12 причин, почему мы стоим на карьерной лестнице, вместо того чтобы идти наверх

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Некоторых работников называют словом на букву «л». И это вовсе не «лидер». В их ряды попадают по разным причинам. О наиболее очевидных речь не пойдет. Вы сами понимаете, что зарплату обычно выдают не за просмотр котопостов. Эта статья не повернет вашу жизнь на 180 градусов, но даст повод для размышлений. А еще вас ждут чудесные иллюстрации, порция горькой правды и задание-сюрприз.

Сложным ли будет задание? AdMe.ru любит интриговать, поэтому инструкции появятся позже. А пока обсудим ошибки, которые ставят нам подножки на пути к вершине карьерной лестницы.

1. Жизнь посвящена не своему делу

Выбор профессии — это оценка вероятности множества событий. Простое человеческое «нравится» должно как-то сочетаться с потенциальными выгодами. Обычно мы начинаем профессиональный путь с минимальным запасом опыта. Все настолько сложно предусмотреть, что иногда активируется режим «ой, всё!» и решение принимается наугад. Кому-то не везет: из цепочки «доход — престиж — удовлетворенность» выпадают звенья. Что делать? Пока не поздно, бросить все к черту оставить худшие моменты трудовой биографии в прошлом, а увлечения и таланты вывести на передний план. Осваивать новое дело сложно. Но разумнее смириться с переходным периодом, чем до самой пенсии мысленно четвертовать коллег и начальство.

2. Вера в стереотипы

«Эта должность не для женщин», «Найди нормальную мужскую работу», «Займись чем-то серьезным», «Выше головы не прыгнешь», «Без связей — никуда»... Такие стереотипы губят карьеру в зародыше. Как поступать? Двигаться к цели, игнорируя причитания. Уверенность в своих силах — залог успеха. И наоборот. Впрочем, иногда предостережения стоит учесть. Например, если вы решили стать браконьером-передовиком или построить ферму для единорогов.

3. Напрасные жертвы

Для ущемления своих интересов годятся разные способы: Семейно-жертвенные. Например, отказ от важных курсов ради покупки ребенку дорогих гаджетов. Или намерение уволиться, чтобы присматривать за троюродной бабушкой Клавой, пока остальные родственники делят ее «однушку» в пгт Дальнекукуево и экономят на услугах сиделки.

Например, отказ от важных курсов ради покупки ребенку дорогих гаджетов. Или намерение уволиться, чтобы присматривать за троюродной бабушкой Клавой, пока остальные родственники делят ее «однушку» в пгт Дальнекукуево и экономят на услугах сиделки. Рабоче-сочувствующие. Вспомним ситуации, когда хотелось получить прибавку к зарплате, но «компания переживает непростые времена», а владелец «тяжело заболел». Приходится войти в положение и подождать. В очередной раз. Вывод лаконичен: так жить нельзя. А что тогда можно? Думать о последствиях своих жертвоприношений. Задавать себе вопрос: «Кем я буду лет через 5?» Рассматривать альтернативные варианты решения проблемы. Вспоминать значение понятия «трудовые отношения» и трезво оценивать факты. Скорее всего, выяснится, что нагнетание обстановки — манипулятивный ход начальства. Да и «тяжелобольному» владельцу компании просто дорого обошлась поездка в Таиланд, откуда он привез пищевое отравление.

4. Поиск точки отсчета для движения вперед

Есть ряд объективных по в одов отложить ра дикальные перемены до наи бо лее подходящего момента. Например, не слишком разумно обсуждать повышение зарплаты в 9 утра после корпоративной ве че ринки. А вот оправдывать бездействие пребывание м Сатурна в знаке Овна — проигрышная стратегия. Появилось желание отсрочить решительные действия? Будьте честны с собой. Выясните, не сводится ли все к банальной робости.

5. Ожидание, что коллеги когда-нибудь исправятся

Кажется, что коллеги ведут себя неадекватно? Не надей т есь на их раскаяние, а начинайте действ о вать: Люди не у м еют читать мысли. Может, и вам кто-то присвоил звание «Неадекват года». Значит, пора направить диалог в конструктивное русло.

еют читать мысли. Может, и вам кто-то присвоил звание «Неадекват года». Значит, пора направить диалог в конструктивное русло. Откуда на ваших плечах борозды? Да это же след от груза чужих обязанностей. Раньше вы боялись его сбросить, дабы не потревожить грохотом коллег. Меняйте поведение. Хамство и защита личных границ — понятия разные.

