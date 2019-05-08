12 особенностей во внешности человека, которые расскажут о нем больше, чем резюме

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Ученые говорят, что первое впечатление о новом знакомом мы формируем за каких-то 100 миллисекунд. За это время мы оцениваем социальный статус, интеллект и успешность человека. Вы знали, что по форме ваших скул можно вычислить, насколько вы дружелюбны? Даже без слов наша внешность рассказывает о наших личных качествах. Так не пора ли выяснить, что выдает нас?

AdMe.ru изучил новейшие исследования ученых — и все для того, чтобы вы могли читать окружающих как книгу.

1. Широкие скулы расскажут о мужском характере

Мы уже писали о том, что мужское лицо с широкими скулами может указывать на агрессивный характер. Вообще-то традиционно парни с хулиганской внешностью (широкие скулы, квадратная челюсть) считаются крутыми и хладнокровными. Однако недавно ученые установили, что мужчины с таким «агрессивным» типом лица готовы пожертвовать своими интересами ради благополучия друзей и знакомых. Американские психологи провели серию экспериментов и выяснили, что крепкие мужчины с хмурыми лицами ни за что не оставят товарища в беде.

2. Пупок связан с успехами в спорте

От высоты его расположения зависят успехи в спорте. Чем выше пупок, тем быстрее будет бегать человек. А обладатель низко расположенного пупка станет отличным пловцом. Все дело в центре тяжести: у чемпионов по бегу он расположен на 1,18 дюйма выше, чем у обычных людей.

3. Способность краснеть может оказаться полезной

Люди, которые заливаются румянцем по любому поводу, часто мучаются от этого. Однако способность краснеть вызывает у окружающих только позитивные эмоции. Во-первых, румянец невозможно имитировать — он говорит окружающим об искренности. Во-вторых, красные щеки увеличивают привлекательность в глазах представителей противоположного пола. Румянец говорит о застенчивости, некоторой неуверенности и смущении. От человека с такими «характеристиками» потенциальный партнер не ждет никакого подвоха.

4. Пристрастие к сладкому расскажет о внутреннем мире человека

Любовь к сладкой пище не так уж и плоха, как кажется. Конечно, зубы и фигура могут пострадать, зато окружающие будут от вас в восторге. Дело в том, что люди считают сладкоежек милыми, дружелюбными и искренними. Хотите произвести хорошее впечатление на первом свидании — налегайте на пирожные. Психологи говорят, что любовь к сладостям дает +100 очков к привлекательности.

5. Обувь выдает душевное состояние хозяина

Психологи из Канзаса говорят, что обувь может рассказать о вас больше, чем самое подробное резюме. Ученые провели опрос среди студентов и выяснили, что молодежь думает об обладателях той или иной обуви. Вот лишь пара результатов: Тревожные личности предпочитают узкую обувь. Туфли таких людей обычно новые или просто идеально выглядят (даже если на улице дождь и грязь). Они беспокоятся о своей внешности и о том, что подумают о них окружающие.

Туфли таких людей обычно новые или просто идеально выглядят (даже если на улице дождь и грязь). Они беспокоятся о своей внешности и о том, что подумают о них окружающие. Практичная и функциональная обувь говорит о спокойствии человека. Ему ничего не стоит выйти в свет в разношенных кроссовках — удобство для таких людей на первом месте.

6. Темперамент мужчины можно определить еще во младенчестве

Врачи научились предсказывать темперамент мужчины по его весу во младенчестве. Теперь родители могут узнать, станет ли их сын ловеласом, задолго до того, как ребенок научится ходить и говорить. Все дело в складочках. Ученые из университета в Иллинойсе наблюдали 770 мальчиков от рождения до 22 лет и выяснили, что младенцы, которые быстро набирали вес, в будущем имели более высокий уровень тестостерона. Кроме того, пухлые младенцы имеют все шансы стать звездами спорта. Во всем виноваты гормоны — быстрый набор веса у новорожденных мальчиков связан с усиленной выработкой половых гормонов в период полового созревания.

