12 неожиданных признаков токсичного партнера, от которого нужно бежать, роняя тапки

Институт семьи и брака претерпел массу изменений. Люди позже и реже женятся, чаще разводятся, а родители, воспитывающие ребенка в одиночку, перестали быть белыми воронами. Причины разводов бывают разные: конфликты, неверность, невыполнение обязательств. При этом в крахе отношений люди чаще винят не себя, а партнера.

Мы в AdMe.ru подозреваем, что многие изначально идеализируют партнеров, а потом диву даются, почему такой замечательный человек вдруг оказался негодяем. Но тревожные звоночки можно заметить сразу, главное — снять розовые очки и не путать манипуляции с романтикой.

1. Готовность поддержать любой выбор партнера

Некоторые люди в принципе не слишком инициативны или склонны идти на уступки, это нормально. Но токсичный человек мало того что не хочет ничего решать сам, он принимает предложение партнера, а потом обвиняет его во всех бедах. Такой персонаж предложит своей половинке выбрать ресторан, чтобы пообедать, или маршрут поездки, но в итоге останется недоволен. Еда невкусная, сервис отвратительный, погода дрянь, только время зря потратили. Если нужно, повод для обвинений появится из ниоткуда.

2. Романтика с подвохом

Наверное, манипуляторам легче проворачивать свои темные делишки по той причине, что они с легкостью перекладывают вину на других. Они могут вызвать это неприятное чувство в другом человеке, даже если тот ни в чем не виноват. Порой манипулирование даже маскируется под заботу или романтику. Супруг-манипулятор поддержит желание жены выйти на работу после декрета, но потом выклюет ей мозг жалобами вроде «Так плохо дома без тебя, мы все скучаем». Даже оскорбив партнера, манипулятор не сможет нормально извиниться, а попробует хотя бы частично переложить вину на того, кого обидел.

3. Любовь в кредит

Еще одну категорию токсичных партнеров психологи называют «пользователями». Это очень милые и доброжелательные с виду люди, которые в действительности слова доброго просто так не скажут. Все их поступки продиктованы личной выгодой. Я подарю тебе цветы, а ты приготовь мне ужин. Я сделаю тебе крутой подарок, чтобы потом получить от тебя то, что надо мне. Вот так примерно рассуждают «пользователи». До поры до времени они носят маску любящего партнера, а когда что-то идет не по плану, показывают свое настоящее лицо.

4. Пассивно-агрессивная забота

Токсичный человек хочет контролировать партнера, но может бояться захватить контроль напрямую. Тогда он придумывает ухищрения, которые прекрасно заметны в ситуациях, касающихся общения с другими людьми. Например, пока парень собирается на встречу с друзьями, девушка «подбадривает» его: «Мне так плохо, я останусь дома. А ты, конечно, иди и прекрасно проведи время с друзьями». И вот ему уже неловко уходить, а девушка выглядит не манипулятором, а человеком, способным на самопожертвование. Другая ситуация: парень не хочет, чтобы девушка шла с ним на вечеринку, но маскирует деспотизм под заботу: «Ты выглядишь уставшей, побудь лучше дома и отдохни, я сам схожу и уж как-то отбуду вечер».

5. Слишком страстные признания и комплименты

Как говорится, хорошее слово и кошке приятно, но, увы, за красивыми фразами некоторых людей могут скрываться грязные манипуляции. Взять хотя бы безумно романтичное на первый взгляд признание «Никто и никогда не полюбит тебя так, как я». Его перевести эту фразу с языка манипуляторов на обычный, получится нечто вроде «Ты нужен (нужна) только мне. Если уйдешь, тебя ждет вечное одиночество». Кроме того, в таком признании считывается попытка контроля: «Никто и никогда не будет тебя любить, потому что я — твоя конечная станция».

6. Желание проводить вместе каждую минуту

Желание сверхблизости — это один из признаков токсичных отношений. Партнер-токсик может постоянно звонить своей половинке, просить включить видеосвязь, устраивать сюрпризы, встречая «любимку» после работы. Или превращаться в СМС-маньяка, когда партнер не находится рядом, а потом говорить: «Я просто очень волнуюсь, когда ты мне не пишешь». В фильмах и книгах такое поведение часто подано через призму романтики и выглядит едва ли не основным доказательством любви. В реальной жизни подобные замашки указывают на попытки контроля и должны насторожить.

