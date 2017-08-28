12 историй людей, которые оказались круче, чем Чак Норрис
В жизни бывает всякое, и каждому из нас приходится сталкиваться с необычными обстоятельствами и испытаниями на прочность и силу воли. Именно так и можно узнать настоящего себя.
AdMe.ru собрал истории с сайтов «Подслушано» и Pikabu о людях, которые достойно справляются с нестандартными жизненными ситуациями.
- Работала дизайнером, училась, снимала квартиру, обеспечивала летучую мышь. Денег хватало только на квартиру, еду и мышь. Однажды у меня в автобусе украли всю зарплату. Иду, плачу и вдруг вижу: кошелек. Открываю, а там денег в 3 раза больше моей зарплаты. Сначала думала, повезло, а потом стыдно стало. Может, у человека такая же ситуация, как у меня. В кошельке была визитка некого Сергея. Позвонила по телефону на ней. Сергей оказался водителем одного состоятельного человека. Он поблагодарил меня, а потом выяснилось, что его начальнику нужен дизайнер для нового дома. Затем его друзьям... Мне в первый же день выплатили аванс — мою двойную зарплату! И главное, мышь довольна.
- Мама рассказывала, как сдавала экзамен. Вытянула билет, а знает только один из двух вопросов. Вышла сдавать и говорит: «Можно, я начну со второго вопроса?» Профессор удивился, но разрешил. Мама отвечает, и тут заходит другой преподаватель и просит профессора зайти на кафедру. Тот вышел и говорит: «Вы тогда примите у нее, один вопрос она уже ответила». Препод садится, мама, не растерявшись, начинает тот же вопрос пересказывать. Поставили «отлично».
- Всегда старалась разнообразить жизнь какой-то движухой, чтобы не казаться скучной окружающим. Скалодром? Пожалуйста, да еще и повыше залезть. Прыгнуть с веревкой? Дайте две, сиганула с 83-метровой трубы. Открытая кабинка на колесе обозрения? Плюнуть и растереть. А на самом деле я то еще ссыкло: боюсь высоты и ипохондрик еще тот. Садясь в очередной раз на крышесносный аттракцион, я показываю всем двумя пальцами «класс», а про себя молюсь и плачу.
- Я и моя жена — полиглоты. Я знаю в совершенстве 9 языков, она 7. И это полнейший кайф. Мы ездим в разные страны, общаемся с местными на их языке. Многим приятно, некоторые даже не сразу понимают, что мы иностранцы. Но самое классное, что мы с женой всегда можем поговорить на языке, который не поймут другие. Это наша любимая русско-японско-голландская смесь, непонятная никому на свете.
- В 3-м классе пошли с подружками в кино. До сеанса спустились к реке. На мне были красивые балетки. Сначала мы бросали в воду «блинчики», а потом разыгрались и стали ногами сбрасывать камни в волны. В один такой швырок одна туфелька соскользнула в воду и начала тонуть. Палкой достать не смогли, только дальше оттолкнули от берега. Я в слезах. Мимо шел парень, увидел нас, зашел в дорогих брюках по пояс в воду, достал туфлю и надел мне на ногу. Почувствовала себя Золушкой.
- К 30 годам стала успешной женщиной. Воспитывала сына, работала руководителем в крупной фирме, путешествовала... Пока не сломала ногу. И время будто остановилось: мне не нужно никуда идти, ехать — ни в магазин, ни в банк, ни на работу. Вообще никуда не сходить. Я начала читать книжки, которые давно пылились на полке, смотреть фильмы, работала удаленно в удобное для себя время. Под конец больничного поняла, что не хочу возвращаться в тот обыденный мир. Уволилась, стала таксовать ночами, подрабатывать набором текстов и переводом. Хожу в магазин исключительно ночью, когда никого нет. И это такой кайф! Решила, что в жизни нужно делать паузы, набираться сил, смотреть на рассветы и есть мороженое ночью на набережных.
- Все спрашивают, почему я в последнее время стала такой активной, веселой, жизнерадостной. И уже прыгнула с парашютом, летала на параплане, сделала тату и слетала на последние деньги в Индию. Всем нравлюсь новая я. И никто не знает, что месяц назад я поборола рак и жизнь для меня теперь — самое большое счастье.
- Познакомилась с парнем в очереди на получение загранпаспорта. Мы там проторчали часов 6, были друг другу уже как родные. Потом пошли гулять с ним. Гуляли до рассвета, болтали обо всем. К моему дому добрели к 6 утра. И вот он у меня номер телефона спрашивает, достает свой телефон, а он разрядился. С собой ни листочка, ни ручки, и попросить не у кого. Он огляделся вокруг, притащил бревнышко немалых размеров и уголек на земле нашел. И этим угольком начертил на бревне мой номер телефона. Закинул бревно на плечо и пошел домой. Мама его обалдела: уехал получать загранпаспорт еще днем, телефон отключен, заявился в 6 утра, счастливый, принес какое-то бревно и говорит: «Не трогайте его никто до утра».
- В театре, как правило, тексты, которые можно зачитать, актеры не учат, а читают с листа. Не помню названия спектакля, но суть в том, что по ходу сцены вбегает гонец и передает королю письмо со словами: «Ваше величество, вам письмо!» Король разворачивает свиток и... о ужас, там нет текста (коллеги подшутили)! Он был опытным артистом, поэтому вернул гонцу свиток со словами: «Читай, гонец!» Артист, исполняющий роль гонца, тоже был не лыком шит. Он отдает письмо обратно и отвечает: «Неграмотен, Ваше величество!»
- Уже третий год работаю официанткой, много чего видела: были и пьяные, и сумасшедшие, и счет не оплачивали, и заоблачные чаевые оставляли. Но мужчина, который заказал кофе для себя и стейк с кровью для маленького львенка, сидящего у него на руках, точно превзошел всех остальных.
- Живу на 2-м этаже. День рождения у меня летом. Однажды сплю, слышу громкие звуки. Открываю глаза, вижу через балконную дверь в окнах цветы и руки, которые тарабанят по стеклу. Встаю, понимаю, что и в другой комнате эти звуки исходят от окон, и на кухне. Друзья, которые обожают скалы (у всех есть снаряжение), решили меня утром поздравить таким нестандартным образом. Открыла окна — залетели букеты, а следом заползли друзья. Счастье того дня не забуду!
- Недавно ехала со знакомым водителем на маршрутке на первом сиденье, застряли в пробке. Он увидел, что у кузова грузовика рядом не закреплен второй замок, как раз со стороны нашей маршрутки. Это могло грозить падением груза и в целом аварийной ситуацией. Было темно, и в зеркале заднего вида водитель этого не увидел бы. Знакомый попытался пару раз приблизиться, чтобы достать этот замок, в итоге достал — протянул руку и закрепил как нужно. В этот момент я подумала, что зачастую с нами случается добро, чья-то рука спасает нас от опасной ситуации, а мы этого даже не знаем.
Бонус: Отец-одиночка воспитывает сына с пороком сердца. И как воспитывает!
4-летний Чейс борется с тетрадой Фалло — врожденным сердечным пороком, включающим в себя сразу 4 сердечные аномалии. Он проявляется в отставании физического развития и приступах цианоза и одышки. Чейс не может есть так, как другие дети, он питается через специальную трубку на животе. Его папа Роберт — отец-одиночка. Он ведет блог, где рассказывает о жизни с сыном. Роберт ухаживает за Чейсом, тренирует и учит его. Из солидарности с сыном Роберт наклеил себе на живот точно такой же клапан, как у Чейса. Мальчик считает своего отца лучшим в мире и хочет быть во всем похожим на него.