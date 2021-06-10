12 особенностей женской внешности, из-за которых многие переживают — и совершенно зря

Психологи отмечают, что иногда люди основывают большую часть своей самооценки на том, насколько хорошо, по их мнению, они выглядят. Комплексы по поводу внешности появляются в результате неосторожного слова близких людей, сравнения своего тела с глянцевыми стандартами. И очень часто окружающие удивляются тому, что мы переживаем из-за своего недостатка, который другим видится, наоборот, достоинством.

Мы в AdMe.ru нашли такие особенности внешности, из-за которых в 2021 году точно пора перестать переживать.

Целлюлит

Эта особенность встречается у 80–90 % женщин независимо от их веса и размера. Целлюлит может быть более заметен у одной женщины и практически неразличим у другой. Озаботилась «проблемой» целлюлита. Полдня крутилась перед зеркалом в надежде понять, грозит ли мне целлюлит. Потом думаю: «Интересно, а знает ли мой партнер, что это?» Звоню, интересуюсь. Он вечером обещает приехать и разобраться, приехал и спрашивает: «Ну где тот страшный зверь?» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Неидеальные ноги

Практически каждая женщина переживает, насколько ровные у нее ноги. Некоторые настолько стесняются, что не покупают короткие платья, юбки, шорты, закутываются в парео на пляже и даже идут на серьезные хирургические вмешательства, чтобы изменить форму ног. Между тем опыт звезд показывает, что соответствие стандартам идеальных пропорций необязательно для покорения подиумов и красных дорожек. Даже самая высокооплачиваемая модель Англии Кейт Мосс признавалась, что у нее кривые ноги и она учитывает это при выборе модели обуви. Актриса Анджелина Джоли была выбрана самой красивой женщиной в мире в 2006 году. Сейчас некоторые медиа обвиняют ее в излишней худобе, но это не мешает ей носить мини и показывать публике ноги.

Выдающиеся уши

Форма ушей тоже может стать причиной страданий и желания спрятать их под волосами или головным убором. Звезды показывают примеры любви к себе, доказывая, что можно прекрасно выглядеть, даже если являешься обладательницей выдающихся ушей. Когда была маленькой, всегда стеснялась своих ушей, считала, что они большие и сильно торчат. Моя подруга, увлекшись фэнтези, пришла ко мне и заявила, что у меня прекрасные эльфийские ушки. Больше не комплексую. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

В подростковом возрасте я заявляла своим родителям: «Ненавижу свои уши. Это несправедливо. Люди всегда смеются надо мной. Я не могу уложить волосы, чтобы они не торчали». Я уже взрослая, форма моих ушей не изменилась, но меня она уже не особо беспокоит. По большей части люди их не замечают. © Lauren Ramesbottom /Quora

Большой размер ноги

Женщинам с большим размером ноги иногда приходится попотеть, чтобы найти подходящую обувь в магазине, но эта особенность никак не умаляет их внешнюю привлекательность. Ума Турман призналась, что не любила свое тело и длинные ступни 43-го размера, пока не начала сниматься у Квентина Тарантино, который помог ей стать увереннее. А Моника Беллуччи, обладательница 44-го размера ноги, не боится привлекать к ним внимание с помощью роскошных туфель на высоких каблуках. Размер ноги моей девушки такой же, как и у меня. Это очень удобно. Я могу примерить туфли, которые покупаю для нее, и она может надеть мои ботинки. © Mac Friday / Quora

Полные колени

Возвращение в моду мини и наступление летнего сезона заставляет переживать тех, кто стесняется своих колен. Исследователь моды Дон О’Портер отмечает, что это часть тела вызывает наибольшее недовольство в своем теле, обгоняя даже талию. Несколько сезонов назад модельеры помогали спрятать эту часть тела за плотными темными колготками и сапогами-ботфортами, но в текущем летнем сезоне многие модельеры предлагают носить мини, делая акцент на вашей любимой части тела, красивых руках, ногах или груди. А звезды предлагают обнажать колени, не обращая внимания на размер.

Очень большие глаза

Обладательницы больших выразительных глаз тоже бывают недовольны их формой и размером. Чем, скорее всего, удивили бы женщин с маленькими глазами, идущих на всевозможные ухищрения, чтобы увеличить их с помощью косметики, упражнений и пластических операций. В начальных классах меня дразнила одна девочка из-за моих огромных глаз. Разрез на самом деле большой и зрачок похож на вставленные линзы, крупный. Она, а за ней и весь класс, обзывали меня по этому поводу. Неудивительно, что глаза свои я ненавидела и считала себя уродом. А глаза у меня красивые. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Клубничные ноги»

За этим красивым названием кроется особенность кожи, научно называемая фолликулярный кератоз, при котором появляются красные точки на «гусиной коже». Обычно эти покраснения кожи и бугорки проходят к 30 годам. Когда я начинала с кем-то встречаться, то сразу предупреждала, что у меня фолликулярный кератоз, и это главная причина моей неуверенности в себе. Буквально все они отреагировали так: «Я бы вообще и не заметил эту особенность кожи, все нормально». Получив такой ответ, я сама забывала о своем недостатке. Мораль истории в том, что мы сами наши самые жестокие критики. Не позволяйте свой коже лишать себя удовольствия от общения с другими людьми. Вы достойны самого лучшего, и если люди не принимают вас такими, какие вы есть, им не место в вашей жизни«. © melonhead3311 / Reddit

