12 правил, которые соблюдают уважающие себя люди, а остальные упорно игнорируют

«Единственный человек, с которым вы проведете всю жизнь, — это вы сами», — сказал кто-то из мудрых. И был абсолютно прав. Вся загвоздка в том, что только мы решаем, с кем проживем остаток дней: будет ли это счастливый человек, одаренный заботой и вниманием, или же им станет кто-то, чьи интересы и желания всегда оказываются на последнем месте.

Мы в AdMe.ru уверены: тот, кто искренне любит и ценит себя, всегда находится в хорошей компании. А судить о том, как человек относится к себе самом деле, позволяют, казалось бы, совсем незначительные мелочи. О них мы и хотим рассказать.

Не есть и не пить из посуды со сколами

Заметив трещину или скол на посуде, уважающий себя человек без сожалений расстанется даже с некогда любимой чашкой или тарелкой. Если же кто-то думает: «И так сойдет!» — и продолжает есть из посуды со сколами, то подсознательно он уверен, что не достоин в жизни ничего хорошего. Соглашаясь на меньшее в любом аспекте жизни, мы лишаем себя того, чего действительно заслуживаем. Недавно тут нелестно отозвалась о тарелках в школьной столовой: старых, еще явно советских времен, с битыми краями... Что тут началось! «Ачетакова» и «А вам хрусталь подавай?» То есть люди реально не видят ничего такого в том, что детей кормят из щербатой посуды... Это для них норма. Как станет потом для выросших детей нормой нелюбимая работа, невнятная зарплата, родной город, разрушаемый на глазах. Мы правда это заслужили?.. © SuslenkovaElena / Twitter

Для меня тарелка со сколом никогда не станет предметом, которым я буду пользоваться. Если только совсем нет других вариантов. Трещина на посуде совершенно деструктивно на меня действует, и даже обожаемая чашка летит в ведро. Да, жаль. Но не приемлю, гадко. © dobraya_utra / Twitter

Следить за качеством питания

Ни о какой любви к себе не может быть и речи, если человек питается как попало. И дело не в стоимости покупаемых продуктов (все мы время от времени поглядываем на желтые ценники). Даже не располагая большими финансами, любящий себя человек будет стараться составить сбалансированный рацион и покупать более качественную еду. Тот, чей список продуктов состоит лишь из дешевых макарон и сосисок по акции, явно не думает о здоровье и относится к себе пренебрежительно.

Сервировать стол перед приемом пищи

Можно ходить в дорогие рестораны, покупать продукты только в магазинах здорового питания и беспрекословно следовать рекомендациям личного диетолога. Но всему этому грош цена, если вы поглощаете пищу на бегу, не отрывая глаз от экрана смартфона или телевизора. Уделяя больше времени приему пищи, можно не только улучшить пищеварение, но и укрепить отношения с самим собой. Когда редактор глянцевого журнала из Лондона Мохаммади Камин отправилась во Флоренцию, чтобы научиться любить и принимать себя так, как умеют делать это итальянцы, то одним из первых советов, которые она получила, было правило сервировки стола. «Я накрываю стол, кладу салфетку, может, даже ставлю вазу с цветами, бокал вина. Готовлю что-нибудь вкусненькое. Не потому что кто-то проверяет, правильно ли я все сервировал. А для себя, — пояснил местный житель. — Я делаю это для себя самого, потому что мне приятно. Так я ощущаю себя красивее и счастливее. Своего рода дань уважения самому себе».

Не брать трубку / не отвечать на сообщение, если это неудобно

Теперь, когда практически у каждого из нас в кармане лежит телефон, а сообщения отправляются с поразительной скоростью, игнорировать некстати полученные электронные письма и звонки стало практически невозможно. Однако на самом деле нет ничего криминального в том, чтобы не бросаться по первому зову на звук СМС-оповещения. Человек, ценящий свое время, расставляет приоритеты в первую очередь в соответствии со своими желаниями и потребностями, а потому имеет полное право игнорировать внезапные вторжения в личную жизнь. Я никогда не отвечаю на сообщения по работе после 18:00, даже если руководству что-то нужно. Потому что уважение нужно иметь к труду каждого, вне зависимости от занимаемой им должности. © letka_ / Twitter

Покупать качественную базовую одежду, а не дешевые вещи «на все случаи жизни»

«Распродажа? Надо брать!» — думают некоторые люди и покупают сотни ненужных вещей. При этом качество, фасон и уместность приобретаемой одежды волнуют их в последнюю очередь: «Грех не взять за такие деньги, когда-нибудь да пригодится!» У уважающего себя человека другое отношение к гардеробу. Правильно подобранная одежда помогает не только произвести хорошее впечатление на окружающих, но и способна повысить уверенность в себе и укрепить самооценку того, кто ее носит. Поэтому любящий себя человек, как правило, тщательно продумывает свой образ и не скупится на качественные вещи — зачем соглашаться на меньшее и платить деньги за ненужное барахло?

Не донашивать одежду плохого качества

Нередко дома люди носят то, что выбросить жалко, а на улицу в этом выйти уже стыдно, например любимую футболку с дырочками или треники с вытянутыми коленками. А кто-то замазывает лаком ползущую на колготках стрелку и, надевая их под брюки, спокойно идет на работу: «Никто же не увидит». Психологи утверждают: пришедшая в негодность одежда (с дырочками, пятнышками, катышками) негативно влияет на нашу самооценку. Одеваясь аккуратно, красиво и опрятно, любящий себя человек лишь укрепляет уверенность в том, что заслуживает хорошего всегда, и неважно, сидит он дома перед телевизором или зачитывает доклад на рабочем совещании.