6. Старшеклассник в детском саду

Экономисты, ко нечно, утверждают, что производите л ьность труда по темпам роста опережает зарплату. Тем не менее с л ишком большая разница м е жду профессиональным уровнем и доходами огорчает. Должна огорчать. В идеальном мире челове к , прокачав свои навыки до предела, движется дальше. Вариан т первый: он зан и мает более высокую должность и у ве личивает св о й д оход. Второй вар и а н т предполагает поиск нового места работы. Ес ли же человек перерос должнос ть , но остает с я б е з поощре н и я , карьере грозит упадок.

7. Истекший срок годности знаний

Человеку нужно пр испос а бли в аться к новым тенденциям и сре д ствам пр о изводства. В какой угодно сфере. Даже если дело касается выпечки тортов. Можно годами предлагать сладкоежкам классический «Наполеон», но более высокий доход по л учит кондитер, чутко реагиру ю щий на запросы потре б ителя. А потребителя впечатляют макаруны, муссовый торт и замысловатые капкейки. Здесь не будет ссылок на исследования. Назовите любую профессию и подумайте, как менялись требования к работникам на протяжении последних 15 лет. За это время любой диплом «прокиснет» без подпитки знаниями. Полученная специальность лишь основа, которая постоянно должна обрастать новыми умениями.

8. Вместе не так страшно

Не путайте к о ма н дный дух с нежеланием б р ать на с е бя ответственность. Раз в жизни по ддаться ажиотажу и купить мешок г р ечки по акции — это простительная слабость. Уподобляться коллегам, которые на работе пинают детородные органы, — преступление против карьеры. Многие люди не решаются на важные перемены без чувства локтя и разведда́нных от первопроходцев. Они должны быть готовы к разочарованиям. Ученые предупреждают: чем выше вероятность проигрыша, тем чаще соискатели проявляют цинизм. Вряд ли на узкой карьерной лес т нице коллеги ск аж ут: «Ой, у тебя же семья, ипотека и просто доброе лицо. Проходи вперед».

9. Страх покинуть теплое болотце

Работа может превращаться в ад постепенно. Вначале настораживают мелкие придирки, экономия на зарплате, странные нововведения. Оставляя без внимания тревожные звоночки, сотрудники получают новый виток безобразия. Надежда на то, что это временные трудности, исчерпана. Вот только веры в свои силы уже не остается. Перемены к лучшему будут отложены до следующей жизни. Знакомая ситуация? Если проходят месяцы, а на работе по-прежнему все плохо — это стабильность. Правда, не та, которую нужно ценить. Спешите выбраться из болота, пока начальство не попрекнуло бесплатной водой в кулере.

10. Нежелание выжать максимум из ситуации

Удача редко улыбает с я тому, к т о п р осто «отбывает» работу. Вс по мним сказку « Р ус а лочка». Героиня не могла поведа т ь пр и нцу историю его спасения. Жесты, пантомима, рисунки? Нет. Лучше страдать, ожидая пре в р а щения в морскую пену. Мораль: проявляйте сообразительность и развивайте навыки общения.

11. Синдром самозванца

Люди, подверженные синдрому самозванца, не верят, что их успехи на работе заслуженные. Кажется, будто «об м ан» вот-вот буд е т раск р ыт. Мнимы е самозва н цы теряют решимость, рассматривая но вы е проекты и обсуждая карьерный рост. Чаще повторяйте себе: «У меня есть та л анты и наб о р профессиональных качеств. Окру ж ающим придется с этим смир ить ся».

12. Упущен момент эмоционального выгорания

«Отвлекись от работы. Котопосты сами себя не посмотрят», — требует внутренний прокрастинатор. Уже конец рабочего дня, а важные задачи так и не решены. Совесть подсказывает: «Нужно доделать все вечером или на выходных». Увы, сил не хватает. «Еще полсерии», «Потом» и «Я успею» вновь одержат победу. Копятся проблемы на работе, мелькают мысли о своей профнепригодности. Примерно так проявляется эмоциональное выгорание. Вот его главные признаки: эмоциональное истощение,

раздражительность,

отсутствие мотивации,

невнимательность. Между эмоциональным в ыгоранием и лень ю очень тонкая грань. Если возникли тревожные симптомы, стоит призвать на помощь специалиста или хотя бы взять т айм-а у т на ра б оте.

А вот и обещанное задание. В тексте спрятан стишок из серии «как не надо поступать». Ищите буквы и слоги, выделенные жирным, курсивом и подчеркиванием ( вот так ). Они расположены в тексте по порядку, начиная с пункта № 4. Успехами делитесь в комментариях.