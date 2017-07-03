12 секретов стройности от психолога, изучающего пищевое поведение

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Давайте признаемся — чаще всего мы едим вовсе не из-за чувства голода. Плохое настроение — нужно что-то сладкое, холодно — что-нибудь остренькое или согревающе-питательное, жарко — холодненькое и обязательно вкусное. А что с нами может сотворить супермаркет — мы вообще обсуждать не будем. Как всю жизнь умещаться в выпускное платье, расскажет AdMe.ru из подсказок Брайана Уонсинка — психолога, маркетолога и исследователя пристрастий в еде.

Долой вкусняшки

Найдите в своей квартире самое дальнее и темное место, откопайте в морозилке самый дальний и холодный угол и спрячьте туда всевозможные лакомства. Казалось бы, проще вообще не покупать эти источники искушения, но нет. Как утверждает автор, «безумная еда» настигнет нас везде. Если мы откажем себе в приятностях дома, то будем есть в кафе, у друзей, на работе и неизвестно в каких количествах. Пусть лучше дома и правильно.

32 раза каждым зубом

Как показывают исследования, тщательное пережевывание пищи лучше насыщает наши рецепторы, что значительно сокращает аппетит и быстрее дает чувство сытости.

Не экономьте калории утром

Если верить статистике Уонсинка, завтрак — это 96 % стройности, так как от первого приема пищи отказались всего 4 из 100 опрошенных худышек. В отличие от людей с лишним весом, которые зачастую пропускают первый прием пищи в угоду сокращения калорий.

Оставляйте за собой следы

Люди, съедавшие больше куриных крылышек, спешили избавиться от «улик» их несдержанного аппетита. В то время как более стройные участники эксперимента не обращали внимание на горку косточек и ориентировались по своим ощущениям сытости.

Феномен бездонной тарелки

Выяснилось, что люди едят «до конца». Причем не до окончания чувства голода, а до дна тарелки. Единственный выход — мелкая посуда и осознанное питание. Наблюдайте за своими ощущениями, а не за объемом оставшейся порции, так вы наедитесь быстрее.

Не бойтесь срывов

Бывает, сидишь на диете, жуешь себе капусту неделю, а потом — затмение и все как в тумане... И очнулась ночью у холодильника в обнимку с кастрюлей борща и шоколадкой в зубах. В такой ситуации главное — не начать заедать горе неудачной диеты. Выдох. Без резких движений убрали борщ. Взяли капусту. Грызем. И улыбаемся.

Идем по списку

Закупая продукты на грядущую неделю, поступайте как опытный шеф-повар: составьте полную таблицу закупок обязательных продуктов. Перед выходом в супермаркет сделайте сверку по всем пунктам: мясо, злаки, овощи и так далее. В магазине покупайте продукты только по недостающим позициям.

Используйте порционную подачу

По наблюдениям Уонсинка, стройные люди обычно сидят спиной к витринам со сладостями или открытой кухне. Так меньше соблазна для покупки десерта, к примеру. Этому правилу не трудно следовать и дома: подавайте все блюда порционно. Избавьтесь от салатниц, супниц, сковородок на обеденном столе. Меньше видишь — меньше съешь.

Правило двух

Старайтесь, чтобы в вашей тарелке было 2 вида еды: мясо и гарнир, гарнир и салат, рыба и овощи. Это простое правило приучит вас к дисциплинированному питанию.

Компания

В одиночку мы съедаем на 30 % меньше, чем за ужином вдвоем. А в веселой компании 3–4 друзей в 2 раза больше сольной порции. Поэтому старайтесь основную пищу потреблять наедине с собой, а в компании ограничьтесь закусками и напитками.

Долгая дорога за добавкой

Меняйте обеденную локацию. Уходите из кухни в гостиную, кабинет, на балкон, террасу, в сад, вооружившись лишь тарелкой и приборами. Даже если вы захотите добавку, есть шанс, что по пути на кухню голод утихнет окончательно.

Спокойствие и системность