7. Тревожная ревность

Ученые выделяют 2 типа ревности: реактивную и подозрительную. Реактивная ревность возникает как реакция на фактическое действие партнера, например измену или явный флирт. Подозрительная ревность опирается не на факты, а на додумывания. Партнер говорит по телефону с коллегой — да у них роман. Долго сидит в соцсетях — точно кого-то себе ищет. Реактивная ревность выглядит адекватно, а вот склонность партнера к подозрительной ревности — большой красный флаг в отношениях. Как правило, такие люди тревожны, страдают заниженной самооценкой и ожидают от партнера постоянных доказательств любви. Но доказать что-то патологическому ревнивцу нереально, а жизнь с ним быстро превращается в ад.

8. Служение другому как смысл жизни

Заботиться друг о друге — нормально, ненормально — пытаться самоутвердиться за счет другого. Когда ценность человека определяется пользой, которую он приносит своей половинке, отношения становятся токсичными. Причем работает это в обе стороны. Например, партнер может считать себя обязанным делать жизнь второго комфортной, потому что иначе он считает себя ненужным. Или он может «позволять» второму обслуживать себя, чтобы тот чувствовал себя полезным.

9. Готовность кричать о чувствах всему миру

В здоровых отношениях человек может открыто выражать мысли и чувства, делиться своим мнением и устанавливать границы, которые партнер не будет переступать. В нездоровых отношениях можно хоть баррикады выстроить, а второй все равно проедет по ним, как танк. Пренебрежение может проявляться даже в мелочах, которые многим кажутся романтичными. Например, супруг попросил не выкладывать в социальные сети приватные фотографии, а на следующий день увидел свои снимки в инстаграме жены. Даже если она мило подписала фото, это не отменяет того факта, что ей плевать на мнение и комфорт мужа.

10. Вечная любовь с первого взгляда

Одно дело, когда на третьем свидании парень смущенно говорит: «Кажется, я влюбился». Совсем другое — когда он торжественно заявляет: «Ты — любовь всей моей жизни». Такие громкие заявления на раннем сроке характерны для нарциссов. Чем же так плохи ранние признания? Тем, что произойдет, когда наш условный парень увидит недостатки возлюбленной. Идеализированный образ девушки, которую он уже назначил своей вечной любовью, начнет рассыпаться. Парень будет разочарован, а его поведение может стать холодным или даже агрессивным.

11. Любовь с тайнами и препятствиями

Темное прошлое и неуважительные высказывания о бывших партнерах — очень тревожные звоночки. Увы, многие предпочитают их не замечать или трактовать в романтическом ключе. «Он молчит о последних 5 годах своей жизни. Надо же, какой загадочный человек». «Муж ее не ценил, поэтому она изменяла, но я-то покажу ей, что такое настоящая любовь». Если человек не рассказывает о своем прошлом, он может скрывать постыдные вещи, о которых было бы честнее предупредить партнера. Если он поливает грязью своих бывших или хвастается, как им отомстил, можно быть уверенным, что с новым избранником он поступит так же.

12. Неслучайные случайности

Токсичный человек хочет контролировать другого и не давать ему общаться с «нежелательными» людьми. Контроль может осуществляться разными способами: вопросами с подвохом («Ты пойдешь веселиться с друзьями или лучше останешься дома со мной?»), шантажом («Выбирай — я или они») и даже приятными «случайностями». Вот реальная история автора этой статьи. Мой бывший парень Олег никогда не запрещал мне ходить куда-то одной. Но каждый раз, когда я планировала с кем-то встретиться без него, он внезапно заболевал, звонил мне и умирающим голосом просил прийти и подержать его за руку. Мне было 18 лет, я верила, что у человека просто здоровье слабое. Да и приятно, когда тебя наделяют целительными способностями.

Все раскрылось, когда мы с одногруппниками в чате договорились поехать в горы на выходные. Через полчаса мне позвонил Олег. Он радостно сообщил, что купил билеты на супердорогой концерт, который пройдет в эти выходные в другом городе. И добавил: «Это мой тебе подарок, можешь уже собираться!»

Когда я сказала, что у меня другие планы, и вообще предупреждать надо, Олежика прорвало: «Тебе интереснее с чужими мужиками тусить, да? Чем вы там в горах заниматься будете?» Так и выяснилось, что он читал мои сообщения и оперативно рушил мои планы. Я его бросила, а он еще с месяц «болел» и рассказывал всем нашим общим знакомым, что я никогда не ценила его вложений.