7. Скрытую послеродовую депрессию можно обнаружить по жестам мамы

По словам экспертов, некоторые мамы не желают признаваться даже сами себе в том, насколько они вымотаны. Психологи нашли способ определить уровень стресса молодой матери. Для этого они наблюдали за тем, как женщины держат своих малышей. Выяснилось, что женщины, которые носят ребенка или качают колыбель правой рукой, подвержены стрессу и чаще страдают от послеродовой депрессии. И наоборот, мамы, которые чаще держат ребенка на левой руке, эмоционально стабильны.

8. Длинные ноги и высокий рост защищают от диабета

Длинные ноги ассоциируются у большинства из нас с модельным бизнесом. А что по этому поводу думают врачи? По статистике, люди с длинными ногами реже болеют сахарным диабетом 2-го типа. Правда, на этом преимущества высокого роста для здоровья заканчиваются: у людей с ростом выше среднего больше шансов заработать тромбоз конечностей и переломы из-за смещенного вверх центра тяжести.

9. Ваша манера еды напрямую связана с чертами характера

По тому, как человек ест, можно сделать вывод, стоит с ним связываться или лучше бежать от него подальше. Эксперт по питанию Джульетта Богоссян считает, что пищевые привычки помогут читать собеседника как открытую книгу. Ест медленно, ковыряется в тарелке. Такие люди всегда контролируют ситуацию, уверены в себе и не нервничают по пустякам.

Такие люди всегда контролируют ситуацию, уверены в себе и не нервничают по пустякам. Справляется с едой за пару минут. Такие люди обычно амбициозны и целеустремленны, но часто проявляют нетерпение.

Такие люди обычно амбициозны и целеустремленны, но часто проявляют нетерпение. Придирается к компонентам блюда, просит убрать соус или гарнир. Существует вероятность, что такой человек невротичен.

Существует вероятность, что такой человек невротичен. Ест продукты в блюде по очереди (сначала картошка, потом мясо, затем овощи). Такая личность не ориентирована на глобальные задачи, а любую проблему расчленяет на десяток маленьких шагов.

10. Обкусанные ногти — признак перфекционизма

Обгрызание ногтей или навязчивое дерганье ногой всегда считались вредными привычками, которые возникают из-за расшатанных нервов. А вот и нет, утверждают современные ученые. Эти «нервные» привычки говорят о перфекционизме. Перфенкционисту хочется грызть ногти не от тревоги, а от досады, что он ничем не занят. В представлении такого человека каждая минута жизни должна быть наполнена полезной деятельностью. В любой непонятной ситуации (стресс, скука, ожидание) перфекционист будет делать хоть что-нибудь, лишь бы не сидеть неподвижно. Однако ученые замечают, что такое поведение — тоже не норма, ведь лень в разумных количествах полезна для здоровья.

11. Брови играют важную роль в привлекательности мужчины

Китайские антропологи изучили лица 834 добровольцев и выяснили, что брови играют важную роль в привлекательности. Широко распахнутые глаза и чуть приподнятые брови вызывают симпатию у окружающих. Конечно, это не должна быть гримаса, просто человек с низко расположенными бровями вызывает меньше доверия при знакомстве. Однако это правило работает только с мужчинами и на женщин не распространяется. Завершит картину, по мнению все тех же китайских ученых, высокий лоб. В комбинации с приподнятыми бровями такие черты придают мужчине особый шарм.

12. Цвет глаз связан с личными качествами

Гадалки уже сотни лет пытаются предсказать характер по цвету глаз, только у них получается какая-то ерунда. Зато ученые из шведского Университета Эребру обнаружили, что на формирование цвета радужной оболочки глаза влияют те же гены, которые образуют наши лобные доли. В лобных долях человеческого мозга расположены центры поведения, а значит, у людей с одинаковым цветом глаз и рисунком на радужке поведение и ценности могут совпадать. Загляните в глаза новому знакомому, возможно, вы встретили родственную душу.

Признаемся, нас удивили некоторые открытия ученых. Что ж, теперь при знакомстве с новыми людьми мы будем пристально смотреть им в глаза и обращать внимание на вид обуви. А на что смотрите вы? По каким чертам вы делаете выводы о новом знакомом?