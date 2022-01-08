12 решений, которые стоит поддерживать, а не осуждать

Когда мы становимся старше, мы начинаем следовать определенным социальным нормам, которые с годами ставят нас в рамки. Это может привести к тому, что некоторые «невзрослые» вещи, например получение высшего образования, отсутствие партнера или начало нового проекта уже во взрослом возрасте, часто встречаются с неодобрением. Но времена меняются, и ничто не остается неизменным вечно, так что пришло время начать считать такие желания чем-то естественным и обычным.

Мы в AdMe.ru расскажем о вещах, за которые взрослым не должно быть стыдно.

1. «Детские» увлечения

Давно прошли те времена, когда мы воспринимали взрослых как строгих и серьезных людей, целью жизни которых было работать и иметь семью. Фраза «ты ведешь себя как ребенок» получила развитие и вылилась в феномен «кидалтс» (взрослые дети), то есть те взрослые, которые сохранили увлечения, которые считаются «детскими» (чтение комиксов, покупка игрушек или просмотр мультфильмов). Иметь хобби — это не так уж плохо. Мы все нуждаемся в развлечениях, чтобы снять стресс и позаботиться о своем здоровье. Так что нет ничего плохого в том, чтобы быть талантливым и признанным менеджером в своей компании и одновременно наслаждаться просмотром «Драгонболла» после работы.

2. Учеба во взрослом возрасте

Некоторые люди считают получение образования после 30 лет не самой лучшей идеей из-за страха «не получить работу». Однако все забывают о том, что в учебе взрослые, в отличие от молодых людей, более независимы и отвечают сами за себя. Хотя некоторые считают, что получение образования предназначено исключительно для молодежи, многие взрослые хотят учиться, когда станут старше, по разным причинам. Одни для того, чтобы получить работу получше или просто улучшить свои навыки. Другие хотят развиваться в своей профессии и приобрести новые знания.

3. Отсутствие пары в силу обстоятельств или по собственному желанию

Многие люди считают, что главная цель каждого человека — найти партнера и создать семью. Возможно, именно поэтому они думают, что одинокие люди несчастны, ведь рядом с ними нет второй половинки, и что в глубине души они лгут себе, говоря, что «наслаждаются своим одиночеством». Однако есть большая разница между «быть одному» и «быть одиноким». Человек, у которого нет пары, не обязательно чувствует себя одиноким; с другой стороны, есть люди, которые чувствуют себя одиноко, даже будучи в отношениях. Одиночество также может быть личным решением и не обязательно связано с неспособностью найти партнера.

4. Простая свадьба

Отпраздновать свадьбу можно по-разному, и совершенно не обязательно при этом тратить все свои сбережения. Можно организовать церемонию дома, где, в дополнение к юридическим формальностям, вы можете пригласить самых близких друзей и родственников и отпраздновать вместе с ними. А для тех, кто не любит шумные компании, есть также возможность проведения тайных свадеб. В этом случае пара решает официально оформить свои отношения, не приглашая никого из семьи или друзей, поэтому подготовка к мероприятию минимальна. Нет ничего плохого в том, чтобы немного побыть наедине с любовью всей вашей жизни, особенно в этот особенный день.

5. Нежелание поддерживать отношения с токсичными родственниками

Правда, что мы не можем выбирать родственников, но мы можем решить, какие у нас будут с ними отношения. Проблема возникает, когда у члена семьи есть токсичные установки, которые затрудняют ваше общение. Самое лучшее, что можно сделать, — это попытаться поговорить о проблеме и в крайнем случае избегать общения с этим человеком.

6. Отсутствие интереса к социальным сетям

Да, социальные сети могут помочь нам поддерживать связь с друзьями или дальними родственниками, рекламировать товар или услугу и даже делиться знаниями. Но есть и другая сторона медали: зависимость и потеря конфиденциальности. Сокращение нашего времени на платформах социальных сетей может принести больше пользы, чем вреда, и поможет нам лучше планировать свое время.

7. Ответ неуважительным клиентам

Работа в сфере обслуживания может быть утомительной, особенно если мы сталкиваемся с грубыми клиентами, которые хотят сорвать злость на незнакомых людях. Мы должны знать, как вести себя с такими людьми. Сохраняйте спокойствие и не принимайте выпады клиента на свой счет. Если же грубость посетителя переходит все границы, многие компании, заботясь о благополучии своих сотрудников, предпочитают и вовсе отказаться от обслуживания таких людей.

8. Обсуждение заработной платы и ожиданий по заработной плате

Одна из самых сложных тем для обсуждения во время собеседования при приеме на работу — это зарплата. Многие чувствуют себя неловко, обсуждая этот вопрос, но на самом деле каждый человек, который ценит свои навыки и таланты, должен знать себе цену. В идеале мы должны знать, как правильно говорить о зарплате, чтобы добиться наилучших результатов. Способность прийти к соглашению по поводу работы может даже произвести хорошее впечатление на интервьюера.

9. Смена деятельности

Нет совершенно ничего плохого в том, чтобы найти то, что вам нравится, когда вы уже станете взрослыми. Многие люди склонны изучать то, что не делает их счастливыми, когда они молоды, в основном из-за отсутствия поддержки, мотивации или информации, которая могла бы их направлять. В этом случае лучше всего иметь четкое представление о том, почему мы хотим сменить карьеру, работать волонтерами или изучить преимущества отрасли, в которой мы хотим себя попробовать.

10. Отсутствие желания давать чужим людям трогать свой живот

Многие люди, не задумываясь, прикасаются к животу беременной женщины, а иногда даже считают, что имеют на это право. Но некоторые женщины могут чувствовать себя некомфортно, поскольку это может быть расценено как вторжение в частную жизнь, и прикосновение к животу может вызвать у них стресс. Устанавливать границы — это нормально, особенно если вы не доверяете человеку, который хочет прикоснуться к вашему животу.

11. Счет пополам

Некоторые люди склонны считать, что именно мужчина оплачивает счет на свидании. Но все изменилось, и нет ничего зазорного в том, чтобы свою часть заказа или даже весь счет оплатила женщина. Пара работает в команде, поэтому лучше говорить о доходах друг друга и делиться расходами, не заботясь о том, что думают другие.

12. Начало нового бизнеса или проекта в зрелом возрасте

Жизнь не заканчивается в 50 лет, как думают многие, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы разработать новый проект, например освоить новую профессию или начать новый бизнес. Часто люди находят свою истинную страсть или призвание, став взрослыми, или даже откладывают определенные проекты до тех пор, пока их дети не вырастут и не последуют своим собственным мечтам. Никогда не поздно начать все сначала.