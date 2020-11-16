12 наглядных примеров того, что перед вами не извиняются, а просто морочат вам голову

Всем нам иногда приходится просить прощения и самим принимать извинения за неловкие ситуации. Но порой просьбы простить бывают совсем не такими искренними, как мы думаем. Извиняться и не сожалеть о содеянном — значит лгать. Способ, когда кто-то говорит «простите», но при этом не берет на себя ответственность за свой проступок, называется «извинением без извинения».

Мы в AdMe.ru очень заинтересовались этим вопросом и решили на примерах рассмотреть ситуации, которые регулярно встречаются в нашей жизни.

1. «Ты все преувеличиваешь»

Такой способ попросить прощения будто бы отзеркаливает вину. Формально человек извинился, но в то же время очевидно, что он не чувствует раскаяния за свой поступок. Напротив, он еще и перекладывает на вас вину за естественную и нормальную реакцию на его действия: он-то все правильно сделал, это у вас неправильное восприятие.

2. «Конечно, твои дела важнее моих»

Такой способ извинения обесценивает действия собеседника: обороты, где выражают якобы согласие, а на самом деле иронию и неуважение к вашим потребностям, искажают действительность. Таким образом человек манипулирует, давая понять, что ваши дела, привычки и нужды — ничто по сравнению с его желаниями.

3. «Я же пошутил» мгновенно нейтрализует все обиды

Наверное, каждый хотя бы раз бывал в ситуации, когда собеседник сказал что-то обидное, а потом с милой улыбкой добавил: «Да ладно, не обижайся, я же просто пошутил!» Такие «шутки» несут в себе попытку сделать вид, что оскорбительное поведение — это нормально, а вы чересчур обидчивы и придаете сказанному слишком много значения. Однако боль от таких слов настоящая и подобное извинение не приносит облегчения.

4. Формальное извинение

Это условное извинение, которое принесли не за то, что случилось, а за то, что только могло бы случиться. Выходит, что целиком оно звучит так: «Мне жаль, если ты обиделась, но если не обиделась, то и не жаль». Это набор слов, который обезоруживает собеседника и ставит его в неловкое положение, ведь формально извинения принесены, а осадочек от сказанного все равно остался.

5. «Я все время перед тобой извиняюсь»

В таком способе выразить раскаяние настоящего сожаления очень мало. По сути, слова «я уже сто раз извинялся за это» нивелируют все сказанное. Произнося их, оппонент словно подразумевает, что извиняться тут не за что. Это называется «извинение-дежавю» — вроде бы человек прощение за свой проступок попросил, но чувства удовлетворения от этого нет.

6. «Наверное» в извинении — не признак искренности

Слова «наверное» и «может быть» в случае с извинениями всегда звучат очень ненатурально. Настоящее раскаяние — это когда мы прислушиваемся к эмоциям обиженной стороны. Произнося что-то вроде «да, наверное, надо было...», нам дают понять, что на самом деле эмоции обиженной стороны не важны. Такое извинение — это скорее формальность и попытка побыстрее закончить разговор.

7. Не надо обижаться, ведь «ты же знаешь...»

«Мы ведь знакомы сто лет, ты знаешь, что у меня такое чувство юмора» — такого рода извинения больше похожи на попытку выкрутиться из неприятной ситуации. Здесь нет никакого желания понять чувства собеседника и попросить прощения за причиненный дискомфорт — это лишь способ отговорить человека от собственных чувств и прекратить неприятный разговор.

8. «Я извинюсь, но с условием»

Такой способ урегулировать возникшую проблему вообще не может рассматриваться как извинение. Это больше похоже на торг, когда обиженный должен заплатить определенную цену, чтобы услышать слова раскаяния от того, кто уже и так обидел его. Согласитесь, чистосердечным признанием вины здесь и не пахнет, ведь вы сначала должны заплатить за него.

9. Извинение по чьему-то совету

Вариант «мне сказали, что я должен попросить прощения» очень похож на детский сценарий: обычно старшие учат малышей тому, что и как нужно говорить, чтобы урегулировать конфликт. И часто малолетний обидчик еще даже не в состоянии понять, в чем же заключается его вина. Дети просто говорят «мама сказала, что я должен извиниться», не чувствуя своей вины за это. Согласитесь, такое извинение от взрослого не особо много стоит.

10. «Прости за все плохое»

«Прости за все» — очень обобщенное выражение. Человек, обидевший вас, не хочет думать о том, что именно причинило вам боль. Он не берет на себя ответственность за свои конкретные действия — напротив, это отличный способ уйти от ответственности. Извиняясь таким образом, человек показывает, что он даже не понимает, какое именно действие или слово обидело вас.

11. «Только бы отстал...»

Вынужденное извинение за то, в чем человек не чувствует своей вины, не может принести удовлетворения пострадавшей стороне. Такой способ попросить прощения больше похож на желание прекратить досадный разговор, чем на попытку примирения. Нередко это просто способ защититься от того, кто нападает.

12. «Мне очень жаль»

Извинение, в котором нет ничего от искреннего раскаяния, звучит примерно так: «Мне жаль, что ты обиделся» или «Прости, если тебе показалось, что...» Человек словно перекладывает вину с себя на вас. То есть он что-то безобидное сказал, а вот вы почувствовали себя плохо. Кто виноват в том, что вы чувствуете что-то не то? Правильно, конечно, вы сами. И вы еще обижаетесь на что-то?