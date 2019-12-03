12 секретов экономии, которые помогут взять расходы под контроль и накопить на мечту

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Все мы слышали про учет расходов и доходов, составление списков и резервные фонды, да только денег от этих знаний не прибавилось, они по-прежнему утекают сквозь пальцы, едва оказавшись в руках.

Поэтому мы в AdMe.ru решили найти максимально простые, но действенные советы, которые помогут избежать импульсивных трат и сказать «да» рационализму.

1. Визуализируйте

Как это работает? Маркетологи делают все, чтобы вы ненароком наткнулись на товар и захотели его приобрести, не зря примерочные располагаются в дальнем конце магазина, а самые дорогие товары в продуктовом находятся на уровне глаз. В их арсенале также акционная раскладка, манящие буквы SALE в витринах, карточки с накопительными баллами, приятные запахи и музыка. Что делать? Вариант № 1. Пройдите «тест незнакомца». Захотелось купить новое платье? Представьте перед собой человека, который в одной руке держит ваше будущее приобретение, а в другой — его денежный эквивалент. Что вы выберете? Если тянет в сторону денег, значит, не так уж и нужна вам эта вещь.

Пройдите «тест незнакомца». Захотелось купить новое платье? Представьте перед собой человека, который в одной руке держит ваше будущее приобретение, а в другой — его денежный эквивалент. Что вы выберете? Если тянет в сторону денег, значит, не так уж и нужна вам эта вещь. Вариант № 2. Представьте свою покупку через полгода. Вот платье, надетое лишь раз, уныло болтается на вешалке в шкафу. Ловите этот момент и используйте для принятия правильного решения. Проявите фантазию и не сдавайтесь, не попробовав оба варианта.

2. Не берите понравившийся товар в руки

Как это работает? Люди очень ценят вещи, которые им принадлежат, этим и объясняются необоснованно высокие цены при продаже товаров с рук. Подержав приглянувшийся товар, вы подсознательно решите, что он ваш, и вот уже дикая цена покажется оправданной, все советы по сбережениям забыты, а вы в обнимку с совершенно не нужным вам смартфоном идете к кассе. Что делать? Попросите, чтобы продавец сам продемонстрировал, как работает понравившийся вам телефон, или развернул свитер, который пришелся вам по душе.

Реже покупайте онлайн. Исследования показали, что интернет-покупки также определяются импульсивным поведением людей, которые не могут себя контролировать. Главное — ни при каких обстоятельствах не берите приглянувшуюся вещь в руки.

3. Ходите налево

Как это работает? Большинство покупателей при входе в магазин идут направо, потому что правши. Маркетологи знают об этом и умышленно размещают самые дорогие товары в правой части торговой точки. Что делать? Ходите по магазинам во всеоружии: берите с собой тот самый пресловутый список покупок и двигайтесь в соответствии с ним — это дисциплинирует.

Обращайте особое внимание на самые нижние и верхние полки — товары подешевле будут именно там.

Не берите корзинку, несите то, что планируете приобрести, в руках. Нужно купить несколько товаров — берите корзинку, но не тележку, это поможет не набрать лишнего. Помните, что подготовка — ключ к осознанным покупкам.

4. Не жуйте жвачку

Как это работает? У людей, которые жуют жвачку, повышается приток крови к мозгу и улучшается когнитивная функция. Соответственно, хочется подольше находиться среди людей, смотреть на товары, размышлять о покупках. Как правильно? Не жуйте. Согласно исследованиям, сам процесс заставляет тратить больше времени на выбор товара и покупать больше вещей, чем планировали.

Сосредоточьтесь на том, что вам нужно, и не отвлекайтесь на «заманчивые» предложения. Нужен список или понимание того, за чем именно вы пришли.

Ограничьте время, которое планируете провести в магазине. Пришел, увидел и купил. Ваш девиз — полная осознанность, самоконтроль и никакой жвачки.