Я сидела на занятиях с великолепной девушкой, и я даже не замечала и не догадывалась, что у нее «гусиная кожа», пока мы поближе не познакомились через несколько месяцев. © messyyminddd / Reddit

Высокий лоб

Часто люди стесняются высокого лба и стараются его скрыть волосами и головными уборами. Завсегдатаи красных дорожек подают пример, как любить себя и не прятать свой мнимый недостаток. У меня большой лоб. У Рианны тоже, и она красива. Я учусь не стесняться своего лба. Размер лба в конечном счете не важен. © AshlandSouth / Reddit

Я думаю, лица с высокими лбами по-особому привлекательны, мне больше нравятся вытянутые лица. А в старину женщины даже убирали волосы со лба, чтобы он казался больше, потому что это было модно. © Ilikechicken777 / Reddit

Я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то жаловался на большой лоб партнера, но я много раз слышал, как они жалуются на характер. © Jonny Mai / Quora

Высокий рост

Высокие девушки иногда чувствуют себя не в своей тарелке из-за того, что им сложно выбрать подходящую одежду и терпеть другие неудобства. Однако есть и такие, кто смог преодолеть комплексы и находят плюсы в высоком росте. Среди них актрисы Николь Кидман (ее рост 180 см) и Брук Шилдс (183 см), которые уверенно подчеркивают свои длинные ноги туфлями на каблуках. Я с детства была выше всех детей в классе. Сейчас я 182 см, и я всегда любила быть высокой. Когда дело касалось подвижных игр и спорта, я почти всегда была лучшей. Благодаря этому я поступила в колледж на полную спортивную стипендию, которая составляла около 50 000 долларов в год. Я часто получаю комплименты: «Ты такая высокая! Ты могла бы стать моделью». С таким ростом вы отпугиваете неуверенных мужчин. Чтобы встречаться с женщиной такого высокого роста, когда вы его выше, — для этого нужен очень уверенный мужчина. © Eva Glasrud / Quora

Мои подростковые годы были плачевными, я была самым высоким ребенком во всей школе, ужасно застенчивой и неуверенной. Вся одежда была мне коротка, о слитных купальниках и комбинезонах и мечтать не приходилось, а в кемпинге мне всегда был мал матрас. С возрастом я нахожу гораздо больше плюсов. Я могу есть больше, чем остальные, у меня лучше обзор, над головами у всех. Мой муж и дети тоже высокие, и мы постоянно получаем комплименты, какая у нас красивая семья. А еще я могу легко собирать инжир с фиговых деревьев в саду у родителей. © Delphine Corbac / Quora

Очень худенькое телосложение

В то время как миллионы людей хотят похудеть, есть и такие, кто мечтает набрать несколько килограммов, наслушавшись советов «доброхотов». Но если сравнить себя со стройными звездами сцены и подиумов, то волноваться не о чем. Певица Селин Дион при росте 171 см весит 53 кг, а Виктория Бекхэм — сторонница правильного питания и весит всего лишь 48 кг при росте 163 см. С детства страдаю тем, что мне очень сложно набирать вес, так как я астеник с ускоренным обменом веществ. Всю жизнь приходилось слышать недовольство в свой адрес, развился комплекс. Прошло время, и теперь все те, кто упрекал меня в излишней худобе, страдают лишним весом. Наконец поняла, что есть и не толстеть — это дар. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Мне постоянно советуют есть побольше. Даже обвиняли в анорексии, не зная, что это не только физическое, но и психическое заболевание. Таких «доброжелателей» полно. © Oksana Klindukhova / Facebook

В последних классах школы девочки посмеивались над моим скромным размером груди и узкими бедрами. Я даже купила накладку, увеличивающую объемы, как у Пенелопы Крус в фильме «Возвращение», правда, так и не использовала. Прошли годы, и теперь я регулярно получаю комплименты своей «модельной внешности», в том числе и от тех самых бывших одноклассниц.

Крупные зубы

Крупные зубы — это генетическая особенность. Звезды с миллионными армиями поклонников показывают пример, как широко улыбаться, превратив свою улыбку в фирменный знак, и используют ее для продвижения товаров под собственными брендами. Я всегда стеснялась своей улыбки — у меня большие передние зубы. Все время улыбалась с закрытым ртом или прикрывала рот рукой, вплоть до конца 9-го класса. Но все изменил фотограф. Нас снимали на выпускной альбом, и, когда очередь дошла до меня, он сказал: «Открой рот, у тебя очень красивые зубы!» С тех пор улыбаюсь много и не стесняюсь. И часто ловлю комплименты. Вот так один человек и пара слов могут кардинально изменить жизнь и добавить уверенности в себе. © Подслушано / Ideer

Шрамы

У некоторых на лице или видимых частях тела есть шрамы, которых люди стесняются и стараются замаскировать. Сандра Буллок получила свой, прыгая по камням на реке, но не старается скрывать его. Несколько лет назад попала в аварию. Итогом и напоминанием стали шрамы на лице. Сначала стеснялась — люди реагировали некрасиво, обсуждали за спиной, отсаживались в транспорте. Со временем привыкла, плюс помогли люди, уверенно говорившие, что это даже изюминка. Прошло время и как-то на работе, когда затронули тему аварий, относительно новый человек в коллективе с удивлением сказал, что «только сейчас заметил у тебя шрам». Вывод: нужно быть увереннее в себе — даже существенные минусы спрятать проще, чем кажется. © Подслушано / Ideer