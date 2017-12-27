12 работающих способов вывести из себя любого мужчину

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Говорят, что мужчины и женщины думают абсолютно по-разному и что они даже с разных планет, поэтому нет ничего удивительного в том, что они говорят на разных языках. AdMe.ru представляет список женских действий, которые раздражают практически всех мужчин. Возможно, это облегчит жизнь многим нашим читателям.

1. Упоминания о бывшем

Многие женщины считают, что повысят свою ценность в глазах партнера, если расскажут о том, какие сногсшибательные мужчины были в их жизни. И добиваются этим только падения самооценки любимого. Ведь если его с кем-то сравнивают, то, значит, он хуже. Кому это приятно?

2. Слезы

Мужчины давно в курсе, что женщины используют слезы всякий раз, когда у них заканчиваются аргументы. Но это нечестный ход, потому что мужчины не могут не реагировать на слезы и пытаются найти способ успокоить женщину. То есть в итоге дают ей то, чего она и добивалась слезами.

3. Безынициативность

Когда вкладываешь в человека свою любовь, время, внимание, ожидаешь в ответ хоть каких-нибудь действий или реакцию, которые можно считать одобрением. Но некоторые женщины считают, что мужчина обязан «рулить» отношениями, и никогда не проявляют инициативу. Мужчины воспринимают это как недовольство тем, что они делают.

4. Гиперопека

Вопрос «Поел ли ты, любимый?» заданный в 5-й раз, перестает казаться милым и начинает бесить, а не умилять. Забота в неправильной дозировке воспринимается мужчинами как попытка контроля.

5. Игнорирование

Мужчины давно убеждены, что женщины подозревают их в телепатии. Иначе почему во время каждой размолвки девушки включают режим «угадай-почему-я-обиделась»? Неужели так сложно назвать причину, а не надеяться, что мужчина сам поймет?

6. Неумение принимать комплименты

У многих женщин считается высшим шиком отвечать на любой комплимент отрицанием своей заслуги. Например, парень говорит: «Ты так замечательно сегодня выглядишь!» А девушка отвечает: «Ой, какое там замечательно... Я даже не накрасилась». Она хочет сказать, что даже без макияжа прекрасна настолько, что мужчина сделал ей комплимент. Но мужчина видит только, как обесцениваются его добрые слова, и чувствует неуместность своего комплимента.

7. Нытье

Наверное, у каждого есть знакомый, который вместо «Привет!» говорит «Все плохо». У таких людей практически никогда не бывает близких друзей, потому что никто не в состоянии выдерживать постоянное нытье и жалобы. А теперь представьте, что этот хронический нытик — человек, который, по идее, должен делать вас счастливым. Так что трудно осуждать мужчин за то, что они ненавидят нытье.

8. Долгие сборы

Мужчины ценят внешний вид любимой и усилия, которые та вкладывает в него. Но когда время на сборы превышает все разумные пределы, мужчине начинает казаться, что все это затевается не ради него. Да и потом это здорово раздражает — сидеть и ждать как Хатико.

9. Отказ от еды

Классика жанра. Девушка отказывается от всего, кроме салата, а мужчина ругает себя за то, что привел ее в ресторан с таким неудобным меню, и чувствует себя виноватым над своей тарелкой со стейком. Потом девушка проголодавшись, начинает воровать еду из тарелки любимого. В итоге и сама не поела, и другому не дала. А если готовил сам, то отказ будет просто оскорблением.

10. Требование постоянного внимания

Когда заканчивается конфетно-букетный период, мужчина расслабляется: теоретические соперники в курсе, что женщина занята, можно отдохнуть от публичных проявлений ухаживания. Но это не значит, что внимание заканчивается. Просто мужчина начинает оказывать его по-другому. Не букетом, а заботой во время болезни, не походом в ресторан, а привозом продуктов, не романтической прогулкой по ночному городу, а починкой вечно текущего крана. И когда девушка начинает разговор о том, что внимание-де ушло из их отношений, мужчине становится очень неприятно, что его не ценят.

11. Шопинг

Мужчины не против магазинов. Они против утомительной беготни из магазина в магазин с десятком пакетов в руках, которая напоминает действия главного героя фильма о конце света. А когда еще все это безумие оплачивается из его кошелька — тут и святой взвоет.

12. Слежка

Нет такой женщины, которая бы не просмотрела аккаунт девушки, поставившей лайк ее парню или оставившей коммент под его публикацией. Но устраивать после этого мужчине допрос с пристрастием — это лишнее. У всех есть друзья обоих полов. Тайное просматривание переписок и контактов в телефоне мужчины вообще считают предательством.

Люди придумывают разнообразные причины для того, чтобы избежать работы над собой и отношениями. Ведь если вам дорог человек, вы выучите и его язык, и рецепт любимого блюда, и, конечно, не станете поступать назло.