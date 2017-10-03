12 признаков того, что родители ведут себя как ваши хозяева

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Родительство — это подвиг. В разных смыслах: моральном, бытовом и (будем честны) финансовом. Но даже герои совершают ошибки, поэтому сейчас речь пойдет не о мелких детских обидах. Иногда поступки родителей выходят за рамки обычной заботы. AdMe.ru, набравшись смелости, затронет острую тему. Вот главные признаки того, что границы личного пространства нужно защитить от самых близких людей.

12. В родительском доме понятия «личные вещи» не существовало никогда

Вы с детства привыкли к ревизиям своих карманов, сумок, шкафа. Любимые вещи внезапно могли быть переданы родственникам и знакомым. Или оказаться в мусорном ведре. В воздухе постоянно витало «ничего твоего здесь нет». Исправить прошлое нельзя. Привычка игнорировать чужие границы давно пустила корни — выкорчевать ее будет сложно. Зато никогда не поздно начать жить по своим правилам. На своей территории. Со своими вещами и бюджетом.

11. Родители саботируют «вылет птенцов из гнезда»

Родители-детовладельцы бросают вызов логике. Еще вчера они могли сказать, что слишком много сил тратят на заботу о взрослом сыне/ дочери. Но как только «нахлебник» захочет жить самостоятельно, родители организуют акцию протеста. Что делать? Выразить благодарность за «инвестиции» в вашу персону. А потом собрать волю в кулак и все-таки решиться на побег переезд. Чтобы не провоцировать контрмеры, оградите родителей от подробностей. Копите необходимую сумму, ищите жилье, а потом оглашайте результат.

10. Отдельное жилье не гарантирует приватность

Родственники могут подстраховать во время отъезда: накормить кота и спасти любимый фикус от засухи. Обычно это называют взаимовыручкой. Но если родители приходят внезапно и проводят ревизию в квартире — это уже оккупация. Отстаивайте право на приватность. Начните со спокойных бесед. Радикальные меры — сменить замки и притвориться мертвым поговорить в ультимативной форме. Угораздило арендовать жилье недалеко от родного гнезда? Меняйте пункт дислокации. Хотя бы на другой район. Да, это может причинить неудобства, но: оправдания в стиле «шли мимо — захотели поздороваться» теряют актуальность;

у вас будет еще одна причина не бежать к родителям по первому зову.

9. Все ваши ресурсы учтены и распределены

Ваше свободное время, зарплата, жилплощадь — родители «лучше знают», как этим всем распорядиться. «Дай», «сделай», «нечего покупать фигню», «пусти переночевать тетю Клаву»... А-а-а! Ответные действия. Конечно, если вы сами не можете обходиться без помощи родителей, говорить не о чем. Придется встречать тетю Клаву. В других случаях пора обсудить степень личного участия в жизни родственников.

8. Родители пытаются устранить «соперников»

Родители готовы «забраковать» любого человека, к которому вы испытываете симпатию. Парадокс: после череды «N тебе не пара» от одиноких детей внезапно потребуют внуков. Еще и упрекнут в неудачах на семейностроительном поприще. Как реагировать? Вспомнить пункт № 11. Минимум подробностей — максимум здравомыслия. Впрочем, если родители видели фото избранника/ цы в рубрике «Разыскивается маньяк», примите меры. Ну а мелкие придирки пропускайте мимо ушей.

7. Ваше благополучие под угрозой

Боясь утратить контроль над вами, родители идут на многое. «Лучше жить плохо, но рядом», — таков их девиз. Под угрозой ваши зарубежные стажировки, переезд в более развитый город, смена места работы. Как себе помочь? Хватит уже притворяться пленным партизаном. Разговаривайте. А заявив о намерениях, доводите начатое до конца. Дайте родителям понять, что вы не планируете их бросать. Просто наступает время, когда нужно переходить на свою территорию.

6. Родительская поддержка дорого обходится

Благодарность — нормальная реакция в ответ на родительскую помощь. Другое дело — требования выражать эту благодарность в несопоставимых объемах. Например, 10 раз потерять сознание от восторга из-за банки варенья. Как решить проблему? Хотите самостоятельности — проявляйте ее во всем. Больше не перекладывайте на родителей свои заботы, чтобы не давать повода для упрека. Приняли помощь — отблагодарите. Даже от самых добрых родителей нечестно что-либо требовать, не предлагая ничего взамен.

5. Ваши планы игнорируются

Тревожный симптом: вы можете хоть 100 раз обсудить свой график — бесполезно. Родители воспринимают вас как круглосуточную службу поддержки.

4. А потому вы часто врете

Как сопротивляться? Чем дальше, тем роднее — следуйте этому принципу, если аргументы иссякли. Перечитайте пункт № 10. Покиньте зону действия родительского «приезжай вотпрямщас».

3. Дееспособные родители ведут себя как дети

«Что на этот раз?!» — думаете вы, принимая звонок от родителей. И вроде живете отдельно, но постоянная вовлеченность в их будничные хлопоты изматывает. Как реагировать? Конечно, в сложных ситуациях помощь нужна. Но с большинством ежедневных задач взрослые и относительно здоровые люди справятся сами. Сворачивайте спасательные операции. Подумайте: может, мелкие проблемы возникают потому, что их есть на кого взвалить?

2. Обесценивающих комментариев слишком много

Ваши поступки, вкусы, увлечения — без негативных оценок они не остаются. Достижения чаще всего обесцениваются. Конечно, родители имеют право на собственное мнение. Вот только критику (даже заслуженную) можно преподнести по-разному. Как доказать «хорошесть»? Никак. Лучше перейти в режим «пофигист года».

1. Вас «пропитывают» чувством вины

Вы боитесь отказать в чем-либо родителям. Собственные планы растворяются в чувстве вины, словно металл в соляной кислоте. Пора осознать: родительское «хочу» и ваше «сделаю» — это не синонимы. Вы вряд ли сумели настолько испортить жизнь родным, чтобы постоянно компенсировать «ущерб». Если противостоять моральному давлению не удается, лучше обратиться к специалисту. Так у вас появятся силы отбивать эмоциональные атаки.