проблемой именно сейчас?

— Две недели назад у меня умерла тетка, а я у нее единственный родственник в Питере. Требовалось организовать похороны, и знаете, что я сделал? Купил со скидкой дополнительный гроб и в придачу к нему венок! Мало ли, вдруг еще понадобится. А потом занес все это дело на балкон, сел рядом и подумал: «Кажется, у меня проблемы с головой».

Кто специалист, тот и решает проблему

Женщина, 38 лет:

— Мой сын с головой ушел в компьютерные игры, и я хочу вытащить его из них!

— Сколько ему лет?

— Четырнадцать.

— А чем бы, на ваш взгляд, ему следовало заняться в освободившееся время?

— Честно говоря, я не думала об этом, — растерянно ответила клиентка. — Чем-нибудь полезным.

— Спортом, например?

— Нет, у него больная спина, так что не надо. Пусть лучше что-нибудь делает руками.

— Тогда следующий вопрос: сколько времени вы готовы посвятить новому увлечению сына?

— Нисколько, — категорично заявила женщина. — Мы с мужем работаем допоздна и не можем позволить себе заниматься всякой ерундой.

— Но вы же должны понимать, что ребенку нужен личный пример родителей.

— А зачем тогда я вам плачу? Чтобы вы все сделали без моего участия, — она заметно повысила тон. — Вы же специалист? Вот и решите мою проблему!

Не поладили

Мужчина, 33 года:

— Все началось год назад. Пришел как-то с работы, а они гавкаются на кухне — еле разнял, и с тех пор каждый день новое представление. Причем до этого они с Машкой жили вполне нормально.

— Вы, должно быть, пытались их помирить?

— Конечно, пытался, — кивнул мужчина, — но все без толку, уперлись, и все. В последний раз мать сказала: «Если этой *** не нравится, что я готовлю, то пусть идет по мусоркам побираться». Вы представляете?!

— Если все настолько серьезно, может, стоит сменить место жительства?

— Ну... я, конечно, собираю деньги на новую квартиру, но думаю, что это будет чересчур.

— А что считает по этому поводу ваша девушка?

— Какая еще девушка?

— Мария.

— Это наша собака.

Справка в армию

Мать и сын, 42 года и 20 лет:

— У меня проблемы с сыном: связался с дурной компанией, целыми днями не появляется дома, совсем распустился, — сообщила клиентка, искоса глядя на юношу. — Мужа нет, а сама я ничего сделать с ним не могу.

— И как долго это продолжается?

— Почему вы спрашиваете?

— Мне требуется информация, чтобы помочь.

— Не надо, я уже сама все решила. Отправлю его в армию.

— А он сам этого хочет? — я перевела взгляд на сына. — Николай?

— Да что я там забыл? — фыркнул парень. — Мне и тут впол...

— Молчи! — оборвала его мать и, вежливо улыбнувшись, обратилась ко мне: — В военкомате сказали, что он не проходит по состоянию здоровья и вообще по плану значится только через три года. Дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь справку о том, что он очень хочет служить. Может, получится их уговорить.

Как спокойно развестись

Женщина, 38 лет:

— Я совершенно потеряла контроль: разбила стекла в его машине, проколола шины, а на капоте написала «предатель», потом вернулась в дом и переломала все, до чего смогла добраться, даже в стенах дыры остались. В конце концов я сожгла все Сашины вещи и только после этого успокоилась и поняла, что натворила.

— Вы собираетесь подать на развод?

— Конечно! Но есть одна проблема. И дом, и машина записаны на мою мать, а значит, при разделе имущества он ничего не получит. Однако после того, как я приложила к ним руку, обоим нужен капитальный ремонт, — не раздумывая ответила женщина, после чего добавила: — Слышала, что вы отличный специалист. Может, надавите на мужа, чтобы он отремонтировал все за свой счет, после чего я смогла бы спокойно развестись?

Наполеоновский план

Мужчина, 35 лет:

— Придраться не к чему: красивая, умная, заботливая, старается со всеми найти общий язык, — продолжил клиент, показывая на смартфоне фотографию жены. — А после того, как она заняла место шеф-повара, стала получать раза в два больше, чем я.

— Вас это задело?

— Не то слово! Чем больше ей восхищаются, тем хуже я себя чувствую. Порой задаюсь вопросом: «Что же она во мне нашла?»

— Вы говорили с ней об этом?

— Чтобы растерять остатки самолюбия? — усмехнулся он. — Нет, я придумал кое-что получше: уговорю ее зачать ребенка, а там она потолстеет и с работы в декрет уйдет. Как вам такой план?

Пройти третьего «Ведьмака»

Муж и жена, 27 и 26 лет:

— Да пошел ты! Не стоило вообще тратить на тебя время! — Женщина в гневе сняла с пальца кольцо и швырнула в супруга, после чего выскочила из кабинета, громко хлопнув дверью.

— Мне очень жаль, что все так получилось.