5. Не глазейте по сторонам

Как это работает? Увидев товар по акционной цене, человек стремится его приобрести, чтобы избежать потерь, даже если товар совсем не нужен. Это инстинкт: возможные утраты волнуют нас больше, чем приобретения, и даже одна мысль о том, что, не купив вещь сейчас, вы потеряете возможность приобрести ее в будущем, вызывает беспокойство. Как правильно? Смело игнорируйте акционные товары, если их в вашем списке нет.

Взяли то, что необходимо, — вперед на кассу. И не забудьте ответить вежливым «Нет, спасибо» на предложение кассира только сегодня купить 7 фейхоа по цене 2. Справитесь со страхом потери — останетесь в выигрыше.

6. Вместо товара берите паузу

Как это работает? Услышав от консультанта о том, что только сегодня проходит суперакция, это товар со скидкой, уникальное предложение и такого больше не повторится, вы можете принять импульсивное решение, о котором позже будете жалеть. Что делать? Чтобы сделать правильный выбор, нужно подождать. Боритесь с искушением. Для внезапных «хотелок» можно взять паузу в 24 часа, для больших покупок — не меньше 3 дней.

для больших покупок — не меньше 3 дней. Используйте отсрочку с умом — посмотрите обзоры на YouTube, сравните цены, почитайте отзывы о товаре.

Посчитайте, сколько часов работы потребуется, чтобы заработать сумму, которую вы собираетесь потратить на то, что приглянулось, — иногда это действует отрезвляюще.

Проведите инвентаризацию всего, что имеется в этой категории. Иногда, глядя на то, что имеешь, можно быстро смекнуть, как мало вещей действительно нам нужно. Удовольствие от приобретения в том числе в предвкушении, так что если вы все-таки вещь приобретете, то ничего не потеряете.

7. Живите, а не тратьте

Как это работает? Вкус к жизни теряется в тот момент, когда покупки превращаются из необходимости в хобби и занятие по умолчанию в любую свободную минуту. Приобретая вещь, человек поднимает настроение минут на 20, а потом чувствует досаду и тревогу по поводу потраченных денег. Что делать? Покупайте по мере необходимости и не появляйтесь в магазинах без лишней надобности.

Планируйте походы в магазин. Шопинг действительно может приносить радость, если он происходит осознанно и запланированно, так, чтобы потом не было мучительно стыдно и грустно из-за последних 100 рублей, сиротливо лежащих в кошельке. Покупки не самоцель, они лишь малая часть жизни.

8. Откладывайте сэкономленное

Как это работает? Вы знаете сумму, которую можете потратить на покупки за неделю. 7 дней проходят, в воскресенье вы заглядываете в кошелек (или проверяете счет) и обнаруживаете, что там осталась «лишняя» тысяча рублей. Если сэкономленное останется в кошельке, риск, что вы потратите его «просто так», очень велик. Что делать? Инвестируйте в собственное будущее. Не тратьте «внезапно появившиеся» деньги. Вернули долг или удалось сэкономить? Делите сумму на 2 части : одну смело расходуйте — это повод себя побаловать, а вторую откладывайте на свою мечту, большую цель.

: одну смело расходуйте — это повод себя побаловать, а вторую откладывайте на свою мечту, большую цель. Соберите и изучите чеки из магазинов — чаще всего там отражается сумма скидки. Сэкономленные деньги тут же достаем из кошелька или перечисляем на отдельный счет. В копилку — всю мелочь, что звенит на дне сумки и в карманах.

Откажитесь от мелочей, без которых легко сможете обойтись. Например, ежедневная покупка чашки кофе в кафе обходится россиянам в 43 800 рублей в год. Заведите копилку для наличных — необязательно классическую свинку, главное, чтобы она вам нравилась, тогда и процесс будет в удовольствие. Если речь о средствах, хранящихся на карте, в конце недели переводите остатки на пополняемый вклад.

9. Экономьте ради одной цели

Как это работает? Хочется всего и сразу, целей много, а у вас есть большая и недостижимая мечта. Начинаются метания: какая цель важнее, на что и сколько отложить? Как правильно? Выберите цель. Необязательно она должна быть высокой и великой, главное — единственной, тогда и экономия кажется результативной, и цель постепенно приближается.

