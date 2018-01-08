12 признаков, по которым можно вычислить похитителя детей

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Ежегодно по всему миру пропадают тысячи детей. Похитители — хорошие психологи. Они умеют расположить к себе и отлично манипулируют сознанием ребенка. AdMe.ru собрал 12 основных уловок киднепперов, которые выдают их злые замыслы.

1.

Одна из самых распространенных уловок похитителей — попросить ребенка о помощи. Если вы стали свидетелем подобной ситуации, это повод для беспокойства, потому что нормальные взрослые не просят о помощи незнакомых детей! Если у взрослого человека возникла какая-либо проблема (пропала собака, убежала кошка, надо открыть дверь машины, а руки заняты тяжелыми сумками), он всегда обратится за помощью к такому же взрослому, но не к ребенку.

2.

Если ребенок плачет, вырывает руку и кричит, можно подумать, что он просто капризничает и не слушается маму или папу. Если истерика выходит за рамки разумного, не будет лишним подойти и спросить, все ли в порядке. Не стоит стесняться спросить у ребенка, кем приходится ему взрослый. Если перед вами похититель, он еще сто раз подумает, стоит ли уводить ребенка силой. Ведь вы его наверняка запомнили.

3.

Вызывают подозрение люди, которые наблюдают за детской площадкой, ходят кругами, подслушивают. Сфотографируйте такого человека так, чтобы он это видел. Подобное простое действие и ваше неравнодушие могут спугнуть похитителя.

4.

Дети очень открытые и доверчивые. Если им предлагают конфеты или игрушки, обещают подарить модный гаджет, если они пройдут до машины, сомнений быть не может — перед нами похититель детей. Ни один нормальный взрослый не будет делать подарки незнакомым детям и приглашать их к себе в машину.

5.

Похититель может многое знать о семье ребенка. Перед такой подготовкой не устоит даже взрослый, что уж говорить о детях. С помощью соцсетей преступник может выяснить мельчайшие подробности: как зовут родственников или коллег родителей, какие игрушки ребенку подарили на день рождения, как выглядит его комната. Используя все это в разговоре, он может представиться другом или коллегой родителей, рассказать, например, что мама попала в больницу и надо срочно к ней ехать. Если вы стали свидетелем подобной «обработки», нельзя оставаться в стороне, потому что в 9 случаях из 10 это похищение.

6.

Иногда похитители используют детей как приманку и посылают их познакомиться с потенциальными жертвами. Сложность заключается еще и в том, что у детей нет четкого понимания, кто такой незнакомец. Обычно похитителей представляют злыми угрюмыми дядьками с бородой и в очках. Но ими могут быть и милые женщины, и даже дети (как сообщники). Если вы заметили, как ребенка уводит с детской площадки другой ребенок, не будет лишним догнать их и спросить, как долго они знакомы и куда направляются.

7.

Вас должно насторожить, если машина медленно едет вдоль улицы и останавливается возле ребенка. А если водитель просит его показать дорогу и предлагает сесть в машину, то с 99%-й вероятностью это похититель. Обычный водитель спросит дорогу у взрослых, сотрудников ГИБДД или просто включит навигатор.

8.

В криминальной практике были случаи, когда детей увозили на мотоциклах, предлагая ребенку просто прокатиться. Ни один мальчишка не устоит против подобного приглашения. Если мы видим подобную сцену, следует включить логику — какой нормальный байкер пригласит незнакомого ребенка прокатиться на мотоцикле?

9.

Нередко киднепперы представляются кинопродюсерами или фотографами. Как правило, это действует на детей постарше — 10–11 лет. Похитители завоевывают доверие лестью и обещаниями славы и успеха. Очевидно, что настоящие профессионалы не ищут актеров и моделей по дворам и детским площадкам — они приходят в школы или объявляют официальные кастинги.

10.

Сложно сохранять бдительность, когда похитители представляются сотрудниками полиции и просят ребенка пройти с ними, потому что он якобы что-то натворил. Люди в форме вызывают доверие даже у взрослых. Но согласитесь, что настоящий полицейский прежде всего будет искать родителей ребенка и не откажется от помощи взрослых, если мы ее предложим. Если наше вмешательство с требованием показать документы не сработает и похититель попробует увести ребенка силой, можно хотя бы сделать фото «полицейского».

11.

Если ребенок называет взрослого «дядей» или «тетей», стоит насторожиться: обычно дети не обращаются так к людям, с которыми знакомы.

12.

Также нас должна насторожить большая разница во внешности и одежде между взрослым и ребенком. Это, конечно, косвенный признак похищения. Но в совокупности с другими пунктами это станет еще одной зацепкой, которая может помочь нам предотвратить похищение.