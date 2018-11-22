12 неожиданных вещей, которые на корню убивают способность радоваться жизни

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Ежедневно тысячи исследователей изучают феномен счастья и пытаются определить, какие факторы развивают в человеке способность получать удовольствие от жизни. Основываясь на огромном количестве данных, специалисты уже сейчас смогли вывести любопытные закономерности. Они справедливы для всех, кто ищет универсальный секрет благополучия.

AdMe.ru изучил труды ученых и выяснил, что предпочитают не делать те люди, которые знают о счастье немного больше, чем остальные.

1. Есть в одиночестве

Аналитики из Великобритании установили, что привычка принимать пищу в одиночестве повышает у человека уровень общей тревожности и внутреннего беспокойства. Причем необязательно устраивать романтическую трапезу — достаточно будет теплого семейного обеда или посиделок с друзьями.

2. Постоянно думать о том, что предстоит сделать

Американо-канадский эксперимент показал, что погоня за счастьем искажает восприятие времени. Люди, которые постоянно думают о будущих целях, ощущают острую нехватку времени на их достижение, а из-за этого подсознательно считают, что успехов им ни за что не добиться. Здесь важно не впасть в другую крайность и не начать жить воспоминаниями. Идеальна ситуация, когда прошлое подпитывает нас пережитыми моментами счастья, помогая идти дальше, но при этом мы не зацикливаемся на нем.

3. Много работать

Психологи из Цюрихского университета выяснили: чем больше мы работаем, тем больше чувствуем себя несчастными. Одна из главных проблем кроется в неумении расслабляться. Отсутствие полноценного отдыха после рабочего дня ухудшает эмоциональное состояние и самочувствие человека, что в свою очередь ведет к ощущению тотальной неудовлетворенности.

4. Вступать в виртуальные отношения

Американские исследователи доказали, что люди, которые общаются с друзьями в социальных сетях, более несчастны по сравнению с теми, кто предпочитает общение в реальности. То же самое относится и к тем, кто в интернет-пространстве заводит больше знакомых, чем в настоящем мире. Также выяснилось, что чем дольше и активнее мы переписываемся в социальных сетях, тем больше страдает наше здоровье. Например, если сегодня ваши посты на страничке активно лайкали и репостили, то завтра показатели вашего психологического здоровья наверняка серьезно упадут.

5. Жить в густонаселенном районе

Ученые из Колумбийского университета установили: чем меньше населенный пункт, тем счастливее его обитатели. Впрочем, и жителям миллионников отчаиваться не стоит: достаточно пару раз в год выбираться в любое тихое и безлюдное место (и совсем не обязательно, чтобы это был дорогостоящий курорт).

6. Не проявлять гостеприимство

Социологи пришли к выводу, что низкий уровень счастья наблюдается у тех людей, которые редко принимают гостей. Ученые решили, что всему виной глобальная урбанизация. Дело в том, что бешеный ритм большого города и дома-муравейники совсем не способствуют сближению даже тех, кто живет через стенку друг от друга.

7. Рожать детей без оглядки на ситуацию

Ученые из Канады и Германии внимательно изучили жизнь молодых родителей и выяснили один любопытный факт. Почти все пары ощущают небывалый прилив счастья на протяжении всего срока беременности будущей мамы, а вот после рождения ребенка и в течение 2 последующих лет, напротив, чувствуют себя несчастными. По статистике, наиболее подвержены отрицательным переживаниям люди с высшим образованием. Также в зоне риска те пары, в которых отношения напряженные, а финансовая ситуация нестабильна.

8. Читать и писать позитивные посты в инстаграме

Королевское общество общественного здоровья исследовало воздействие популярных социальных сетей на уровень счастья среднестатистического человека. И самую негативную оценку в рамках данного исследования получил инстаграм. Причина в том, что эта соцсеть заставляет пользователя поверить в реальность публикуемых фото, буквально кричащих о том, наскольно «идеальна» жизнь их авторов. Несоответствие собственной жизни тем картинкам, которые человек видит в инстаграме, оказывает по-настоящему негативное влияние на психическое здоровье.

9. Соответствовать стандартам красоты

Ученые из Мичиганского университета установили, что женщины с менее привлекательной внешностью и фигурой чувствуют себя гораздо счастливее, чем обладательницы идеальных черт и форм. Главная причина в том, что красота формирует у прекрасной половины комплексы и высокие требования к окружающим и в целом к жизни. В итоге эти и еще миллион других психологических «завес» мешают женщинам просто наслаждаться жизнью.

10. Иметь на руках крупную сумму денег

Издание The Guardian привело доказательства того, что наличие крупного денежнего капитала не делает человека счастливым. Обладатель внушительного капитала чувствует себя одиноким, потому что перестает доверять людям и замыкается в себе. Кстати, ученые еще в 2010 году выяснили, что уровень счастья повышается параллельно с ростом зарплаты, но лишь до $ 75 тыс. в год. Более высокие доходы на степень удовлетворенности жизнью уже не влияют.

11. Стремиться быть самыми умными

Профессор Техасского университета написал книгу, в которой доказал, что умные люди несчастнее тех, чей IQ оставляет желать лучшего. Причин такой закономерности достаточно: дотошный анализ вместо простого наслаждения жизнью, завышенные требования к людям и миру, непонимание со стороны окружающих и т. д. Особенно, кстати, это касается маленьких детей, у которых внезапно обнаруживаются невиданные таланты, а их родители начинают активно водить ребенка к репетиторам, в различные секции и на дополнительные занятия. К сожалению, у таких ребят зачастую просто не бывает детства, и растут они довольно замкнутыми и в сильном стрессе.

12. Грезить о нереальных вещах

Специалисты из Кембриджского университета установили прямую зависимость между нашими ожиданиями и получением удовольствия от жизни. Результат оказался вполне предсказуемым: чем ниже ожидания, тем больше счастья. Поэтому, кстати, многие психологи рекомендуют людям разделять большие цели на маленькие, чтобы не терять пыл в процессе достижения чего-то глобального.

Бонус

Топ-10 стран, в которых живут самые счастливые люди согласно рейтингу World Happiness Report: Австралия;

Швеция;

Новая Зеландия;

Канада;

Нидерланды;

Швейцария;

Исландия;

Дания;

Норвегия;

Финляндия.

А вы согласны с нашим списком? Может быть, вам удавалось что-то проверить на личном опыте?