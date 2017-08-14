12 простых приемов, которые помогут наладить отношения раз и навсегда

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Ежедневно общаясь с дорогими для нас людьми, мы становимся заложниками рутины и забываем о том, как важно уделять друг другу внимание и проявлять любовь. В результате все чаще происходят ситуации, разрушающие столь важную гармонию. AdMe.ru решил рассказать о 12 простых вещах, которые могут повернуть отношения в семье и за ее пределами в правильное русло и восстановить собственное душевное равновесие.

Обнимайте любимого человека как минимум раз в день

Хотя бы в течение 20–30 секунд. Эти касания друг друга влияют на выработку в организме гормонов привязанности и удовольствия. Чувство, которое возникнет после этого, будет сопровождать вас весь день, дарить тепло и нежность.

Активно используйте современные технологии в отношениях

Не ленитесь каждый день писать избраннику о своей любви, вспоминайте дорогие и ценные для вас обоих моменты и истории. Неважно, как — СМС или сообщениями в соцсетях. Подойдет любой способ, главное, не стоит думать, что все это лишь бесполезная ерунда.

Балуйте любимых приятными мелочами

По дороге домой с работы вспомните про маленькие слабости важного для вас человека. Может, это вкусная сладость или ароматный кофе. Только представьте, как он обрадуется, если получит от вас такой сюрприз без повода.

Почаще вспоминайте про старых друзей

Если в вашей жизни есть человек, с которым вы общаетесь по принципу «мы можем не видеться годами, но все равно любим друг друга», это не значит, что вашим отношениям не требуется подпитка. Напомните ему о том, как он вам дорог, например напишите, что разбирали старые фото, вспомнили о нем и жутко хотите встретиться.

Делайте так, чтобы ваш ребенок чаще улыбался

Не забывайте о том, что дети больше других нуждаются в вашем внимании и заботе. В ваших силах дарить ребенку счастливые эмоции каждый день. И дело не в постоянных подарках. Достаточно положить в школьный обед записку «С любовью, мама» и оставить послание с пожеланием в рюкзаке.

Постоянно проявляйте фантазию в общении с ребенком

Стать для ребенка волшебником не так уж сложно. Например, вы можете скрасить тяжелый процесс его утреннего пробуждения. Положите на подушку рядом с малышом небольшой сюрприз или забавный леденец, и это обязательно вызовет улыбку на лице вашего маленького сони.

Хвалите ребенка и одобряйте его действия

Даже одно доброе слово может поднять настроение, но ведь лучше говорить их как можно чаще. Напоминайте ребенку о том, как он важен для вашей семьи, как много хорошего он сделал сегодня и как вы радуетесь его успехам, пусть и самым малым.

Балуйте коллег

Здоровый психологический климат в коллективе — залог успешной и плодотворной работы, и в ваших руках повлиять на него самым лучшим образом. Захватите коробку горячих ароматных пончиков или угостите напарников домашним пирогом. Вот увидите, день, а может, и неделя пройдут на высоте.

Давайте себе обещания и старайтесь их выполнять

А лучше записывайте их на бумаге: в начале недели составьте короткий список из 5–7 пунктов и попробуйте исполнить за 7 дней хотя бы один из них. В скором времени все дела, до которых вы никак не могли добраться, будут находиться в статусе done!

Исполняйте свои мечты

Если вы давно не можете решиться на то, чтобы побаловать себя чем-нибудь приятным, поступите следующим образом: нарежьте несколько бумажек размером с купюру, напишите на них ваши желания и положите в кошелек. Каждый раз, когда вместо реальных денег в руках окажется этот листочек, срочно бегите в магазин и покупайте то, что на нем написано.

Ежедневно творите добрые дела

Если вы увидели на улице красивого человека, не стесняйтесь, сделайте ему комплимент; если вам захотелось подарить конфетку ребенку или помочь бабушке донести тяжелые сумки, смелее! Ведь это так здорово — с каждым днем становиться добрее и лучше.