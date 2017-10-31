12 простых правил, которые помогут вам изменить свою жизнь всего за 20 минут

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Самый частый вопрос, который слышат люди, довольные собой: «Как ты все успеваешь?» Учеба, работа, правильное питание и спорт, самообразование, уборка — эти и другие пазлы в жизни непросто выложить так, чтобы успевать все и всегда. Но есть простое правило, которым AdMe.ru с удовольствием делится с вами. Возьмите на заметку, и вы сами удивитесь, что в сутках действительно 24 часа!

20 минут в день, чтобы получить сногсшибательную фигуру

Всего 20 минут на зарядку каждый день — и вы забудете про одышку и лишние килограммы. Не обязательно бегать по утрам — размеренные упражнения после трудового дня тоже отличный вариант.

20 минут в день, чтобы научиться вкусно готовить

Найдите 20 минут, чтобы спланировать свой рацион на ближайшие дни. И тогда необходимость в перекусе фастфудом и снеками отпадет сама по себе!

20 минут в день, чтобы отношения в семье всегда были крепкими

И не менее 20 минут в день важно уделять своей семье. Все деловые вопросы, которые касаются покупок, бытовых планов, обязанностей по дому, не считаются. Растяните вечернюю чашку чая на 20 минут и говорите с мамой, папой, мужем / женой о том, что для него важно, и ваши отношения с семьей всегда будут крепкими и близкими.

20 минут в день, чтобы всегда все успевать

Выделите всего 20 минут вечером, чтобы четко спланировать следующий день. И тогда вы перестанете забывать о рабочих задачах, важных покупках и днях рождений.

20 минут в день, чтобы стать профессионалом в любом деле

Но важно оттачивать и те навыки, которые уже есть. Поэтому и на любимое хобби тоже тратьте не меньше 20 минут. Пишите рассказы, учите новые английские слова, тренируйтесь в любимых стилях рисования, и те умения, которые у вас уже есть, с каждым месяцем будут улучшаться.

20 минут в день, чтобы выглядеть всегда идеально

Выделите 20 минут на уход за собой. Горячая ванна для ног после тяжелого дня или питательная маска для рук, умывание с пенкой, которая смоет загрязнения после прогулок пыльными улицами, массаж — все это при регулярном повторении поможет прекрасно выглядеть в любое время дня.

20 минут в день, чтобы прочитать больше 10 книг за год

Уделяя всего 20 минут в день чтению книг, например перед сном, вы прочитаете за год несколько десятков произведений! Тогда вы и сами перестанете верить в свои оправдания, что на книги совсем нет времени.

20 минут в день, чтобы освоить новые навыки

Всего 20 минут в день на новые навыки, и уже через 2–3 месяца вы будете играть на пианино, неплохо излагать мысли на испанском или рисовать гравюры.

20 минут в день, чтобы дома всегда было чисто

Всего 20 минут в день на уборку, и вы забудете про выходные, затраченные на бесконечные домашние обязанности и разгребание вещей. Квартиру можно поделить на удобные зоны, и тогда за 1–2 недели вы пройдете весь цикл генеральной уборки.

20 минут в день, чтобы увеличить свой доход

Попробуйте 20 минут в день тратить на ведение блокнота финансов. В него стоит записывать все, что, как вам кажется, может принести доход, и процесс реализации всех идей. За год у вас наберется несколько отличных бизнес-планов, которые можно смело превращать в собственное дело.

20 минут в день, чтобы всегда быть в хорошем настроении