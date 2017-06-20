12 признаков зрелости, которые приходят незаметно

В детстве многие мечтают поскорее повзрослеть. Мир взрослых кажется полным событий и возможностей, а об обратной стороне медали юность не ведает. Впрочем, период зрелости у каждого человека приходит в свое время.

Команда AdMe.ru собрала некоторые особенности, которые с улыбкой замечают у себя все, кто когда-то мечтал достичь зрелых лет.

1. Сон

Вы замечаете, что постепенно превратились в жаворонка. И теперь просыпаетесь тогда, когда в бурную молодость только ложились спать.

2. Семейные фильмы

Во время просмотра семейных фильмов вы обычно ассоциируете себя не с детьми, а с родителями.

3. Комфорт

Удобная одежда, удобный каблук, удобные тапочки, удобная кровать, в конце концов. С годами вы начали по-настоящему ценить комфорт. Вам легко дается выбор между эффектной и удобной вещью.

4. Знаменитости

Ваш список популярных актеров почти незыблем. Кто они, эти молодые люди, блистающие на обложках?

5. Алкоголь

Конечно, вы уже ас по части алкогольных напитков и прекрасно знаете, что, как и сколько. Но сейчас это не так важно, ведь вы можете уснуть после бокала вина или рюмки коньяка.

6. Постоянство

Много лет подряд вы покупаете одну и ту же тушь для ресниц или станок для бритья.

7. Новые технологии

Чтобы успеть за непрестанным потоком новых технологий, вам нужно прикладывать усилия. Иногда они вас больше раздражают, чем радуют.

8. Уют в доме

Вы замечаете, что новые товары для дома и дачи делают вас счастливее.

9. Опыт

Это проявляется во всем. Например, наблюдая за незнакомыми девушками на высоких каблуках, вы думаете, что им следовало бы поберечь свои ноги.

10. Фотографии в соцсетях

В вашей ленте в соцсети много фотографий, и большинство из них — фото ваших детей.

11. «Взрослые» слова

Неожиданно для самих себя вы узнаете в своих словах отца, мать или бабушку. И с улыбкой вспоминаете, что в детстве эти фразы вас часто раздражали.

12. Погодные катаклизмы

Вы уже не так скептически относитесь к фразе «это у меня на погоду».

Фото на превью Rexfeatures

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