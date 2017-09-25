12 секретов памяти, чтобы запоминать иностранные слова с первого раза
Мы учим английский язык всю жизнь, знаем правила, но все равно не можем грамотно ответить иностранцу и без мук посмотреть сериал в оригинале. Почему так?
AdMe.ru решил разобраться в этой несправедливости и нашел способ, как лучше изучать иностранные слова. Существует универсальная формула запоминания, предложенная немецким психологом Германом Эббингаузом. И она работает.
Почему мы забываем
Мозг бережет нас от перегрузок и постоянно избавляется от ненужной информации. Именно поэтому все новые слова, которые мы учим, сначала попадают не в долгосрочную, а в краткосрочную память. Если их не повторять и не использовать — они забываются.
«Кривая забывания» Эббингауза показывает, что уже через 1 час после заучивания мы забываем более половины информации. А через неделю помним лишь 20 %.
Как помнить все
Чтобы новые слова не вылетали из головы, нужно постараться «поместить» их в долгосрочную память. Зазубривание в этом случае неэффективно, так как мозг не успевает быстро осмыслить информацию и выстроить прочные ассоциативные связи. Чтобы помнить дольше — процесс запоминания лучше растянуть на несколько дней, а то и недель. При этом повторять достаточно по разу.
Практиковать интервальные повторения можно с помощью самодельных карточек или специальных приложений типа: Anki (Android, iOS) и SuperMemo (Android, iOS)
Еще 12 секретов запоминания новых слов
- Учите осознанно. Осмысленный материал запоминается в 9 раз быстрее.
- Определитесь со списком слов, которые нужны для поддержания разговора. Их всего около 300–400. Запоминайте их в первую очередь.
- Учтите, что лучше запоминаются слова в начале и в конце списка («эффект края»).
- Переключайте внимание с выбранной темы на другую. Знайте, что похожие воспоминания смешиваются (принцип интерференции) и превращаются в «кашу».
- Учите противоположное. Если запоминаете day, то рассмотрите и night. Антонимы запоминаются быстрее и проще.
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Стройте свои «чертоги памяти». Суть метода в том, что нужно связать заучиваемые слова с конкретным местом. Например, прогуливаясь по комнате, ассоциируйте новые слова с отдельными деталями в интерьере. Повторите несколько раз и покиньте помещение. После восстановите в памяти комнату и вместе с тем выученные с ее подсказками слова.
- Используйте прием «слова-гвозди». Суть метода в присоединении заучиваемого слова к уже известному для запоминания. Так, когда вы думаете о «гвозде», вы сможете вспомнить и другое слово. Например, в считалочке: «Раз, два, три, четыре, сосчитаем дыры в сыре», слова «четыре» и «в сыре» связаны друг с другом.
- Ассоциируйте новые слова с уже известными вам. Например, слово heel (пятка) можно запомнить, вспомнив Ахилла и его ахиллесову пяту. А слово look (смотреть) можно выучить, если вспомнить, как трудно смотреть, когда режешь лук.
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Сочиняйте рассказы. Если вам нужно запомнить слова в определенном порядке, попробуйте выстроить их в импровизированный рассказ. Важно, чтобы все слова были связаны между собой по сюжету.
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Пользуйтесь диктофоном. Произносите слова под запись, а потом прослушайте их несколько раз. Этот метод особенно подходит тем, кто лучше воспринимает информацию на слух.
- Оживляйте и визуализируйте. Пользуйтесь мимикой, когда изучаете эмоции. Двигайтесь, когда учите слова на спортивную тематику. Таким образом вы задействуете еще и мышечную память.
- Не учите язык по словарю и школьным учебникам. Если вы любите «Игру престолов», попробуйте учить слова по этому сериалу. Так намного интереснее.
Фото на превью pixabay
По материалам theoryandpractice, cqeacademy, senseandsensation, ncbi.nlm.nih.gov, lifeinthefastlane, Rewire Your Brain: Think Your Way to a Better Life. John B. Arden