12 правил наших родителей, которые сегодня вызывают лишь недоумение

20–30 лет назад у наших родителей не было доступа к литературе по воспитанию детей и онлайн-семинарам педагогов и психологов. Детей воспитывали интуитивно, часто с опорой на методы воспитания собственных родителей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие ценности, которые родители считали незыблемыми, на самом деле таковыми не являлись, и теперь вызывают у выросших детей если не разочарование, то недоумение уж точно.

Мы в AdMe.ru вспомнили детство и составили список ценностей, которые нам настойчиво прививали родители, и, как оказалось, зря.

1. Высшее образование — показатель статуса

«Без института тебе хорошую работу не найти!» — кто не слышал такое в подростковом возрасте? Многие из нас поверили в эту «истину» и теперь даже не помнят, где валяется их диплом. Более 40 % выпускников высших учебных заведений работают в должностях, не требующих высшего образования: сейчас работодатели гораздо сильнее заинтересованы в практических навыках сотрудников, чем в их квалификации. Выпускникам можно взять паузу после окончания школы — чтобы собраться с мыслями, определиться с дальнейшими действиями и понять, действительно ли высшее образование им необходимо.

2. Полнота — залог здоровья

Молодец был тот ребенок, который ничего не оставлял на тарелке после ужина. Полнота считалась признаком здоровья. Но неправильно сформированные привычки питания во взрослой жизни часто отзываются проблемами с лишним весом и расстройствами пищевого поведения.

3. Кружки и секции полезны для развития и расширяют кругозор. Чем их больше, тем лучше

Излишне насыщенное расписание может переутомлять ребенка, что уж точно никак не способствует расширению кругозора. Известный американский педагог Дуглас Хаддад советует родителям сбавить скорость и дать детям время самим раскрыть свои таланты, а уже потом определяться с направлением дополнительного образования.

4. «Ребята, давайте жить дружно!»

Эта известная фраза мультипликационного героя из детства никогда не подвергалась сомнениям и была, пожалуй, одной из самых часто произносимых в адрес расшалившихся карапузов. Но стоит принять во внимание то, что Кот Леопольд, несмотря на повсеместное цитирование, не может быть истиной в последней инстанции. Правильнее говорить: «Конфликтуйте, ребята, но с умом».

5. Не в деньгах счастье

Очень хотелось бы, чтобы именно так и было, но жизнь диктует свои условия: деньги могут сделать человека счастливее, что бы ни говорили нам в детстве. Родителям важно уже с малых лет обучать детей финансовой грамотности. Это поможет им сформировать правильные привычки в управлении деньгами и достичь финансового успеха во взрослой жизни.

6. Младшие дети — сфера ответственности старших

Часто большую долю ухода за младшими детьми перекладывали на плечи старших. Родители работали, и другого выхода иногда могло просто не быть. Мало кому из «нянек» это нравилось, ведь приходилось жертвовать играми с друзьями и увлечениями ради потребностей младших сестер и братьев. Психологи говорят о том, что иногда выполнение детьми роли родителей в детстве может повлечь психологические проблемы во взрослой жизни: категорическое нежелание иметь собственных детей или отношения с партнером, построенные по образу привычной заботы о младших.

7. Женщина — хранительница очага, а мужчина — добытчик

В последние десятилетия гендерные роли утратили свою актуальность. Женщины с большим успехом строят карьеру, а мужчины сидят в декретном отпуске или занимаются домашним хозяйством.

8. Женщине стыдно не уметь рукодельничать, а мужчине — не знать, как сколотить табурет

Не для всех уроки труда в школе были полезны. Кто-то так и не научился работать на швейной машинке и не сумел постичь все премудрости работы лобзиком и паяльником. «Не дано» или «руки кривые» — неважно. Но, как оказалось, в этом нет ничего страшного: любую работу, требующую особых навыков, сейчас могут выполнить специалисты высокого класса.

9. Нет большего позора для женщины, чем родить ребенка без мужа

И снова — мимо. В настоящее время мать-одиночка никого не удивляет и уже не вызывает того осуждения, что 30 лет назад. Часто рождение ребенка без мужа — это осознанный шаг женщины. Более того, за последние 30 лет количество отцов-одиночек выросло более чем в 1,5 раза.

10. «Что это еще за телячьи нежности?!»

Отчего-то раньше считалось, что проявления чувств, такие как объятия или искренняя похвала, могут изнежить, избаловать ребенка. Уже не одно поколение взрослых пожинает плоды отсутствия в детстве выражения нежности в свой адрес: родители, которые не получили достаточно любви, не могут подарить ее своим детям.

11. Излишняя бережливость

Во времена тотального дефицита и безденежья от детей требовали бережного отношения к своей одежде — было принято делить ее на «парадную» и «домашнюю» (последняя обычно представляла собой вещи, доставшиеся от старших сестер и братьев). Бережливость выражалась и в неприкосновенности чайных сервизов, стоявших в серванте, и коробки конфет, которую уже в июле нельзя было трогать («это на Новый год»). Сегодня нет нужды в излишней экономии: необходимые предметы быта можно приобрести, имея даже самый скромный бюджет.

12. Детей в капусте находят

Некоторые темы не подлежали обсуждению — на вопрос, откуда они взялись, детям принято было отвечать, что их нашли в капусте или их принес аист. Первый опыт отношений молодые люди часто получали «вслепую»: не имея достаточных знаний о своем теле, они опирались на советы более «просвещенных» друзей и отрывочную информацию из книг и фильмов. Все это могло привести к плачевным результатам — проблемам со здоровьем и психикой.