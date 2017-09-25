12 секретов памяти, чтобы запоминать иностранные слова с первого раза

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы учим английский язык всю жизнь, знаем правила, но все равно не можем грамотно ответить иностранцу и без мук посмотреть сериал в оригинале. Почему так?

AdMe.ru решил разобраться в этой несправедливости и нашел способ, как лучше изучать иностранные слова. Существует универсальная формула запоминания, предложенная немецким психологом Германом Эббингаузом. И она работает.