12 мужских качеств, которые сводят девушек с ума

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Женскую логику, казалось бы, понять невозможно. Поэтому трудно представить, как выглядит идеал мужчины, способный покорить любое женское сердце. AdMe.ru попытался собрать список мужских черт, которые сводят с ума абсолютно всех девушек. Наличие даже половины из них гарантирует обладателю успех у женщин.

12. Мужественность

Мужественность сочетает в себе силу духа, благородство, честь и отвагу. От такого набора не откажется ни одна здравомыслящая девушка.

11. Чувство юмора

Хорошая шутка — это оптимальное средство растопить любой лед. Однако тут главное — не переборщить. К шутам дамы не отнесутся серьезно. А вот хорошее чувство юмора, по мнению девушек, — показатель высокого интеллекта.

10. Забота и внимание

Нам всем хочется, чтобы о нас заботились и проявляли внимание. Для девушки это еще и признак хорошего отца для будущих детей.

9. Решительность и активность

Решение должен принимать мужчина исходя из того, как лучше для них вдвоем. Женщины не любят принимать решение за мужчину. А еще никому не нравятся амебы. Активные, предприимчивые, что-то делающие молодые люди, как магнит, притягивают женщин.

8. Щедрость

Тут дело не только в материальных благах. Далеко не все могут быть щедрыми на внимание. Щедрость в духовном плане подразумевает радость дарить эмоции и любовь.

7. Романтичность

Романтичный мужчина — это настоящий подарок для любой женщины. С таким вся жизнь будет сплошным праздником любви.

6. Уникальность

«Ни на кого не похож, он такой единственный!» — часто женщины считают своих половинок особенными. А если человек уникален, влюбиться в него будет гораздо проще.

5. Надежность

Никто не даст гарантии, что начинающиеся отношения — это та самая любовь на всю жизнь. Но с надежными мужчинами легче в это поверить.

4. Понимание

Иногда хочется простого человеческого понимания. С полуслова, с полувзгляда. Это приходит с годами совместно прожитой жизни. А иногда встречаешь человека, и вы словно давно друг друга знаете. С ним тепло и уютно.

3. Хорошие манеры

Это качество сегодня особенно востребовано. Джентльменов стало меньше, поэтому тот, кто соблюдает правила этикета, имеет явное преимущество.

2. Хозяйственность

Услуга «муж на час» названа именно так, потому что хозяйственность в мужчинах ценится очень высоко. Ведь не женское это дело — взять молоток и прибить гвоздь.

1. Ум

Мы не имеем в виду показатель IQ. Мудрый и справедливый человек, обдумывающий свои решения, будет хорошим семьянином. Иногда хочется просто расслабиться и довериться мужчине.

Бонус

Идеальным показателем, по мнению британских женщин, является рост 180 см. На самом деле девушкам просто хочется находиться рядом с мужчиной выше себя на 5–10 см, чтобы была возможность надеть каблуки на свидание и смотреться гармонично.