— Так она не дала вам и слова сказать, — грустно ответил клиент, глядя в окно позади меня. Он несколько минут о чем-то напряженно думал, а затем, хмыкнув, откинулся на спинку и улыбнулся. — Ничего, зато теперь я наконец-то пройду третьего «Ведьмака», ну или зависну с друзьями в «Доту»...

Серьезные отношения

Женщина, 28 лет:

— Говорит, что ему нравится проводить со мной время, но съезжаться не хочет, потому что я, видите ли, не умею ничего делать по дому! — раздраженно сказала клиентка. — То есть как спать со мной — у него никаких проблем, а как дошло до серьезных отношений, то сразу сдулся. Нет, ну вы представляете: он хочет, чтобы я училась готовить!

— Совместная жизнь всегда требует каких-то изменений от обоих партнеров. Может быть, действительно стоит попросить помощи у старшего поколения или записаться на кулинарные курсы?

— Допустим, я выучусь, а дальше что? Он захочет, чтобы я ему детей рожала?!

Двойные стандарты

Женщина, 29 лет:

— Я работаю среди мужчин, и никто из них не рассматривает меня как профессионала. Что бы ни делала, как бы ни старалась — все впустую, они видят только смазливое личико и милый голосок. Бесит!

— Может, стоит сменить работу? Найти женский коллектив, где вас оценят по достоинству.

— Пойти в курятник? — фыркнула клиентка. — Чтобы слушать бесконечные разговоры о детях и сериалах, вместо того чтобы делать карьеру? К тому же все знают, что женщины работают хуже мужчин. Так что нет, спасибо.

Будущее сына

Мужчина, 34 года:

— Я уже не могу это выносить — жена скоро меня со света сживет! — сокрушенно вздохнул клиент и начал объяснять: — Увидела в интернете, как шестнадцатилетний пацан выиграл чемпионат по какой-то компьютерной игре и заработал три миллиона долларов, пришла ко мне и начала уговаривать заставить нашего сына всерьез заняться играми. Мол, сейчас это перспективно, да и в Питере живем, значит, и команду будет легче найти.

— А вы оказались не в восторге от этой идеи?

— Это мягко сказано, — кивнул мужчина. — Понимаете, нашему мальчику совершенно не нравятся эти игры, и он категорически не хочет сидеть в них день и ночь. Так я недавно уехал в командировку, а когда вернулся, узнал, что она заперла Никиту в его комнате вместе с купленным в мое отсутствие компьютером. Но это еще что, она отобрала у него все книги и даже телефон, чтобы он не смог мне позвонить! Так я еле сдержался...

— И какую профессию вы бы предпочли для вашего сына и что он сам обо всем этом думает?

— Какая разница, что он думает? — отмахнулся клиент. — Мы с отцом уже давно все решили: Никита станет художником!

Пингвины не живут на севере

Мужчина, 36 лет:

— ...и они предложили заключить контракт на пять лет. Я, конечно, представлял, насколько это далеко от дома и как тяжело будет жить в условиях полярной ночи, но, вы сами понимаете, от таких предложений не отказываются. Тем более что они пообещали устроить дистанционное обучение для дочери. Я пришел домой и все рассказал супруге. Думал, она поддержит меня, но все получилось наоборот.

— Она как-то мотивировала свой отказ?

— Сказала, что ей, коренной петербурженке, из интеллигентной семьи, с двумя высшими образованиями, претит сама мысль о том, что ее ребенок будет оторван от цивилизации и не сможет получить достойное образование. И вообще, она ни за что не поменяет нашу квартиру на промерзший насквозь контейнер, где, помимо нас, не будет ни одной живой души, кроме пингвинов и белых медведей.

— Но пингвины не живут на севере, — с улыбкой заметила я.

— Так я ей то же самое сказал, — тяжело вздохнув, ответил мужчина, — а она обиделась, назвала меня придурком и отправила к вам.

После смерти меня ждет свекровь

Женщина, 49 лет:

— Все произошло так быстро, что я даже не успела осознать, что происходит, — помню только свист тормозов и крики людей. Где-то на третий день, после того как я очнулась, муж сказал, что технически я была мертва четыре секунды. Вы представляете: четыре секунды?!

— Звучит страшно, — честно призналась я.

— Я видела подобные истории в голливудских фильмах, но не думала, что это может произойти со мной лично, — мрачно сказала клиентка. — И знаете что? Они не врали — я действительно кое-что видела!

— Что именно?

— Тоннель. Длинный тоннель, — закрыв глаза, начала рассказывать она. — Вокруг было очень тихо, и только откуда-то издалека доносился знакомый шепот. Я пошла ему навстречу, потом все озарила вспышка света и появилась она!

— Кто — она?

— Моя свекровь! — почти выкрикнула женщина и закрыла лицо ладонями. — И теперь я не знаю, что делать! Как жить, осознавая, что после смерти меня ждет ад?!