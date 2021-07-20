12 ошибок воспитания, которые совершают почти все родители подростков

Быть родителем современного ребенка — очень непростая задача, особенности когда речь заходит не о малышах, а о подростках. К сожалению, универсального пособия по воспитанию детей не существует, поэтому мамы и папы хоть и руководствуются добрыми намерениями, но все равно периодически делают серьезные ошибки.

Мы в AdMe.ru решили разобрать основные родительские промахи, которые зачастую образуют пропасть между взрослыми и их ребенком, и предложить положительную альтернативу привычному поведению.

12. Наказание и дисциплина — это не одно и то же

Каждый подросток должен твердо усвоить, что некоторые его действия могут приводить к очень серьезным последствиям. Тем не менее между дисциплиной и наказанием есть большая разница. Подросток, несущий ответственность за проступок, подумает нечто вроде: «О, кажется, я совершил нечто плохое. Не стоит повторять это в будущем». Наказанный же ребенок придет к другому выводу: «Я поступил плохо, значит, я плохой!» Таким образом, приучение к дисциплине дает подростку уверенность в том, что в следующий раз он может сделать более разумный выбор. В свою очередь, наказание заставляет его думать, что он не способен исправиться. Даже наказывая подростка за большую провинность, родители должны напоминать ему о том, что они любят его несмотря ни на что.

11. Поощрение низкой самооценки

В подростковом возрасте самооценка человека находится на стадии активного формирования. Она влияет не только на его школьную успеваемость, но и на психологическое и физическое благополучие ребенка в целом. При этом многие родители не только не стремятся к здоровому повышению самооценки своего ребенка, но даже, наоборот, невольно способствуют ее понижению, бесконечно критикуя и, что особенно неприятно, сравнивая с более «успешными» детьми. Подростки, какими бы ершистыми и отстраненными они ни казались, как никто другой, нуждаются в открытой родительской поддержке, одобрении и объективной похвале.

10. Игнорирование школьных насмешек

К сожалению, ни один учащийся в школе ребенок не застрахован от насмешек со стороны сверстников или более старших ребят. Если подросток отважился рассказать об этой щекотливой проблеме родителям, значит, она достаточно серьезная. Не стоит отмахиваться от ребенка, перекладывая решение вопроса исключительно на его плечи. Существует множество способов адекватной борьбы с насмешками окружающих: от деликатного вмешательства взрослого (разговор с учителем с просьбой проследить за этим) и до обучения ребенка самостоятельно противостоять обидчикам. Каждый из них может быть по-своему эффективен в конкретной ситуации, но важнее всего донести до подростка мысль о том, что он в состоянии справиться с этим сам, а родители единодушно его поддержат и помогут советами.

9. Отсутствие баланса между самостоятельностью и вседозволенностью

Найти идеальный баланс между вседозволенностью и самостоятельностью в случае с бунтующим подростком невероятно сложно. С одной стороны, кажется, что если дать ему слишком много свободы, то он может принять неправильные решения и попасть в беду. С другой стороны, ребенок имеет право на то, чтобы совершать ошибки, исследовать новое и приобретать собственный жизненный опыт. Если вы желаете придерживаться демократического стиля воспитания, но при этом запутались в его сути и считаете, что так ребенок совсем отобьется от рук, ориентируйтесь на простой постулат: этот стиль подразумевает не полное отсутствие запретов, а наличие разумных ограничений и правил. Значит, остаться с ночевкой у друга — это вполне посильный для подростка опыт, а отпустить ребенка в другой город на концерт — уже излишняя свобода.

8. Ссоры между родителями

Супружеские ссоры могут возникнуть по миллиону причин, и, более того, они неизбежны. Всегда важно помнить о том, что подростки все еще чувствительны к конфликтам между родителями, как и дети более младшего возраста. Словесные перепалки на повышенных тонах, физическая агрессия, психологически давящие игры в молчанку — все это не проходит бесследно для психики ребенка. Когда родители ведут себя подобным образом, подростки начинают беспокоиться и замыкаться в себе, но, что гораздо хуже, они перестают чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому взрослым необходимо научиться конфликтовать правильно, и тогда будет совсем не стыдно делать это на глазах у детей, тем самым подавая им положительный пример.

7. Неадекватная реакция на самовыражение

В подростковом возрасте потребность в самовыражении значительно вырастает, и это нередко становится настоящей головной болью для родителей. Ребенок может выкрасить волосы в какой-то неестественный цвет, продырявить джинсы или завести новых друзей. Нередко родители воспринимают это как настоящую проблему, а не акт самовыражения подростка. В результате реакция бывает либо чрезмерной, либо недостаточной. Конечно, одно из «зол» меньше — иногда лучше проявить бдительность к происходящим изменениям, чем проигнорировать их. Однако необходимо объективно оценивать масштаб «проблемы» подросткового самовыражения, ведь, всякий раз раздувая из мухи слона, родители серьезно рискуют утратить доверие своего ребенка.

