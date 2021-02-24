12 лживых истин, которые нам усердно навязывает общество, а они и гроша ломаного не стоят

Существует определенный набор фраз, которыми многие руководствуются в своей жизни. Однако чаще всего опыт подсказывает, что не стоит стопроцентно доверять, когда говорят «Расскажи правду, и тебе ничего не будет», «Внешность не главное» или «Мой секрет успеха прост: я много работаю». Доля правды тут есть, но в каждом слове и каждой ситуации есть много подводных камней.

AdMe.ru наткнулся на обсуждение, где люди откровенно рассказали, какие цитаты и высказывания, выдаваемые за истины в последней инстанции, на самом деле не выдержали проверку жизнью. И мы проиллюстрировали пару ситуаций из своего опыта. А в качестве бонуса покажем, как общество годами влияет на нас, а потом само же требует нереального.

1. «Если ты скажешь мне правду, у тебя не будет проблем»

В детстве я понял, что если мама ничего не знает и я солгу достаточно хорошо, то наказания не будет. Сейчас я осторожно отношусь к наказанию своих детей, когда они говорят правду. Не хочу, чтобы они ассоциировали честность с наказанием. © CinnamonBits2 / Reddit

Я говорю своему 7-летнему сыну: «Если ты скажешь мне правду, то наказание будет не таким ужасным». Сказал правду? 10-минутный тайм-аут в углу. Солгал? Домашний арест. Работает неплохо. © Inconspicuously_here / Reddit

В детстве маман отругала за то, что я соврала ей, и прочитала нотацию, что врать нельзя никогда! Через 2 часа на домашний ей позвонил начальник, и мама начала просить меня отмазать ее, типа ее нет дома. Ответила я примерно так: «Алло, здравствуйте, мамы нет дома, но врать нельзя, поэтому даю ей трубку». Молча отдала матери телефон и ушла обратно играть. Мама не ругала — наоборот, посмеялась, но после этого при мне говорила только правду. © WotkiDay / Pikabu

2. «Хорошее достанется тому, кто умеет ждать»

Пожалуйста, перестаньте ждать и добивайтесь хороших результатов. Я ждал больше 2 лет, надеялся, что все станет лучше само собой. Думаете, что, когда вы достигаете дна, вам некуда идти, кроме как вверх, верно? Скоро вы обнаружите, что океан намного глубже, чем вы представляете, и если вы не начнете плыть вверх, то вы продолжите тонуть. © fudge_suprem / Reddit

Тот, кто только ждет, может и не дождаться. Если чего-то очень хочешь, надо либо намекать кому-то, кто тебе это может дать, либо делать самому что-то, чтобы это к тебе пришло. А хорошие вещи достаются тем, кто их заслужил, а не просто сидел и ждал. © Дмитр­ий Лотов / Bolshoyvopros

3. «Если ты не любишь меня в плохие времена, то не заслуживаешь и в хорошие»

Фраза ассоциируется с токсичными отношениями, из которых срочно нужно бежать. © swallowyoursadness / Reddit

Как часто эту фразу используют для оправдания ужасного поведения! Никто не имеет права обращаться с другими как с мусором и потом так просто извиняться за это. © secondhandsisters / Reddit

4. «Неважно, кто первый начал»

Конечно же, важно, черт возьми. Даже юридически жизненно важно знать, кто является зачинщиком ситуации. © ActualTymell / Reddit

В старшей школе надо мной ежедневно насмехались одни и те же девушки. Это продолжалось месяцами. В конце концов по их вине у нас произошла крупная стычка. Меня дисквалифицировали, потому что я участвовала в ней. Руководство школы сказало: «Неважно, кто это начал», и я осталась виноватой вместе со всеми . © MJHansen17 / Reddit

. © MJHansen17 / Reddit Я всегда ненавидел эту фразу в школе. Интересно, что ждут от второго, когда его ударил хулиган? © camilopezo / Reddit

5. «Счастье за ​​деньги не купишь»

Обычно эту цитату используют те, кто до безобразия богат. © dothisnowww / Reddit

Вам не нужны деньги, чтобы быть счастливым, но вам нужны кров, тепло, еда и вода. А эти вещи сейчас стоят чертово состояние. © swallowyoursadness / Reddit

Поругался с коллегой по этому поводу. Он сказал мне данную фразу, и я ответил: «Я не согласен. Я перешел на телевизор с диагональю 65 дюймов, и это сделало меня счастливым. Также я купил своей племяннице принадлежности для рисования, и она выглядела довольно счастливой, когда она их получила». Мы создаем воспоминания с помощью вещей, которые мы купили, с помощью подарков, которые мы дарили. Деньги определенно помогают чувствовать себя лучше. © korrasami253 / Reddit

