12 простых способов побороть страх перед авиаперелетами

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В течение целого года мы с нетерпением ждем периода отпусков, чтобы наконец отправиться в теплые страны. Однако из-за страха полетов многие думают о предстоящем путешествии с тревогой. Мы в AdMe.ru решили выяснить, возможно ли побороть страх авиаперелетов, и нашли 14 действительно эффективных способов.

1. Используйте теорию

Многие боятся авиаперелетов из-за того, что подсознательно не понимают, как огромная железная махина может так прочно держаться в воздухе. Для того чтобы побороть сомнения, достаточно изучить теорию. Погуглив, вы узнаете: Самолет держится в воздухе ничуть не хуже, чем машина держится на дороге.

Турбулентность, проще говоря, это движение по «грубому воздуху», как по рыхлой дороге.

Диспетчеры скрупулезно простраивают маршрут полета, поэтому самолеты не сталкиваются.

2. Изучите статистику

Статистика — ваш друг, ведь, согласно подсчетам, вероятность погибнуть в результате авиакатастрофы крайне мала (1 к 30 млн). Для пущего эффекта сравните эту опасность с другими рисками. Например, намного проще умереть от пищевого отравления, чем от падения самолета.

чем от падения самолета. Самое опасное транспортное средство — автомобиль. Самолет примерно в 6 тыс. раз безопаснее.

Прямо сейчас в воздухе находится около 13 тыс. самолетов, в каждом из которых есть хоть один перепуганный пассажир. И он будет счастлив, когда самолет удачно приземлится.

3. Подготовьтесь к ощущениям

Часто паника накатывает на пассажиров самолетов из-за свежести ощущений. Наше тело может реагировать на смену давлений, поэтому заранее узнайте, что с самолетом и вашим организмом будет происходить во время авиаперелета. Легкое изменение самочувствия — это норма.

— это норма. Огромная скорость при взлете и посадке — это норма.

при взлете и посадке — это норма. Движение крыльев при полете — это норма.

при полете — это норма. При наборе высоты вам покажется, что самолет остановился, но это не так.

4. Узнайте, как работает аэропорт

Становится спокойнее, если видишь, как много людей ежедневно отправляется в полет и с какой регулярностью самолеты проходят техобслуживание. Заранее посетите аэропорт и просто понаблюдайте за его жизнью. Раз в 5 лет самолет проходит полную доскональную проверку и ремонт.

Самолет проходит проверку исправности перед каждым взлетом.

перед каждым взлетом. Промежуточные полные проверки проводятся не реже чем раз в 3 месяца.

5. Больше летайте

Люди, которые боятся летать, отмечают, что страх проходит, если делать это чаще. Как только авиаперелет перестает быть значимым событием, страх перед ним пропадает.

6. Полетайте виртуально

Вам покажется это несерьезным, но, согласно исследованиям, полеты в виртуальной реальности помогают постепенно справиться со страхом путешествий на самолете. Поэтому, если нет возможности чаще летать в реальности, может, стоит попробовать делать это виртуально?

7. Избегайте плохих новостей

Постарайтесь перед полетом оградить себя от плохих новостей, кричащих о терроризме, авиакатастрофах и несчастных случаях, связанных с авиаперелетом. И тем более не погружайтесь в это с головой, выискивая информацию о старых происшествиях.

8. Дышите правильно

Если вы почувствуете, что во время полета подкрался страх, справляйтесь с ним, не позволяя перерасти в панику. Для этого, например, можно отрегулировать дыхание: Растяните вдох на 4 секунды.

Задержите дыхание на 4 секунды.

Растяните выдох на 4 секунды.

Задержите дыхание на 4 секунды.

Продолжайте, пока не почувствуете, что страх отступает.

Во время упражнения дышать нужно животом.

9. Смиритесь с отсутствием контроля

Во многом страх авиаперелетов связан с тем, что вы никак не контролируете этот процесс. Поэтому примите для себя тот факт, что самолетом управляют опытные, профессиональные пилоты, квалификации которых достаточно для того, чтобы выйти из большинства непредвиденных ситуаций.

10. Попробуйте отвлечься

Чтобы не думать о возможных последствиях полета, попробуйте переключить внимание: почитайте книгу;

книгу; посоревнуйтесь со спутником в «города»;

со спутником в «города»; поешьте;

поиграйте на телефоне;

на телефоне; порешайте в уме математические примеры.

11. Используйте воображение

Представьте тот город, в котором скоро окажетесь. Или подумайте о любом месте, в котором вам хорошо и спокойно. Погрузитесь в мечты или воспоминания.

12. Не давайте страху вас захлестнуть

Закрепите на запястье тонкую резинку. Если со страхом не получается и вы чувствуете, что скоро он перерастет в панику, щелкните резинкой себя по запястью. Легкий укол боли поможет прийти в себя.

Рекомендуем вам сохранить эти советы и поделиться статьей с друзьями, тяжело переживающими полеты. AdMe.ru желает вам приятного полета и отличного отпуска.