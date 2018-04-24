12 ловушек сознания, которые умные люди умеют обходить стороной

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Знаете ли вы, почему детство кажется счастливой порой? И почему мы удивляемся, когда подсчитываем, сколько лет прошло с выпускного? Это наш хитрый разум временами изменяет действительность. Мы попадаемся в ловушки сознания, которые рисуют мир не таким, какой он есть на самом деле. Но из них все-таки есть выход.

AdMe.ru разобрался, что за психологические эффекты не дают нам видеть реальность как она есть и что со всем этим делать.

1. Отклонение в сторону целого

Наш мозг не любит незаконченные дела и нецелостные объекты. А страдает от этого, к примеру, наша фигура. Мозг воспринимает любую порцию еды как нечто цельное, даже если она слишком велика, чтобы съесть за один присест. И маленькая банка газировки, и бутылка, в 2 раза ее превосходящая, кажутся нам одной порцией, а значит, мы подсознательно захотим выпить ее целиком. Из-за этого эффекта сейчас, когда нет дефицита продуктов, до сих пор звучит знакомая многим фраза: «Доешь еду, не выбрасывать же!» Выход: Начиная любое дело, стоит определить, каких именно целей мы хотим в нем достичь. Нужно говорить «стоп» не когда опустеет тарелка, а когда уйдет голод.

2. Правило пикового конца

Что бы вы выбрали: 1 минуту терпеть боль или 1 минуту боли, а потом еще 30 секунд дискомфорта? Здравый смысл подсказывает, что первое, но постфактум люди лучше чувствуют себя после второго. Эксперименты доказали, что эти последние 30 секунд способны затмить воспоминание о боли. Это наглядный пример правила пикового конца (peak-end rule). Мы оцениваем событие не в целом, а по кульминации и концовке. Интересный фильм покажется скучным из-за смазанной сцены перед титрами, а надоедливый коллега станет привлекательнее, если сделает комплимент в конце дня. Выход: Правило пикового конца напоминает о том, как полезно завершать любые дела на позитивной ноте.

3. Розовая ретроспекция

Детство кажется беззаботной порой и вспоминается с улыбкой, хотя на самом деле в детстве мы могли чувствовать даже больший стресс, чем сейчас. Это объясняется тем, что наш мозг склонен концентрироваться на позитивных воспоминаниях. И речь идет не только о ностальгии. Неудачная поездка в отпуск покажется вам приятнее по прошествии некоторого времени, потому что из памяти сотрутся раздражающие мелочи. Выход: Смотреть на милые сердцу события можно и через розовые очки, но не нужно забывать про эту маленькую уловку нашего разума. Самые счастливые воспоминания обычно не совсем достоверны.

4. Заблуждение «счастливой руки»

Победа притягивает еще больше побед — так утверждает наш разум, когда мы играем или наблюдаем за чьей-то игрой. Но на самом деле мнимая полоса везения — очередная ловушка, в которую мы угождаем. Если игрок сорвал куш, то это не означает, что фортуна ему благоволит и отменяет теорию вероятности. У «счастливой руки», по мнению ученых, не больше удачи, чем у обычной. Выход: Прежде чем пойти на риск, лучше умерить пыл и посмотреть на полосу удач холодным взглядом наблюдателя.

5. Эффект телескопа

Как давно вы окончили школу? А университет? Сколько времени вы работаете? Такие вопросы могут вызывать легкую путаницу. Бывает, мы с удивлением обнаруживаем, что времени прошло куда больше, чем нам казалось. Это эффект телескопа заставляет недавние события выглядеть более отдаленными, а давние — более близкими во времени. Например, новогодний праздник месяц спустя покажется давним событием, но через год или два можно удивиться, как быстро пролетело время. Ученые обнаружили, что с возрастом эффект телескопа усиливается и у человека 65 лет восприятие событий 5- и 50-летней давности примерно одинаковое. Выход: Чтобы не путаться во времени, иногда полезно хранить старые дневники и делать подписи к фотографиям, снятым много лет назад.

6. Ошибка планирования

Сиднейский оперный театр планировали построить за 4 года, но строительство вышло за рамки срока на целых 10 лет. Стоимость театра по плану была $ 7 млн, а в итоге перевалила за $ 100 млн. Это показательный пример того, что даже многомиллионные проекты страдают из-за ошибки планирования, которой подвержены их создатели. Мы склонны недооценивать время, необходимое, чтобы завершить дело, и в целом смотрим на будущие свершения чересчур оптимистично. Из-за ошибки планирования мозг не учитывает прошлый опыт, возможные трудности и искусственно приближает желаемый результат. Так и возникают проволочки с проектами, аврал перед сдачей отчетов и невыполненные обещания. Выход: Прежде чем дать обещание или взяться за новый проект, полезно обрисовать не только оптимистичный прогноз, но и пессимистичный. Реалистичный вариант обычно находится как раз посередине.