Не экономить на обуви

Человек, который давно махнул рукой на свое здоровье и внешний вид, вряд ли будет заморачиваться насчет качества обуви: «Куплю что подешевле, все равно за сезон износится». Такой подход не только недальновиден, но и вреден. Дешевая обувь может выглядеть вполне прилично, но быть сделана из некачественных материалов, а это повлечет за собой дискомфорт и болезни ног. Хорошая обувь изготавливается в соответствии с анатомическим строением стопы, поддерживает оптимальный микроклимат внутри ботинка и, что немаловажно, может прослужить не один сезон, не теряя качества и внешнего вида. Люди, которые ценят свои деньги и здоровье, как правило, не экономят на обуви. Сегодня услышала: «Эти ботинки дорогие, я не буду их брать, куплю подешевле и сэкономлю несколько тысяч». А я на обуви экономить не могу. Считаю, что обувь должна быть качественной, удобной и комфортной. © anonimusi / Livejournal

Найти хорошую дешевую обувь — чистое везение. Носить хорошую дорогую обувь — забота о комфорте, а не просто атрибуты зажравшихся буржуа. © darthvader_44 / Twitter

Не лечиться методом «само пройдет»

Здоровье — это бесценный дар, и растрачивать его по пустякам просто непростительно. Кажется, об этом знают все. Однако есть люди, которые относятся к своему здоровью с преступной халатностью. Они считают, что проводить обследования организма, сдавать кровь и хотя бы раз в год посещать профильных специалистов — пустая трата денег. Более того, даже когда организм подает сигнал, что с их здоровьем что-то не так, они не идут к врачам, самонадеянно полагая, что их недомогание «само как-нибудь пройдет». Расплатой за такое поведение становятся запущенные болезни и солидные счета за лечение. Человек, которые действительно себя любит, внимательно прислушивается к своему организму и незамедлительно реагирует даже на первые симптомы. Он знает, что скупой платит дважды, а деньги в этом случае не самая страшная потеря.

Следить за состоянием зубов

Состояние зубов может много рассказать о человеке. Считается, что красивая улыбка — это показатель не только здоровья, но и финансовой состоятельности. Кроме того, зубы — одна из первых вещей, на которую окружающие обращают внимание. Как показывают опросы, улыбка играет важную роль при общении с противоположным полом и прохождении собеседования. Здоровая улыбка — это залог не только хорошего самочувствия, но и уверенности в себе. Кривые, неухоженные зубы, кровоточащие десны, кариес и запах изо рта сводят на нет любые попытки выглядеть привлекательно. Люди, относящиеся к себе с любовью и уважением, помнят об этом, а потому регулярно посещают стоматолога и тщательно следят за состоянием полости рта.

Не экономить на постельном белье

В среднем человек проводит во сне треть своей жизни. От качества сна зависит, как мы будем чувствовать себя в течение дня: стоит не выспаться, как мы становимся раздражительными, рассеянными и непродуктивными. Выбор постельного белья играет в этом деле далеко не последнюю роль. Искусственная ткань может вызвать раздражение, а еще в простынях и наволочках живут микроскопические пылевые клещи. Некачественная ткань и нерегулярная стирка постельных принадлежностей может стать причиной проблем с кожей и аллергии. Те, кому небезразличен физический и психологический комфорт, не будут пренебрегать ни качеством приобретаемого белья, ни правилами ухода за ним. Если хороший и качественный сон важен для вас, то выбирайте лучшее постельное белье и постельные принадлежности. Правильный выбор — это успех. © navolochkaby / Twitter

Качественное постельное белье, без сомнений, хорошее вложение, при условии что вы правильно за ним ухаживаете. Конечно, можно купить дешевые простыни, и вы даже не почувствуете особой разницы, но всего через несколько лет они будут в ужасном состоянии. У меня есть правило: всегда покупать 100%-й хлопок. Еще можно приобрести постельное белье из бамбука или вискозы. Главное — не покупать синтетику. © Alaina Zulli / Quora

Уделять время физическим нагрузкам

Ни для кого не секрет, что физические упражнения полезны для здоровья. Они помогают снизить вес, уменьшают шансы заболеть сердечными заболеваниями, инсультом и диабетом второго типа. Кроме того, занятия спортом благотворно влияют на самооценку. Ученые доказали, что люди, у которых нет проблем с чувством собственного достоинства и самоуважением, в большей степени склонны поддерживать физическую активность. Кто-то из них посещает фитнес-центр, кто-то выполняет домашний комплекс упражнений, а кто-то просто регулярно гуляет на свежем воздухе. Все эти нагрузки помогают поддерживать физическую форму, снижают стресс и значительно улучшают качество жизни.

Не судачить о других

Люди, которые плохо к себе относятся, временно чувствуют себя лучше, когда негативно отзываются о других. Зачатую так проявляется зависть. Вместо того чтобы приложить усилия к изменению своей жизни, человек с низкой самооценкой будет пытаться обесценить успехи кого-то другого. Уважающий себя человек не будет тратить душевные силы на подобные разговоры. У него нет желания возвыситься за счет других людей или обвинить кого-то в своей несостоятельности. Он понимает, что его жизнь — это его зона ответственности и если что-то в ней идет не так, то спрашивать нужно в первую очередь с себя, а не с более удачливого товарища.