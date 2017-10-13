12 хитрых приемов из психологии, которые полезно знать каждому

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Существуют психологические трюки, которые работают на подсознательном уровне. Они помогают добиться расположения собеседника, влиться в новую компанию или мгновенно успокоиться в момент стресса. AdMe.ru рассказывает про 12 самых действенных из них, которые работают на все 100 % и будут полезны в любой ситуации.

№ 1. Когда смеются несколько человек, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен

После удачной шутки или во время оживленного обсуждения в компании людей каждый инстинктивно смотрит на того, кто ему больше всех симпатичен. Поэтому, чтобы разузнать все об отношениях в компании приятелей, заготовьте парочку убойных анекдотов.

№ 2. Если нервничаете — жуйте

Перед важным разговором, выступлением или событием, которое заставляет нас нервничать, стоит попробовать жевать жвачку или даже есть что-нибудь. Никто не будет есть перед лицом опасности. Поэтому во время жевания наш мозг думает, что опасности нет и можно расслабиться. Он посылает сигнал, который снимает нервное напряжение и помогает успокоиться.

№ 3. Пристальный взгляд поможет вытянуть любую информацию

Если ответ вашего собеседника вас не устраивает или вам кажется, что он что-то не договаривает, просто продолжайте молча смотреть ему в глаза. В такой ситуации тишина для собеседника станет настолько невыносимой, что он будет вынужден рассказать вам буквально все, лишь бы прекратить это.

№ 4. Представьте, что наниматель — ваш давний хороший друг

Чтобы не волноваться во время важного экзамена или собеседования, представьте, что человек напротив ваш друг, с которым вы давно не виделись. Это поможет вам моментально успокоиться, а отвечать на вопросы будет намного легче.

№ 5. Если вам приходится много работать с людьми, поставьте позади себя зеркало

Если вы часто общаетесь с разными людьми по работе, поставьте за своей спиной небольшое зеркало. Вы удивитесь, но многие клиенты будут вести себя вежливее и чаще идти вам навстречу. Все потому, что людям не нравится видеть себя злыми и раздраженными.

№ 6. Если вам показалось, что кто-то на вас смотрит, просто зевните

Только посмотрите на эту картинку. Вы ведь только что зевнули? Да, зевота просто невероятно заразна. Достаточно зевнуть и оглядеться по сторонам, чтобы понять, кто за вами следил. Человек, который на вас смотрел, скорее всего, тоже будет зевать.

№ 7. Если вы хотите остановить драку, то просто возьмите что-нибудь поесть и встаньте между дерущимися

Это явление называется «snackman effect». Дело в том, что момент приема пищи ассоциируется у нас со спокойствием и расслабленностью. Очень низка вероятность, что человек нападет на того, кто ест, поэтому конфликт быстро утихает.

№ 8. Если вы хотите избавиться от предмета, то просто передайте его человеку, разговаривая с ним

Задайте человеку личный вопрос или узнайте его мнение о чем-либо. Во время ответа мозг будет занят настолько, что все остальное будет происходить на уровне рефлексов. В такой ситуации большинство людей примут из ваших рук что угодно, совершенно не задумываясь.

№ 9. Если вы хотите без труда подружиться с человеком, просто попросите у него что-нибудь

Это должно быть что-то максимально простое (передать соус, салфетку, листок бумаги или ручку). Человек, который оказывает услугу, на подсознательном уровне решает, что он хорошо к вам относится, поэтому он пошел вам навстречу и сделает это снова.

№ 10. Важную встречу лучше всего назначать на начало или конец дня

Люди лучше всего запоминают то, что происходит в самом начале или конце дня, а все, что между, помнится размыто. Поэтому назначайте важную встречу на конец или начало дня. А на собеседовании старайтесь быть самым первым либо самым последним из кандидатов.

№ 11. Обратите внимание на направление стоп людей во время разговора

Стопы человека во время разговора помогут выяснить отношения к собеседникам и скрытые эмоции. Если вы подходите к людям и они поворачиваются только корпусом тела, а положение ног сохраняется прежним, то они к вам явно не расположены. Кстати, повернутые в сторону кончики туфель или ботинок собеседника также говорят о том, что он хочет побыстрее уйти.

№ 12. Отзеркаливание чужих жестов поможет установить доверие