6. «Верь в себя, и все получится»

В инстаграме н а меня подписаны 320 тыс. человек. Что бы вам ни говорили, без рекламы очень сложно совершить заметный прорыв. С рекламой вы будете двигаться со скоростью ракеты, без нее — со скоростью улитки. И значально в рекламу можно вложить скромные средства, начать зарабатывать на блоге и вкладывать заработанное в дальнейшее развитие. Я сделала именно так . © Мария Никитина / nikitina.social

Скольким успешным людям помогли деньги родителей! Они финансировали их бизнес, идею, а те «проделали путь наверх». © Geminii27 / Reddit

Всегда неприятно слышать, как успешные и известные люди говорят, что если вы верите в себя и достаточно стараетесь, то у вас все получится. Что ж, да, вам это удалось, но есть и тысячи других людей, которые так же усердно работали и так же верили в себя, но не добились успеха. © 53bvo / Reddit

Это настолько глупо... Я не могу быть астронавтом NASA, если у меня какая-то проблема с легкими. И я не могу вылечиться только потому, что верю в себя. © Matt872000 / Reddit

7. «Хорошие оценки в школе — признак ума»

У меня пример из собственной жизни. Мой муж, невозможный троечник, вообще никак в школе не учился, чудом дотянул до выпуска, сейчас крутой летчик. И я, отличница, сижу на его шее. Во втором декрете. И на работу не хочу. © MkMurMur / Pikabu

Когда я учился в школе, был у меня одноклассник Костя. Он был не круглым двоечником, а всего лишь троечником, но парнем ушлым, смышленым и довольно-таки эрудированным. Сидел он всегда за мной и частенько списывал, и я этому был очень рад. А рад был вот почему: он, когда списывал, всегда находил у меня ошибки и исправлял их. Чертов волшебник, как он это делал? © *** / Pikabu

и исправлял их. Чертов волшебник, как он это делал? © *** / Pikabu Мама меня перевела во 2-й четверти 7-го класса из «В» в «Б». Была одна «незначительная» проблемка: 2 года я изучала французский язык, а в «Б» изучали только английский, и в конце года должен был быть экзамен! Мама наняла репетитора, и я начала постигать новый язык. Занималась усердно, мне очень нравился английский, особенно то, что у меня все получалось. В результате на момент сдачи экзамена я догнала наш класс (за 3 четверти учебного года). И вот день экзамена. Принимали 2 учителя: наша и со старших классов. Отвечать я пошла не к своей учительнице. Прочитала, перевела, даже на вопросы ответила. И педагог говорит: «Хорошо. Хорошая четверка!» Моему счастью не было предела: я смогла! Но это длилось лишь секунд 15. Вдруг поворачивается моя училка и на весь класс заявляет: «Какая четверка?! Ставь ей тройку! Она меньше года английский учит!» И мне влепили трояк. Все! Как отрезало. Английский до сих пор не знаю, так как после того экзамена желание его изучать отпало напрочь. © AnnAndre / Pikabu

Она меньше года английский учит!» И мне влепили трояк. Все! Как отрезало. Английский до сих пор не знаю, так как после того экзамена желание его изучать отпало напрочь. © AnnAndre / Pikabu У нас в конце 90-х в образовании случился переход с 5-балльной системы оценивания на 10-балльную. Однажды я пришел к преподу что-то пересдать индивидуально и увидел странную картину. Студент, который был на год младше меня, уговаривал преподавателя поставить ему 5 баллов, а не 6. Преподаватель после длительных уговоров поставил-таки пятерку, пожал плечами, мол, странный какой-то, и студент ушел довольный. Я подумал то же самое. А потом до меня дошло. Он 3 курса получал одни пятерки и четверки, гордо показывал зачетку родителям, которые не знали, что тот учится по 10-балльной системе, и думали, что сын почти отличник. И тут такой косяк — препод вдруг решил поставить ему «6». © Badalamento / Pikabu

8. «Не спи, проспишь счастье»

На самом деле отсутствие сна делает вас более усталым, слабым и сокращает продолжительность жизни. Сон просто необходим людям. © byawaworht / Reddit

Меня очень беспокоит, когда я говорю, что устала, и кто-то другой начинает хвастаться, что он спал всего 2 часа, поэтому явно утомился больше, чем я. Мол, ведь я же спала целых 6 часов. © Madi27 / Reddit