7. Синдром самозванца

При этом синдроме люди, добившись успеха, считают себя обманщиками. Им кажется, будто успех достался им случайно, незаслуженно, по ошибке или потому что окружающие еще не успели их раскусить. И вместо того чтобы радоваться достижениям и идти дальше, они испытывают тревогу и стопорятся на уже пройденном этапе. Синдрому самозванца подвержены многие публичные люди, в том числе и звезды, например Эмма Уотсон. Выход: Если вам знакомо чувство, будто вы не заслужили благ, которые имеете, то можно составить список из 30 любых вещей, которыми вы гордитесь. Список напомнит о пройденном пути и поможет признать собственную значимость.

8. Эффект Стрейзанд

Помните фразу «Не думай о белой обезьяне»? Попытка выгнать мысль из воображения делает ее лишь более навязчивой. Так, в 2003 году Барбра Стрейзанд попыталась удалить из общего доступа вот эту фотографию своего дома, которая утекла в сеть. В итоге снимок настолько растиражировали, что именем Стрейзанд назвали психологический эффект, из-за которого мы склонны проявлять больший интерес к тому, что находится под запретом. Распространяется эффект не только на информацию в сети, но и, к примеру, на пирожные, которые кажутся аппетитнее, если вы на диете. Выход: Если думать о белой обезьяне можно, то она перестает одолевать. Принятие мыслей и осознанный выбор действуют эффективнее запретов.

9. Эффект IKEA

Мы склонны завышать ценность вещей, которые сделали самостоятельно, независимо от их качества. Эксперимент показал, что люди, собравшие своими руками шкаф из IKEA, оценили его стоимость выше, чем испытуемые, которых просили оценить тот же шкаф в собранном виде. И дело не только в затраченных усилиях. Вспомните про отклонение в сторону целого: собранный шкаф дает приятное чувство завершенности, которое несколько затуманивает разум. Это одна из причин высоких цен на хендмейд. Выход: Ценить созданное своими руками важно и необходимо, но следует помнить, что для других людей ценность вещи может быть ниже, чем для ее создателя, и это нормально.

10. Эффект иллюзии правды

Информация покажется правдивой, если мы услышим ее несколько раз. Ложный факт о страусах, якобы прячущих голову в песок, именно так и обосновался в сознании многих. Повторение делает информацию настолько привычной и знакомой, что мозг тратит минимум ресурсов на ее обработку, а мы в итоге не сомневаемся в ее подлинности. Этим и пользуются маркетологи, которые, из раза в раз повторяя одни и те же рекламные слоганы, заставляют нас в них поверить. Выход: Банальная фраза «доверяй, но проверяй» поможет не оказаться обманутым и избежать лишних покупок.

11. Феномен справедливости

Вера в справедливый мир искажает взгляд на несчастья и успехи других. В эксперименте ученые заметили, что наблюдатели, которые смотрели, как испытуемого бьют током, быстро переключались от сочувствия к обвинению жертвы. Они приходили к мысли, что испытуемый действительно заслужил страдания. Почему? Потому что куда удобнее верить, будто каждый получает в жизни только то, что он заслуживает, чем осознавать, что никакой всемирной справедливости нет. Трагедии случаются не по вине их жертв. Выход: Но если мир устроен не так уж справедливо, то, значит, со мной может случиться все что угодно? Да. Вместо вопросов справедливости стоит сосредоточиться на уроках, которые можно вынести из ситуации.

12. Эффект прожектора

Бывало, что вы чувствовали себя в центре внимания, когда надевали новую вещь? А если выйти из дома с пятном на рубашке, то кажется, будто вся улица назовет вас неряхой. На самом деле люди склонны переоценивать внимание других к себе. Наши действия и внешний вид не так значимы для окружающих, как нам представляется. Разум угождает в ловушку под названием эффект прожектора. Выход: Не бояться быть собой и выражать свою индивидуальность. Прохожие не настолько проницательны, чтобы пытаться им угодить.

Автор этой статьи почти выиграл битву с эффектом № 6. А с какими ловушками научились справляться вы?