Не останавливайтесь на достигнутом. Накопили на одно, исполнили желание — начинаем копить на другое. Сфокусируйтесь на одной цели и, только достигнув ее, двигайтесь дальше.

10. Мечтайте

Как это работает? Нелегко бороться с желанием порадоваться прямо сейчас, а раскаиваться по этому поводу потом. Все рассрочки и потребительские кредиты рассчитаны именно на это. Как надо? Вспоминайте о своей цели каждый раз, как возникает искушение приобрести что-то «вне бюджета». Задайте себе вопрос: и как я этого добьюсь, покупая мелочи на деньги, которые можно отложить на мечту?

Ведите дневник. Вместо того чтобы просто думать о вашей цели, запишите ее — люди, которые записывают свои цели, значительно успешнее в их достижении, чем те, кто просто о них думает. Осознанная оценка поможет избежать лишних трат.

11. Сфокусируйтесь на том, почему вы хотите сэкономить, а не только на том как

Как это работает? В тот момент, когда вы поужинаете «пустыми» макаронами, сэкономив на сосисках и томатной пасте, придет осознание, что вы устали от этой экономии, и уже на следующий день вы купите себе и сосиски, и пасту, и попкорн, и еще вон ту шоколадку в придачу. Как надо? Почаще вспоминайте, ради чего экономите. Выяснилось, что люди, обдумавшие причины, по которым они хотят откладывать деньги, сэкономили больше, чем те, кто сконцентрировался на разработке конкретных техник того, как они будут экономить, — скажем, ходить по магазинам реже или отказывать себе во всем.

Не бойтесь принимать решения. Жизнь динамична, каждую неделю приходится принимать решения, которые выходят за рамки наших финансовых планов, и это нормально. Планомерно двигайтесь к своей цели и не отказывайтесь от всех радостей жизни .

. Как тратить меньше, но не отказывать себе в удовольствиях, подробно рассказано тут. Планирование более эффективно, когда человек способен принимать неожиданные решения и напоминает себе о том, почему хочет достичь цели.

12. Заглядывайте в свои запасы

Как это работает? Часто люди сосредотачиваются на том, насколько они далеки от своей цели, а не на том, насколько стали ближе к ней. Вот вы откладываете в кубышку или настроили автоплатеж и переводите сумму на сберегательный счет, но не видите и не трогаете вложенные средства. В результате деньги начинают казаться абстрактными, почти как игровая валюта. Вроде ваши, а вроде и нет — радости от них никакой. Как надо? Как Скрудж Макдак, который нырял в свое хранилище золота в «Утиных историях», — отслеживайте прогресс накопления и наслаждайтесь им. Наблюдайте за ростом сбережений. Это поможет понять, что ваши действия окупаются в реальном времени.

Создайте ритуал: каждый месяц, отложив в сторону все дела, проверяйте, сколько удалось накопить.

Не забывайте вознаграждать себя за успех: достигли определенной отметки, которую установили сами, — отмечаем и позволяем себе маленькие радости. Эти простые действия способны укрепить ваши стремления в достижении цели.

Бонус: 3 вопроса, на которые нужно ответить, чтобы покупать осознанно

Три кита, на которых стоит вся теория осознанных трат и строятся все советы по экономии средств: Практичность. Берем паузу и спрашиваем себя: мне точно это нужно, я буду этим пользоваться?

Берем паузу и спрашиваем себя: мне точно это нужно, я буду этим пользоваться? Финансовая доступность. Ответ на предыдущий вопрос положительный, и вы интересуетесь: я могу себе это позволить, это хорошее решение прямо сейчас? Да - переходим к следующему вопросу, нет - копим, добавляя покупку этого товара в список целей.

Ответ на предыдущий вопрос положительный, и вы интересуетесь: я могу себе это позволить, это хорошее решение прямо сейчас? Да - переходим к следующему вопросу, нет - копим, добавляя покупку этого товара в список целей. Эмоции. Задайте себе вопрос: а как я себя почувствую, когда совершу покупку, не испортится ли мое настроение от этой траты? Друзья, поделитесь приемами, которые помогают вам принимать взвешенные решения, избегать ненужных трат и экономить.