К вождению в темное время суток стараюсь относиться очень ответственно, особенно после одного случая. Лет 8 назад возвращался домой уставший и измотанный часа в 2 ночи. Что я только не перепробовал в борьбе со сном: выпил литр кофе, врубил музыку на полную, открыл все окна. Но, не доехав 6 км до пункта назначения, понял, что все, приехали. Съехал на дублер, откинул кресло и забылся богатырским сном... И вот снится мне какая-то крипота, скрежет металла, крики. Тут я открываю глаза и вижу руль перед собой и самого себя в горизонтальном положении... Офигеваю... Такой реакции я от себя не ожидал: пулей выскочив из машины, я начал бегать вокруг с криками сумасшедшего, размахивая руками, чем распугал птиц, которые облюбовали крышу моей машины. Оказалось, звуки скрежета «во сне» создавали эти пташки, которые ходили по крыше машины, а мой уставший мозг это воспринял совсем по-другому. Зато сон сняло как рукой, и уже через 10 минут я был дома. Но с тех пор я стараюсь не доводить до такого и высыпаться перед долгими поездками. © SirGrumpselot / Pikabu

9. «Внешний вид не имеет значения»

Все говорят, что внешность не главное, когда есть что-то еще, кроме внешности.

Когда мне было 20 лет, я весил 180 кг. Несколько лет назад я скинул половину, и все вдруг стали ко мне лучше относиться, я легко смог найти работу, и в целом все стало проще. Внешность — это определенно важно. © Fenixfrost / Reddit

Я слышала, что работодатели решают, подходит ли человек для работы, в течение первых 5 секунд собеседования. Долгие годы я думала, что это чушь, пока не оказалась по другую сторону стола. У кандидата, который входит в комнату в костюме и уверенно ведет себя, будет больше шансов, чем у сутулого человека в джинсах, даже если последний в 10 раз более квалифицированный. Я бы хотела, чтобы мы, люди, больше контролировали себя и ухаживали за собой. © monkey_scandal / Reddit

10. «Я такой, какой есть»

Лично я считаю, что это значит, что вы не должны меняться в соответствии с ожиданиями или предпочтениями других людей. Хотя звучит так, будто вы никогда не должны меняться или расти вообще, что, очевидно, нездорóво. © MayBeAGayBee / Reddit

Часто встречаю людей, которые прикрывают этой фразой лень и нежелание работать над собой. В итоге диалоги с подобным человеком обычно выглядят так: «Всегда опаздываю? Ну это же я!» «Забываю, что обещал? Ну такой вот я». «Измениться? Тогда я буду не я». Из раза в раз человек как будто отстаивает свое право оставаться самим собой. Словом, некоторые люди подняли идею принятия на недосягаемую высоту абсурда. «Я такой, какой есть, и не думаю меняться». Хотя очевидно, что меняться ему ой как следует.

11. «Найди дело, которое любишь, и ты не будешь работать ни одного дня»

Я пришел к выводу, что люди, как правило, не увлечены своей работой. Конечно, некоторым нравится, но это не хобби. Я лично считаю, что любое хобби, которое вы превращаете в необходимость, убивает вашу любовь к этому делу. Я бы предпочел поговорку «Делай то, что ты считаешь терпимым, и трать деньги на то, что ты действительно любишь». Также в некоторых хобби невозможно построить карьеру. Моя страсть к бегу вряд ли принесет мне доход. Кроме того, у некоторых людей в целом нет никаких интересов. © TheSupremeGrape / Reddit

Многие люди ошибаются, превращая хобби в карьеру. По своей природе хобби — это то, что вы делаете, чтобы снять стресс, расслабиться, почувствовать себя лучше, восстановить связь с самим собой. Вы можете отложить хобби навсегда и вернуть обратно, когда вам нужно, без проблем. Если вы превратите это в работу, во что-то, что необходимо для вашего заработка, вы перестанете любить свое увлечение и будете искать что-нибудь еще, чтобы подзарядиться. © koreiryuu / Reddit

Основное заблуждение в том, что многие думают, будто у всех есть страстное увлечение каким-то делом, мечта. Таких безумцев единицы. Большинство людей не готовы посвящать чему-то все свое время. Они примиряются с тем фактом, что наша жизнь не что иное, как рутинная работа, которую мы все должны делать. © Cybyss / Reddit

12. «Я просто честен»

Люди, которые говорят, что они «жестокие, но честные», обычно больше жестоки, чем честны. © jediciahquinn / Reddit

Вы когда-нибудь замечали, насколько люди, которые «говорят как есть», обычно не любят, когда им говорят как есть? © distantapplause / Reddit

Некоторые люди считают, что сочувствие или вдумчивость в выборе слов — это признак слабости. Нет, это признак порядочного человека — подбирать слова так, чтобы не обидеть и не расстраивать кого-то. Не зря, когда моя девушка набрала вес, я тактично предложил начать тренироваться вместе, а не заявил: «Черт возьми, что это с тобой?!» © LukewarmCola / Reddit

Бонус: и где справедливость?