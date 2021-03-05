12 признаков неопрятности, которые мы видим у других, но не замечаем у себя

Существует выражение «дьявол кроется в деталях». И оно очень уместно, когда речь идет о женской внешности. Уровень нашей уверенности в себе может подняться от 0 до 100, если мы добавим к образу какой-нибудь финальный штрих: нанесем любимую помаду или наденем новый модный браслет. Однако есть некоторые детали, на которые мы обычно не обращаем внимания. А они могут свести на нет все наши усилия. Вероятнее всего, вы заметите эти огрехи у других, но забудете исправить их у себя.

Мы в AdMe.ru отметили такие недостатки у окружающих, признали, что иногда и сами грешим подобным. Но теперь стараемся всегда обращать на них внимание и исправлять в случае необходимости.

1. Бретельки бюстгальтера на виду

Сейчас в моде бралетты (мягкие бюстгальтеры без косточек), они сделаны как раз для того, чтобы красиво выглядывать из-под одежды. Но это не имеет отношения к обычным бюстгальтерам. Торчащие бретельки совершенно неуместны в рабочей обстановке и в целом делают вид менее опрятным. Решение: Попробуйте выбрать белье другой формы, не бойтесь носить бюстгальтеры без бретелек. Производители нижнего белья осознают сложности, с которыми сталкиваются покупательницы, и выпускают модели для разных типов фигуры и разных потребностей.

Если вы носите майки, выбирайте фасон с широкими и прилегающими бретелями.

2. Следы дезодоранта

Эти белые пятна очень легко не заметить. Но они могут все испортить, особенно если вы наденете что-то темное. Решение: В продаже есть много дезодорантов, которые не оставляют следов. Замените свой, если вы еще этого не сделали.

3. Слишком длинные рукава

Свисающие рукава могут сделать любого похожим на маленького ребенка. К тому же это очень непрактично. И мы говорим не только о любимой удобной толстовке: слишком длинные рукава могут быть у любой одежды. Решение: Научитесь модному способу подворачивать манжеты, чтобы выглядеть круто.

Подшейте их до нужной длины.

4. Неподходящий тональный крем

Наверное, каждая девушка хоть раз промахивалась при выборе тонального крема, отдав предпочтение тому, который не соответствует цвету ее кожи. Но прилавки косметических магазинов таят еще большую опасность. Некоторые средства содержат SPF, из-за чего на фотографиях кожа выглядит белой. Решение: Если вы знаете, что вас будут фотографировать, выбирайте солнцезащитные или тональные средства с более низким SPF, чем обычно. Но полностью отказываться от УФ-фильтра не стоит!

5. Поношенные аксессуары, которые не сочетаются с одеждой

Аксессуары должны дополнять наряд и подчеркивать наши достоинства. Но, к сожалению, иногда портят весь образ. Мы не утверждаем, что нужно непременно подбирать сумку и ремень под туфли, но некий общий мотив все же должен присутствовать. Решение: Уделяйте внимание аксессуарам. Выцветшая краска или потертая кожа выглядят некрасиво.

6. Узкие туфли

Все мы хотя бы раз в жизни приносили в жертву ощущение комфорта, надевая красивые туфли. Увы, окружающие прекрасно замечают, как мы несчастны в этой обуви, да и нам самим просто невыносимо. Решение: «Комфорт прежде всего» — не игнорируйте это правило. Подумайте, как вы будете чувствовать себя в этих туфлях в разных погодных условиях, и не забывайте, что ступни иногда отекают.

7. Пропущенная шлевка

Это небольшая ошибка, но ее непременно кто-нибудь заметит и бросит недружелюбный осуждающий взгляд. Решение: Повесьте у себя дома зеркало в полный рост, если у вас его еще нет. Тогда вы всегда будете замечать такие маленькие детали.

8. Перхоть на волосах и одежде

Перхоть не только придает виду неряшливости, но и заставляет окружающих сомневаться в вашей чистоплотности. Сухой кожи головы не нужно стыдиться, просто надо сделать так, чтобы перхоть не попадала на одежду. Решение: После того как вы расчесались, проверьте свою одежду, уберите выпавшие волоски и перхоть. Очищающий липкий ролик отлично вам в этом поможет.

9. Следы тонального крема

Представьте, как бывает неприятно, надевая красивую блузку после нанесения макияжа, испортить и то и другое. В спешке это легко не заметить, но следы тонального крема на одежде определенно привлекут нежелательное внимание. Решение: Потратьтесь на хорошую фиксирующую пудру или спрей. Есть много средств, которые закрепляют макияж так, что вы сможете не бояться стереть его легким прикосновением.

Другой выход — накрыть голову тканью и только потом надеть блузку или кофту. Но в таком случае тональный крем не нужно наносить ниже уровня шеи.

10. Неухоженные стопы

Как часто вы смотрите на свои стопы? Момент, когда они потребуют особого ухода, легко пропустить. Но в сезон сандалий неопрятные стопы испортят ваш образ. Решение: Если у вас сухая кожа на пятках, отшелушивайте ее 1 или 2 раза в неделю.

11. Резинки для волос в качестве браслета

Иметь резинку для волос всегда под рукой — это, конечно, практично. Но такой аксессуар на запястье выглядит дешево. Лучше избавиться от привычки натягивать принадлежность для волос на руку. Решение: Держите резинки в сумочке, чтобы их можно было легко найти, когда они вам понадобятся.

12. Грязные уши

Мы говорим не только о наружных слуховых проходах, но и об ухе в целом. Некоторые люди не моют эту часть тела снаружи. Но в ушах и за ними скапливается не меньше грязи, чем в слуховых каналах. Решение: Мойте уши каждый раз, когда принимаете душ или ухаживаете за волосами.