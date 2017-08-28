12 историй людей, которые оказались круче, чем Чак Норрис

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В жизни бывает всякое, и каждому из нас приходится сталкиваться с необычными обстоятельствами и испытаниями на прочность и силу воли. Именно так и можно узнать настоящего себя.

AdMe.ru собрал истории с сайтов «Подслушано» и Pikabu о людях, которые достойно справляются с нестандартными жизненными ситуациями.