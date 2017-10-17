12 признаков человека со здоровой психикой

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Пробки, понедельники, авралы на работе, конфликты с любимыми и пролитый на свежевыглаженную белую рубашку кофе случаются со всеми. А вот сохранять самообладание, баланс и гармонию в подобных ситуациях под силу далеко не каждому. AdMe.ru предлагает вам ознакомиться со своей версией «комплектации» психически здорового человека и, возможно, стать чуточку счастливее!

1. Любить себя

«Себя надо любить и хвалить. Не поручать же такое ответственное дело чужим людям!» Макс Фрай

Полностью примите свою неидеальную уникальность — это раз. Да-да, и горбинку на носу, и безрассудную любовь к караоке. Гармоничный человек либо работает над собой, либо спокойно живет с проявлениями собственной индивидуальности, но никогда не занимается самоедством. Прислушивайтесь в первую очередь к своим ощущениям — это два. Плохое настроение нормально, как и проваляться весь выходной в постели с сериалами и пиццей, если ничего не хочется делать.

2. Любить других

Выстраивать отношения и работать над ними — звучит как-то скучно и обременительно, согласитесь? Гораздо лучше окружить себя своими людьми, такими же уникальными, как и вы, уважать и ценить друг друга, обязательно быть рядом в важные и трудные моменты и — по желанию — во все остальные. Навестите дедушку, обнимите маму, признайтесь в любви, дорожите дружбой, будьте открытыми! Что вы можете потерять, кроме своего одиночества?

3. Быть автономным

«Вы — это небо. Все остальное — это просто погода». Пема Чодрон

Время наедине с собой — без информационного шума, мигающих оповещений на смартфоне и чьей-то болтовни возле ушей — необходимо каждому. Психологи сходятся во мнении, что это минимум 1 час в день. Добавьте его в свой распорядок. Главное в эти волшебные минуты — выдохнуть, осознать себя здесь и сейчас, обдумать произошедшее, наметить новые цели и просто помечтать. Только так можно понять свои истинные желания.

4. Доверять

Доверие — фундамент здоровых отношений и в любви, и в дружбе. Гармоничным, цельным и уверенным в себе и своем партнере людям не придет в голову отслеживать лайки в инстаграме и копаться в мессенджерах. Но они избегают зависимых, так называемых невротических отношений, в которых постоянно испытывают дискомфорт и недовольство поведением своего партнера. Мир полон замечательных людей, так зачем тратить драгоценные мгновения жизни на тех, кто делает вас несчастными?

5. Уметь работать...

По статистике, только 10 % людей во всем мире любят свою работу. Остальные 90 % коротают будни в ожидании вечера / пятницы / отпуска. Найти дело своей жизни, от которого получаешь удовольствие, — большая редкость и удача. Но работать так, чтобы оставались силы жить, можно и нужно учиться. Человек со здоровой психикой никогда не трудоголик, но всегда профессионал. Существует золотая середина между зацикленностью на карьере и безынициативным существованием на рабочем месте. Вам туда!

6. ...И отдыхать

Речь не только об отпуске. Отдых — это много всего: от умения расслабиться после напряженного дня до способности восстановиться после сильного стресса. Наши дни сотканы из самых разных эмоций, и человек со здоровой психикой знает, как их контролировать, блокировать, а иногда и выносить. Виндсерфинг, оригами, путешествие в одиночку в нетуристическое место — у каждого свой «тайный сад», как говорят французы. А уж они-то знают толк в joie de vivre.

7. Прощать

Слышали выражение «груз непрощенных обид»? Это когда в вашей памяти хранится целая видео- и фонотека из негативных переживаний и событий в мельчайших деталях. Такие «файлы» и правда много весят и к тому же вредят «системе». Психосоматика (наука, которая ищет связи между психологией и телесными заболеваниями) причиной многих хворей называет непрощенные обиды. Это проблемы с сердцем (на котором тяжкий груз), горлом (если оно проглатывало оскорбления) и лишним весом (ведь негатив частенько заедают). Оно вам надо?

8. Принимать неизбежное

«Неизбежное прими достойно». Луций Анней Сенека

Порой случается непоправимое, и мы не властны над обстоятельствами. Даже волевому человеку с самой здоровой психикой в такие моменты приходится несладко, но от прочих его отличает способность осознать и принять неизбежное. Да, он переживает истинную скорбь и печаль, но не смакует эти чувства, вовлекая в водоворот собственных страданий всех окружающих. Мы не всесильны, но дорога жизни не заканчивается. И чем быстрее получится снова встать на ноги, тем лучше.

9. Отказаться от критики

Осуждая и критикуя, вы ничего не говорите об объекте своего недовольства, но очень много о себе самом. Откажитесь от этой привычки, пока она не стала вашей второй натурой. Сломайте шаблон и в следующий раз, когда подружки начнут сплетничать и осуждать легкомысленную коллегу, которая снова спустила весь аванс на новые туфли, улыбнитесь и встаньте на ее сторону. Защищайте тех, кого нет рядом, и вы не только добавите баллов к своей карме, но и станете на шаг ближе к балансу.

10. Обладать ценностями

В XIX веке существовало понятие «моральное безумие» — это когда человек не имел каких-либо этических и моральных ценностей и всерьез не понимал, как следует себя вести. И вот термин исчез, мир стал более открытым и гибким. Однако создать свою систему ценностей и сверяться с ней в противоречивых ситуациях по-прежнему важно. Иначе вы рискуете заблудиться и сойти со своего пути.

11. Видеть перспективу

Что заставляет вас просыпаться по утрам? Вы с улыбкой открываете глаза и потягиваетесь, предвкушая новый день, или обреченно выползаете из-под одеяла, ворчливо отключая будильник, который звенит в 8-й раз? Ну, допустим, первый вариант — художественный вымысел, но и второй тоже не норма. А потому каждому необходимы желания, цели и план действий по их достижению. Мы так устроены — нам нужно видеть перспективу, чтобы не закиснуть в череде серых будней.

12. Любить свою жизнь

«Ваше время ограниченно, не тратьте его, живя чужой жизнью». Стив Джобс