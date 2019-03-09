12 популярных цитат, авторами которых считают совершенно не тех людей

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Многие пользователи постят на своих страничках в соцсетях емкие и остроумные фразы, принадлежащие величайшим умам человечества. Только иногда выясняется, что эти слова были произнесены совершенно другими личностями. Например, автором известной фразы «Ничего личного, это просто бизнес» является не Аль-Капоне, а личный бухгалтер другого американского гангстера — Голландца Шульца.

AdMe.ru узнал, какие еще высказывания мы ошибочно приписываем не тем людям.

«В России две беды: дураки и дороги»

Чаще всего эту фразу приписывают Николаю Васильевичу Гоголю, так как он много писал про дорогу и еще больше — о дураках. Реже автором считают Карамзина, Салтыкова-Щедрина, Радищева. Но дело в том, что дословно такой цитаты нет ни у Гоголя, ни у других писателей. Достоверно утверждать, кто впервые так сказал, невозможно, но считается, что эту фразу произнес Михаил Задорнов на одном из своих выступлений. Так, в конце 1980-х он с успехом читал с эстрады сатирический монолог «Страна героев». Вот цитата из него: «Николай Васильевич Гоголь писал: „В России есть две беды: дороги и дураки“. Вот такое завидное постоянство мы сохраняем по сей день». По мнению Константина Душенко, историка, культуролога, переводчика и создателя самых популярных сборников афоризмов и цитат на русском языке, Задорнов сослался на писателя только для того, чтобы пройти советскую цензуру и придать этому выражению бо́льший авторитет. В итоге в народе так и считают, что автором известной поговорки является Гоголь.

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»

Эту фразу даже учебники приписывают полководцу Александру Невскому. Но на самом деле это цитата из исторического фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938). Сценарист Петр Павленко просто перефразировал выражение из Евангелия от Матфея: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (26:52).

«После нас хоть потоп!»

Эта фраза ошибочно приписывается французскому королю Людовику XV. Но в мемуарах его современников говорится, что автор этих слов — фаворитка короля Жанна-Антуанетта Пуассон, она же маркиза де Помпадур. После поражения французских войск в сражении при Росбахе Людовик XV был в угнетенном состоянии, и, чтобы хоть как-то его поддержать, маркиза де Помпадур сказала что-то вроде «Не расстраивайтесь так, все равно после нас будет потоп». Этими словами она намекнула на ходившие в то время по Парижу слухи о скором падении кометы на Землю и неизбежные катаклизмы в виде потопов. Также стоит отметить, что такую же мысль передает старинная греческая поговорка, которую любил употреблять римский император Тиберий: Me mortuo terra misceatur igni («После моей смерти [хоть] земля смешается с огнем» или «Когда умру, пускай земля огнем горит»).

«Ничего личного, это просто бизнес»

Эту фразу часто приписывают американскому гангстеру Аль-Капоне. Нечто подобное говорит Майкл Корлеоне в экранизации «Крестного отца». Но в действительности первым ее произнес гангстер Отто Берман, бухгалтер американского гангстера по прозвищу Голландец Шульц.

«Мавр сделал свое дело, мавр может уходить»

Часто эти слова приписывают венецианскому мавру Отелло — главному герою пьесы Шекспира «Отелло». Хотя на самом деле это цитата из драмы Фридриха Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». Ее произносит мавр, когда осознает, что его использовали в политических интригах и теперь он заговорщикам больше не нужен — в мавре они видели только инструмент для достижения своих целей.

«Нет человека — нет проблемы»

Эту фразу приписывают Иосифу Сталину, хотя на самом деле ее придумал советский писатель Анатолий Рыбаков. В его романе «Дети Арбата» Сталин говорит: «Смерть решает все проблемы. Нет человека — и нет проблемы». В произведении речь шла о расстреле в Царицыне (в 1918 году) военных специалистов. Ставшее знаменитым выражение настолько вписывалось в облик Сталина, что читатели романа даже не усомнились в подлинности этой фразы. Хотя в 1997 году Рыбаков в «Романе-воспоминании» признался, что знаменитое высказывание он придумал сам.

«Каждая кухарка может (должна) управлять государством»

Популярную в советские годы фразу часто приписывают Владимиру Ильичу Ленину. Но вот что он писал в статье «Удержат ли большевики государственную власть?», опубликованной в октябре 1917 года в журнале «Просвещение»: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством...» Но со временем эта фраза была полностью видоизменена. Солженицын в «Круге первом» уже пишет: «...Каждая кухарка должна управлять государством! Как он себе это конкретно представлял? Чтобы кухарка по пятницам не готовила, а ходила заседать в облисполком? Кухарка — она и есть кухарка, она должна обед готовить. А управлять людьми — это высокое умение, это можно доверить только специальным кадрам...» Таким образом, к ушедшей в народ цитате Ленин отношения не имеет.

«Закон джунглей: каждый сам за себя!»

Оказывается, эту фразу не получится найти в произведении Редьярда Киплинга «Книга джунглей». Она (впрочем, как и фраза «Акела промахнулся») была придумана при создании советской мультэкранизации книги. Теперь этот закон джунглей помнят все, кто хоть раз видел знаменитый мультфильм про Маугли.

«Картина Репина „Приплыли“»

Все слышали выражение «Картина Репина „Приплыли“». Только вот у Ильи Ефимовича нет такой картины. Есть картина «Монахи. (Не туда заехали)», которую написал художник Лев Соловьев в 1870-х. В 30-е годы ХХ века ее повесили на музейной выставке в Сумском художественном музее рядом с работами Репина. Вот народ и приписал авторство этой картины самому Репину, попутно придумав меткое название «Приплыли».

«Дорога в тысячу ли начинается с одного [первого] шага»

Часто эту фразу приписывают древнему мыслителю Конфуцию, также некоторые называют ее китайской пословицей. На самом деле такие слова произнес другой древнекитайский философ — Лао-цзы. Причем, в переводе трактата «Дао дэ цзин» фраза звучит так: «Путешествие в тысячу ли начинается у вас под ногами».

«Я скорее умру от страсти, чем от скуки»

Эту фразу часто приписывают художнику Винсенту Ван Гогу. И он ее действительно употребил — в одном из писем своему брату Тео. Вот только художник лишь процитировал ее. Перед тем как написать письмо, он прочитал роман французского писателя Эмиля Золя «Дамское счастье», где, собственно, и присутствуют эти слова.

«Не мы такие — жизнь такая»

Одни эту фразу называют цитатой из сериала «Бригада», другие настаивают, что впервые она была озвучена в фильме «Бумер». На самом же деле фраза впервые прозвучала во 2-м сезоне телесериала «Крот». Причем он вышел в эфир за год до выхода «Бумера».

Существуют и другие популярные цитаты, которые все ошибочно приписывают не тем авторам. О них мы рассказывали вот тут. А вам известны еще примеры, когда известную фразу приписывают другим людям?