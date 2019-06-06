12 привычек пожилых людей, которые должны насторожить детей и внуков (Возможно, это расстройство психики)

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Деменция — это медленное разрушение психики, которое обычно начинается после 65 лет. Во всем мире живет почти 50 млн человек с этим диагнозом, и их количество только растет. Если верить прогнозам, то к 2030 году оно достигнет 75 млн, а к 2050-му — 132 млн. Одна из причин — необращение к врачу. А ведь первые признаки появляются за 5–10 лет до того, как болезнь прочно займет свое место в жизни старичка. Если заметить их и отправить пожилого человека лечиться, то можно продлить ему полноценную жизнь на несколько лет.

AdMe.ru изучил врачебные брошюры для пациентов с деменцией и соответствующие книги, а теперь делится с вами наиболее частыми и иногда неочевидными признаками болезни. А в конце статьи будет бонус: простые мыслительные упражнения, которые быстро определят, есть ли причины для беспокойства.

1. Подозрительность

Подозрительность может проявляться в разных сферах жизни. Самый частый вариант — это навязчивая идея, что кто-то хочет обокрасть пожилого человека или уже сделал это. Причем обвинение падает на родственников или соседей. Реже человек считает, что его травят те же родственники или соседи. Встречается и недоверие к государственным служащим: старики могут не открывать дверь полиции или врачам, поскольку считают их мошенниками.

2. Отсутствие интереса к бытовым проблемам

При условии, что раньше он отмечался. Скажем, бабушка всегда была ярым сторонником мытья посуды до скрипа и заправления кровати по утрам. Если она резко перестала это делать, это тревожный признак. Обычно он идет вкупе с другими мелкими бытовыми проблемами: если в квартире прорвет воду или засорится раковина, то бабушка, вероятно, позвонит родственникам, а сама ничего не предпримет. Неумение вести себя в нестандартной бытовой ситуации — очень яркий симптом.

3. Задавание одних и тех же вопросов

Разумеется, каждый человек может забыться и оговориться, поэтому важно обратить внимание на тенденцию. Если бабуля спрашивает вас об одном и том же каждый день, а потом ситуация изменяется, но она продолжает спрашивать, то к специалисту бабушку отвести стоит. Но это крайний случай. Начальные проявления будут не так заметны: случайные оговорки, повторение вопроса и мгновенное прерывание себя (бабушка вдруг вспоминает, что уже спрашивала это).

4. Бесцельное хождение по квартире

Бесцельное хождение можно запросто не заметить: старичок бродит по дому, трогает вещи, возможно, переставляет их, а вам кажется, что он занят делом. Если во время такой «прогулки» задать человеку какой-нибудь простой вопрос, он или не услышит вас, или сильно растеряется. Вместо хождения может проявиться бессмысленное перекладывание вещей с места на место. Например, бабушка еженедельно перетаскивает стопку книг из одной комнаты в другую, потому что ей «так хочется» или ее «это успокаивает». Тут имеет смысл провести диагностику на наличие ранних признаков деменции.

5. Заострение ярких черт характера

Это свойственно старости вообще, поэтому важно не перепутать. При деменции обычно черты личности гиперболизируются до такой степени, что кажутся карикатурными. Жадный человек может превратиться в Кощея и буквально чахнуть над златом: собирать деньги, включая монеты мелкого достоинства, и прятать их. Но происходит это медленно, и окружающим кажется, что у старика попросту портится характер.

6. Потеря счета времени

Звучит страшно, но на самом деле практически незаметно для окружающих. Проявляется так: человек трудно вспоминает день и число месяца; иногда тяжело определяет время по часам со стрелками; почти не может почувствовать, сколько времени прошло с определенного момента. Например, старичок выходит гулять на 1 час, а возвращается через 15 минут или 3 часа и думает, что прошло 60 минут.

7. Превращение в Плюшкина

Проявляется по-разному: жадный человек может отказываться выбрасывать ненужные вещи на помойку и даже тащить полезные, с его точки зрения, вещи с мусорки домой. Другие люди собирают «пылесборники»: статуэтки кошечек и собачек, многочисленные комплекты постельного белья, полотенец и прочего. Явный показатель, что собирательство выходит за рамки разумного, — это отсутствие места для новых вещей и нежелание ими пользоваться.

8. Неспособность строить реалистичные планы

И мечтательность. Проявляется крайне просто: человек грезит о том, что заведомо невозможно. Например, говорит, что покорит Эверест или купит дом у моря (при пенсии в 10 тыс. руб.). Может мечтать, как все родственники соберутся вместе, если такой традиции в семье не существует.

9. Резкая потеря или набор веса

Ученые из Кореи считают, что изменение веса напрямую связано с деменцией. Причем масса тела может меняться не так значительно, как кажется. У мужчин, которые внезапно набрали больше 10 % от собственного веса, риск развития старческого слабоумия повышается на 25 %.

Для женщин при таком же условии вероятность немного меньше — 17 %. Такой симптом является одним из наиболее ранних, но только на нем одном основываться, конечно, не стоит. Масса тела может меняться и вследствие рака или болезней сердца. Хотя обращение в больницу в любом случае не помешает.

10. Сильные огорчения по поводу своей невозможности сделать что-то

Это вроде стадии осознания того, что что-то не в порядке. Пожилой человек самостоятельно замечает за собой один из признаков и очень расстраивается. Например, у него сломался дверной замок, а он не может вызвать мастера и вообще не знает, как другие люди решают эту проблему. Такая мелочь способна выбить человека из колеи: он может жаловаться на свою никчемность и даже плакать.

11. Желание быть в одиночестве

Старичок, который осознает, что меняется, может рефлекторно избегать общества. Это своего рода психологическая защита: он боится внешнего мира, который вдруг стал для него почти чужим. На семейных застольях такой человек будет сидеть чуть в стороне от родственников и, скорее всего, примется ворчать и всяческими другими способами выражать свое недовольство. Разумеется, это справедливо лишь для тех, кто был социально активным и общительным.

12. Использование слов-паразитов и междометий

Это говорит об оскудении словарного запаса. Конечно же, признак справедлив лишь для начитанных людей, которые раньше говорили красиво и, возможно, были учителями или профессорами. Со временем из их речи исчезают термины, сложно произносимые, а также редко встречающиеся слова. Но потребность говорить витиевато остается, поэтому пустоты заполняют эмоциональные восклицания, жесты и слова-паразиты. Часто этот симптом сопровождает потеря интереса к книгам. Дело в том, что человек не только забывает сложные слова, но ему еще и трудно их читать. Наталкиваясь на них, он испытывает сильный дискомфорт, потому что не может сообразить, что они значат. Поэтому и отказывается от интеллектуального времяпрепровождения в пользу душевного спокойствия.

Бонус: домашняя диагностика

Тестов для определения деменции предостаточно. Самые известные из них — 6CIT, SAGE, MMSE. Каждый тест содержит малое количество вопросов и проверяет наличие когнитивных или психических отклонений. Покажите пожилому человеку этот тест и дайте ему 15 минут на выполнение. Если тестируемый делает уверенно только половину заданий, то, возможно, некоторые когнитивные нарушения у него уже имеются. В этом случае нужно скорее посетить врача.

Мы надеемся, что вам не придется столкнуться с этой болезнью лицом к лицу, но все же рекомендуем обращать более пристальное внимание на поведение престарелых родственников.