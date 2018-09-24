Ученые рассказали о неожиданных вещах, которые медленно разрушают психику (Спойлер: вы сталкиваетесь с ними каждый день)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По данным ученых, более 30 % населения Земли страдает от тревожного расстройства и различных фобий. Это самая настоящая эпидемия. И даже привычные вещи, с которыми люди сталкиваются каждый день, способны негативно влиять на психику. Так, паразиты, переносчиками которых являются домашние коты, могут вызывать панические атаки. А интенсивные занятия спортом способствуют выработке гормона стресса.

AdMe.ru составил список самых неожиданных вещей, которые наносят вред психическому здоровью человека. И все для того, чтобы вы могли исключить их из своей жизни и зажить счастливо.

1. Распродажи

Участие в распродажах действительно делает людей немного сумасшедшими: каждый год во время «черной пятницы» мир облетают кадры битв за товары по сниженной цене. По утверждениям ученых, низкие цены на сезонных распродажах воздействуют на участки мозга, отвечающие за получение удовольствия. Но когда конкуренты по шопингу пытаются вырвать вожделенный товар из рук, в кровь выбрасывается большая доза кортизола, гормона стресса, что заставляет покупателей терять человеческий облик. Совет: Если при слове «скидка» ваше сердце начинает биться чаще и жизнь без шопинга не в радость, обратите внимание на распродажи в интернет-магазинах.

2. Кошки

Токсоплазма — паразит, переносчиками которого являются наши любимые котики. Впрочем, собаки тоже болеют токсоплазмозом, но человека заразить не могут. Люди, которые любят кошек и при этом не любят мыть руки, рискуют заразиться этим заболеванием. По некоторым данным, почти треть жителей Земли уже инфицирована, но большой опасности для людей с хорошим иммунитетом паразит не представляет. Однако для тех, чье здоровье далеко от идеального, последствия контакта могут быть плачевными. Согласно недавним исследованиям, токсоплазмы губительно действуют на психику: увеличивают риск депрессии, шизофрении и биполярного расстройства. А еще — риск попасть в автомобильную аварию. Совет: Чтобы обезопасить своих близких от заражения паразитом, делайте прививки хвостатым любимцам. Вовремя проведенная вакцинация защищает как кошку, так и хозяина.

3. Спорт

Интенсивные занятия спортом могут расшатать нервную систему. И снова всему виной гормоны. Изматывающие тренировки провоцируют выброс адреналина и кортизола, из-за чего после тренировки бывает сложно уснуть. Если такие чрезмерные физические упражнения регулярны, то нервная система, не приспособленная к большим нагрузкам, может пострадать. Совет: Физические нагрузки должны соответствовать вашей подготовке и не быть слишком тяжелыми. Умеренные занятия спортом, наоборот, снижают уровень гормона стресса, нормализуют сон и улучшают настроение.

4. Музыка

Люди, которые предпочитают отгородиться от мира с помощью музыки, звучащей в наушниках, подвержены депрессии. Причем вероятность ее возникновения возрастает в 8 раз. Однако здесь не все так просто: психологам не удалось установить, то ли депрессия появляется от чрезмерного прослушивания музыки, то ли, наоборот, музыку активно начинает слушать уже заболевший человек в попытках убежать от реальности. В любом случае это весьма ценное наблюдение, которое поможет распознать людей, склонных к депрессии.

5. Вегетарианская диета

Вегетарианская диета увеличивает шансы на появление депрессии, булимии, тревожности и ипохондрии. К такому заключению пришли исследователи из Германии. Возможно, это связано с недостатком жизненно важных витаминов и полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в пище животного происхождения. Совет: Придерживаться разнообразного и сбалансированного меню. Так, например, употребление в пищу рыбы значительно снижает тревожность.

6. Интернет и электронная почта

Постоянная проверка содержимого электронного почтового ящика и частое обновление страниц в чатах приводят к чувству беспокойства, что может быть сигналом начала депрессии. Большие потоки информации заставляют пользователей чувствовать себя подавленными. А по последним данным, почти 30 % молодых людей испытывают те или иные неприятные симптомы депрессивного состояния. Совет: Психологи уверены, что живое общение может помочь в лечении депрессии. Устраивайте себе выходные без гаджетов, и вы удивитесь, насколько стали спокойнее.

7. Оптимизм

Излишний оптимизм вреден для психического здоровья. У такого явления даже есть научное название — токсичный оптимизм. Вместо того чтобы работать над собой, человек просто ждет, что все так или иначе будет хорошо. Завышенные ожидания часто не оправдываются, что приводит к разочарованию и появлению психологического дискомфорта. А оттуда до депрессии рукой подать. Совет: Рассматривайте все возможные исходы событий, предпринимайте шаги, чтобы добиться цели, не сидите сложа руки — и тогда немного оптимизма не помешает.

8. Богатство

Вопреки ожиданиям, богатство не способствует спокойной жизни. Напротив, ученые установили, что дети из состоятельных семей подвержены большому риску развития психических заболеваний. А все из-за высоких требований, которые предъявляют им успешные отцы и матери, что приводит к чувству уязвимости и неуверенности в себе. Заметим, что такая угроза нависает над семьями, чей годовой доход превышает £ 100 тыс. (почти ₽ 9 млн).

9. Обезвоживание

Небольшое обезвоживание может негативно влиять на настроение и даже на мыслительные способности. Причем жажда не является показателем недостатка влаги в организме: часто люди, которые не хотят пить, на самом деле страдают от обезвоживания. Результаты тестов показали, что даже умеренная потеря влаги (примерно 1,5 %) приводит к рассеянности, чувству беспокойства и невнимательности. Особенно чувствительными к обезвоживанию оказались женщины. Совет: Для поддержания хорошего самочувствия специалисты рекомендуют выпивать не менее 1,5-2 л воды в день.

10. Маленькая зарплата

Низкая оплата труда и уменьшение зарплаты становятся причиной депрессии, тревожного расстройства и даже попыток суицида. К такому выводу пришли американские ученые, которые наблюдали несколько семей в течение 3 лет. К тому же снижение уровня жизни вызывает тягу к употреблению психоактивных веществ.

11. Походка

Психическое состояние влияет на походку и осанку, но верно и обратное. Опущенная голова, сутулые плечи и шаркающая походка заставляют людей чувствовать себя несчастными. Стоит только расправить спину и увеличить темп ходьбы, как настроение становится лучше. Более того, неправильная походка «заставляет» нас замечать вокруг только негатив. Совет: Помните об осанке и правильной походке — они могут помочь в борьбе с плохим настроением и тревогой.

12. Фото для соцсетей

Гонка за классными фотографиями для соцсетей может негативно сказаться на психологическом здоровье. Фишка в том, что, глядя на мир через экран смартфона, люди пропускают лучшие моменты жизни. И, вопреки ожиданиям, воспоминания не только не сохраняются, но становятся как бы ненастоящими — ведь фотограф их даже не пережил. Совет: Отложите телефон в сторону и насладитесь моментом. Принимайте непосредственное участие в событиях, и тогда вам будет что вспомнить!