6. «Ну что там у тебя? Давай потом!»

Наверное, ни для кого не секрет, что слушать и по-настоящему слышать — это совершенно разные понятия. Обычно родители очень требовательны к детям-подросткам, когда хотят, чтобы те внимательно выслушали их претензии и нотации. Однако в обратной ситуации, когда у подростка назрела потребность выговориться, мамы и папы не задумываясь игнорируют ее. В суете рабочих будней необходимо все успеть, поэтому работа за ноутбуком, ответы на деловые письма, стирка и другие домашние дела кажутся неотложными. Но на самом деле все это действительно может немного подождать, если подросток хочет поговорить и нуждается в том, чтобы его выслушали: ведь именно в такие моменты и строится та доверительная связь, о которой мечтают все родители.

5. Разговор с позиции «ты еще ребенок»

Многие подростки стремятся казаться как можно взрослее, и это естественное желание эмоционально созревающих молодых людей. Именно поэтому родителям не стоит обращаться с ними как с маленькими. Это касается не только содержания, но даже и тона разговоров, которые должны проходить на равных. Большинству подростков не нравится, если с ними излишне сюсюкаются. Однако по-настоящему их задевает то, что родители не считаются с их мнением и не воспринимают его всерьез. Необходимо искренне прислушиваться к точке зрения ребенка. Можно быть категорически несогласным, но нельзя не уважать ее, просто отмахиваясь. Если произошло столкновение интересов, нужно терпеливо провести беседу и объяснить, почему в данном случае вы не можете согласиться с ребенком.

4. Прогнозирование мрачного будущего

Многие родители смотрят на своих детей-подростков и пытаются представить, какими же они станут в будущем. Вне зависимости от позитивности или негативности прогнозов проецировать текущее поведение ребенка на его будущее — затея в лучшем случае бесполезная, а в худшем — вредная, потому что может нанести серьезный удар по самооценке и психике ребенка. Да, сейчас подросток может быть недостаточно внимательным к своему внешнему виду, устраивать беспорядок в комнате или постоянно забывать дома ланч, но это вовсе не означает, что он вырастет несамостоятельной бесперспективной личностью. Не позволяйте своему фоновому беспокойству о будущем ребенка затуманивать ваше сознание и приводить к необдуманным высказываниям, которые могут сильно ранить ребенка.

3. Высокое давление не равно высоким ожиданиям

В попытках подтолкнуть своего ребенка к успеху многие родители перестают чувствовать грань между высокими ожиданиями и высоким давлением. Обычно это происходит, когда они предъявляют к детям недостаточно обоснованные, негибкие или даже нереалистичные требования, к тому же зачастую слишком обобщенные, без намека на конкретику. Например, родители хотят, чтобы ребенок хорошо учился в школе. Но что под этим подразумевается? Отличные оценки? Высший балл в классе? Или сосредоточенность на конкретных знаниях и навыках? Подросткам предстоит многому научиться, поэтому крайне важно помочь им найти подходящий источник мотивации и ставить перед ними четкие и выполнимые цели, которые будут им понятны.

2. Никакой приватности в соцсетях

Каждый человек нуждается в личном пространстве, и в случае с подростками этот вопрос встает особенно остро. Но если к появлению в комнате без стука еще можно приспособиться, то постоянная проверка смартфона, прослушивание звонков и чтение переписок во всех социальных сетях — это явно чрезмерно высокий уровень родительского контроля. Да, конечно, бдительным мамам и папам необходимо знать, куда ходят их дети, во сколько они вернутся домой, что делают и с кем, но это не означает, что родители должны быть посвящены абсолютно во все детали. Для того чтобы помочь подростку своевременно повзрослеть, необходимо обеспечить ему определенный уровень конфиденциальности, иначе он попросту станет более скрытным.

1. Несогласованность в воспитании с другим родителем

Нередко мамы и папы вынуждены играть с подростком в «плохого и хорошего полицейского». Так происходит, когда один из родителей либо слишком мягок, либо, наоборот, слишком строг и второй партнер вынужден подстраиваться. В этом случае ребенок получает возможность пользоваться несогласованностью мнений родителей о воспитании, например спрашивать у мягкого папы разрешения на то, чего никогда не позволит сделать мама. Это неминуемо приведет к попыткам манипуляции родительскими чувствами и конфликтам на этой почве. Подросткам нужны последовательные и уверенные в своих решениях родители, которые находятся «на одной волне», когда речь заходит о воспитании, и единым фронтом выступают за те или иные решения (даже если наедине они долго спорили, прежде чем единодушно прийти к компромиссу).