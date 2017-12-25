12 вещей в интернете, которых мы стыдимся, но все равно их делаем

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Активное развитие интернета и социальных сетей привело к тому, что в 2017 году в одном только фейсбуке насчитывается 2 млрд пользователей. При этом все чаще люди среднего и старшего возраста пользуются этой соцсетью и в целом осваивают интернет. Но среди пользователей встречаются люди, которые впервые попали в сеть больше 15 лет назад. И, конечно, им есть что вспомнить и из-за чего краснеть. Мы в AdMe.ru попытались собрать самые нелепые действия в интернете, за которые бывает стыдно как новичкам, так и опытным пользователям.

1. Однотипные фотографии

Иногда на нас что-то находит, и мы хотим со всем миром поделиться своими удачными снимками с фотосессии или из очередного отпуска. И появляется целый альбом, в котором за сотню фотографий, или же мы забиваем свой инстаграм множеством «девчачьих» фото. Через пару дней обычно осознаешь, что это как-то глупо. Но все равно иногда так и подмывает опубликовать селфи в зеркале.

2. Комментарии

Одновременно забавно и неловко читать свои комментарии к фотографиям или постам в социальных сетях, написанные несколько лет назад. Чего там только не увидишь: и замысловатые, популярные тогда словечки, и жаркие споры, и даже, возможно, попытки флирта. А если вы писали комментарии очень давно, то, возможно, увидите еще и кучу ошибок.

3. Детские фотографии

Иногда под влиянием ностальгии мы выкладываем свои забавные детские фото в сеть. А когда ностальгия «отпускает», нам бывает немного стыдно, что друзья увидели, какими смешными и нелепыми мы тогда были. Особенно если родители начинают писать под этими снимками умилительные комментарии.

4. Нелепые запросы

В 3 часа ночи в голову могут приходить самые странные мысли. И где нам искать ответы на сложные вопросы, как не в интернете. Но вроде бы полезная функция подсказки в поисковой строке, которая отражает наши последние или самые популярные запросы пользователей, в такой ситуации может сыграть не в нашу пользу: когда друг или возлюбленный решит что-то поискать, гугл может внезапно подсказать ему, где находится Хогвартс.

5. Таргетированная реклама

Еще одна беда глупых запросов заключается в том, что таргетированная реклама помнит все. Вчера вы искали тапочки в виде слоников или шерстяное нижнее болье, а сегодня реклама этих товаров встречается вам повсюду. К тому же ее видят все, кто пользуется одним с вами IP-адресом (к примеру, если у вас дома Wi-Fi).

6. Поиск ответов на очевидные вопросы

Порой мы начинаем сомневаться в очевидных вещах: как пишется какое-то очень простое слово и точно ли столица США — Вашингтон. И только когда находим ответ, понимаем, насколько нелепым был вопрос. Утешает лишь то, что это свойственно очень многим людям.

7. Глупые видео

Только не говорите, что вы так никогда не делали: просматриваете какие-то уморительные и чертовски глупые видео, а потом говорите друзьям, что они смотрят какую-то ерунду. Вот мы-то так не делаем!

8. Мониторим страницы наших бывших

Хотя бы раз каждый из нас заглядывал на страничку бывшего парня или девушки, чтобы посмотреть, что происходит в жизни у человека, с которым мы когда-то были вместе. Но стыдно становится, когда об этом случайно узнают друзья или наша новая вторая половинка.

9. Заходим на страницы новых пассий наших бывших

Это еще одна возможность, которую нам подарили социальные сети. Мы можем узнать, как выглядят, чем увлекаются и как проводят время новые пассии наших бывших. А стыдно становится, когда фото или страничка этого человека попадает к нам в раздел «возможные друзья» или «предложенное».

10. Гороскопы

Ученые во всем мире уже давно пришли к выводу, что астрология — это псевдонаука. Но многие из нас все еще иногда поддаются искушению и читают гороскопы, хотя на самом деле мы понимаем, что это глупости.

11. Очевидно фейковые новости

В большинстве случаев заголовки таких новостей пытаются привлечь внимание неприхотливого читателя ради трафика. Ссылки могут вести вообще на другой материал или на откровенно выдуманную новость. «Опубликованы снимки с НЛО», «Эти 3 продукта помогают сбросить 30 кг за 1 день» — знакомо, правда? И хотя мы понимаем, что материал явно «желтый», иногда все же не можем побороть себя и переходим по ссылке.

12. Переход на мошеннические сайты

Баннеры с надписями, что вы стали победителем просто потому, что посетили сайт. Или объявления, автор которых гарантирует сказочные деньги за 1 час работы в день. Мы понимаем, что это обман, но все равно иногда заходим, чтобы почитать, на каких доверчивых людей рассчитывают эти мошенники.

Самое интересное, что мы можем не только стыдиться своих поступков, но и испытывать «испанский стыд» — чувство неловкости за других. Вы сталкивались с таким чувством? За какие действия в интернете вам бывает стыдно?