12 признаков того, что вас воспитывали токсичные родители

Порой мы ведем себя странно, совсем не свойственно своему характеру. Возникает вопрос: откуда взялись те или иные черты, казалось бы, не присущие нам? Возможно, это в нас говорят гены или воспитание. Не зря считается, что дети, словно своеобразное зеркало, полностью повторяют поведение родителей. Тем не менее от последствий такого воспитания необходимо избавляться: исследования доказывают, что неразрешенная проблема в жизни человека может негативно повлиять уже на его детей.

Мы в AdMe.ru проанализировали признаки, свойственные детям, которых воспитывали токсичные родители, и узнали, как они проявляются в их взрослой жизни.

Помогают другим в ущерб своим интересам

В детстве мы часто становимся свидетелями семейных ссор. Родители выясняют отношения или даже подробно обсуждают причину конфликта с ребенком. То и дело звучат фразы вроде «Представляешь, что сделал твой отец?». При этом, как правило, родители не стремятся выслушать мнение ребенка. Да оно им и ни к чему. В итоге авторитарный стиль воспитания плохо сказывается на самооценке ребенка: он с малых лет учится сопереживать и переносить на себя проблемы других, при этом забывая о своих интересах и, как следствие, имея низкую самооценку. Зачем докучать родителям своими проблемами, если им и так сложно?

Выбирают в супруги тиранов и людей с тяжелым характером

Дети зависят от родителей и любят их, каким бы тяжелым характером те ни обладали. В итоге ребенок привыкает и мирится с крутым нравом отца или матери. И в будущем малыша, превратившегося во взрослого мужчину или женщину, неосознанно тянет к тиранам, деспотам и абьюзерам. Таким людям необходимо давление, потому что они так привыкли. Они позволяют обходиться с собой не лучшим образом и не замечают подвоха.

Ведут себя бестактно

То, как родители вели себя в отношениях с детьми, оказывает прямое влияние на развитие эмпатии у ребенка, без которой тактичное поведение в принципе невозможно. Поэтому, когда дело касается беспардонных людей, вполне вероятно, что в их детстве родители вели себя нетактично по отношению к ним и подавали плохой пример: не учитывали необходимости наличия личного пространства, без разрешения брали телефон, задавали бесцеремонные вопросы.

Не могут выразить свои чувства

Воспитанные жесткими, авторитарными родителями люди плохо умеют выражать свои эмоции и могут иметь так называемые аффективные расстройства. А как иначе: за любое проявление чувств в детстве их ругали. Например, в их адрес часто звучали обесценивающие фразы вроде «Тут не из-за чего плакать», «Немедленно перестань рыдать, было бы из-за чего». В результате во взрослом возрасте такой человек не может сказать близким, что чувствует на самом деле, и испытывает необъяснимые гнев и тревогу.

Винят других в своих неудачах

Порой в гневе родители обвиняют нас в своих проблемах. Могут звучать такие фразы, как «Это из-за тебя у меня нет карьеры» или «Из-за твоей школы мы каждый день торчим в пробках». И в итоге с детства мы усваиваем простую истину: «В проблемах всегда виноват кто-то другой». На самом деле это не так. У каждого из нас есть своя голова на плечах, и винить себя в ошибках других людей точно не стоит. Равно как и наоборот.

Критичны по отношению к себе и имеют низкую самооценку

Токсичные родители склонны резко критиковать своих детей, предъявлять к ним чрезвычайно высокие требования. Своим поведением они заставляют ребенка поверить в то, что он недостаточно хорош для чего-либо. К примеру, мать может учить дочку носить свободную одежду, потому что считает, что обтягивающие вещи полнят. Опираясь на свой опыт, мать сдерживает развитие ребенка, осаживая его или ее фразой: «Сними это, я лучше знаю». Поэтому уже взрослый человек часто старается изо всех сил достичь чего-либо, чтобы заслужить одобрение родителей. Которого можно так и не добиться. В результате такой человек постоянно критикует себя сам: свою внешность, свои методы воспитания и в целом свою жизнь.

Имеют проблемы с доверием

В детстве родители сами подрывают доверие ребенка. Например, когда обещают не ругаться, а сами все равно наказывают за проступок. Или еще один пример: мать вызывает сына или дочь на разговор, подталкивает поделиться сокровенными мыслями, а потом ругает. Или, еще хуже, обещает никому ничего не рассказывать и нарушает обещание. В итоге человек теряет доверие даже к самым близким людям.

С трудом принимают решения

Излишне заботливые и авторитарные родители слишком опекают ребенка. В таком доме постоянно звучат фразы вроде «Уйди, я сама», «Ничего не умеешь, давай лучше я». С детства ребенок уясняет, что он ни на что не способен и верный ответ знает только мама. Повзрослев, он с трудом принимает даже простые решения и становится несамостоятельным: спрашивает совета при малейшем жизненном затруднении, жаждет сочувствия и участия окружающих.

Требуют постоянного внимания и заботы даже на работе

Излишняя опека и забота порой влияют на ребенка хуже, чем дурной характер матери или отца. Исследования доказали: то, как человек будет вести себя на работе и продвигаться по службе, зависит в том числе и от его родителей. Методы воспитания оказывают прямое влияние также на академические достижения ребенка. Иногда взрослые люди бывают слишком чувствительны и требуют к себе повышенного внимания как дома, так и на работе.

Сильно обижаются на своего брата или сестру

Родители-нарциссы редко обращают внимание на личные границы. Если в семье несколько детей, родитель-нарцисс вполне может уделять больше внимания какому-то одному ребенку. В результате, как правило, этот ребенок получает больше помощи, любви и поддержки. А другой ребенок может стать козлом отпущения, на котором родитель срывает злость и обиду.

Возможно, страдают анорексией или булимией

В токсичной семье родители часто ссорятся и выясняют отношения при ребенке. Сразу несколько исследований связывают сильные ссоры родителей с наличием у ребенка расстройств пищевого поведения, таких как анорексия и булимия.

Боятся бросить своих партнеров, даже если отношения обречены

Психиатр Ричард Фридман утверждает, что люди, выросшие в токсичных семьях, склонны «спасать» отношения, причем даже те, которые явно того не стоят. Иными словами, сама идея о расставании или разводе для них немыслима. В подобных ситуациях врач советует абстрагироваться и подумать, стоит ли игра свеч.