12 фраз, которые родителям лучше забыть навсегда

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Многие недооценивают силу слова, а ведь одной неосторожной фразой можно изменить всю жизнь человека. Особенно это касается детей, которые все впитывают в себя, как губка. И ученые подтверждают, что грубое отношение в детстве пагубно сказывается на физическом и эмоциональном состоянии будущего взрослого человека. Из этой статьи вы узнаете, к каким последствиям может привести употребление самых распространенных родительских фраз.

AdMe.ru понимает, что прошлое изменить нельзя, но можно постараться не допускать ошибок предыдущего поколения.

1. «Все папе расскажу»

Что слышит ребенок: «Мы с папой — одна команда, и если я на тебя обиделась, то и он тоже». Последствия: Малыш думает, что если папа безоговорочно поддерживает маму, а его версию произошедшего никто и слушать не хочет, то это значит, что они оба настроены против него. Так зарождаются чувства одиночества и недоверия, которые с возрастом будут только усиливаться. Как лучше сделать: Дети, как правило, ведут себя лучше, когда папа дома, поскольку они считают его авторитетной фигурой. Но мамам проще довериться, поэтому важно показать ребенку, что вы владеете ситуацией и знаете, как с ней справиться. Если вам важно донести информацию до папы, поинтересуйтесь, готов ли ребенок сам ему все рассказать. Научите малыша признавать свои ошибки и делать это искренне.

2. «Твоего ничего нет, это мы все купили»

Что слышит ребенок: «Даже твой любимый медвежонок не принадлежит тебе, и в любой момент мы можем все забрать». Последствия: В маленького ребенка вселяют ужас мысли, что все, к чему он привык (комната, одежда, игрушки), — не его. Любимые вещи становятся главным предметом шантажа, и именно после таких фраз дети начинают понимать, что материальное в этом мире важнее всего остального. Как лучше сделать: Мелочи, которые кажутся взрослому человеку незначительными, очень важны для ребенка. Самый важный момент в воспитании — показать малышу, что его любят и никто не будет манипулировать его чувствами с помощью самого дорогого, что у него есть, даже если это просто плюшевый медведь.

3. «Ты меня в могилу сведешь»

Что слышит ребенок: «Если с родителями случится что-то плохое, то в этом будешь виноват ты». Последствия: Некоторые родители убеждены, что ребенок должен быть благодарен им за подаренную ему жизнь, поэтому любое возражение рассматривается как личное оскробление. Таким образом постепенно взращивается чувство неполноценности. Как лучше сделать: Для начала нужно понять, что ребенок — абсолютно отдельная личность, и главная цель родителей — воспитать хорошего человека, которого в какой-то момент нужно будет отпустить. Забудьте про фразы «Ты сводишь меня с ума», «Из-за тебя у меня болит голова», «Ты нас с отцом в могилу сведешь» и так далее. Вместо драматических спектаклей четко объясните суть ваших претензий к ребенку, если они действительно есть.

4. «Кто тебя такую замуж возьмет?»

Что слышит ребенок: «Ты никому не будешь нужна». Последствия: Подобные «предсказания» бабушек и мам вызывают боязнь будущего и разуверение в собственных силах: раз самые близкие говорят, что ничего не получится, то так и будет. Подобный подход не поможет ребенку добиться успеха в жизни, и он даже не поймет, что, по мнению родителей, с ним было не так. Как лучше сделать: Уделяйте больше внимания характеру ребенка, а не внешним атрибутам (которые сменятся еще много раз), не препятствуйте самовыражению. И самое важное — верьте в своего ребенка, даже если на данный момент его образ далек от того, который вам хотелось бы видеть.

5. «Я сам сделаю, ты еще маленький»

Что слышит ребенок: «Нет смысла стараться и пробовать, у тебя все равно ничего не получится» и «Тебе нельзя ничего доверить». Последствия: Такой «заботой» вы сводите на нет рвение ребенка и отнимаете у него шанс научиться чему-то новому. Когда малыш вырастет, он не сможет быть самостоятельным, и единственное, в чем он будет уверен, так это в том, что он неудачник. Как лучше сделать: Ребенку важно понимать, какую роль он играет в семье, и для здоровой самооценки необходимо, чтобы малыш мог заниматься тем, что у него хорошо получается. А для этого нужна практика, поэтому запаситесь терпением и придумайте задания, которые ребенок сможет выполнить самостоятельно. Если увидите, что у ребенка что-то не получается, не помогайте, а задайте наводящие вопросы, которые помогут ему справиться с заданием.

6. «Почему четверка, а не пятерка?»

Что слышит ребенок: «Ты не оправдываешь моих ожиданий. Если бы ты был хорошим, то обязательно получил бы пятерку». Последствия: Взрослые быстро забывают, каково это — быть детьми, и искренне верят, что проблем у них нет и поводов для беспокойства тоже. Но дети испытывают стресс по многим причинам, поэтому не надо усугублять ситуацию. Не заражайте собственное чадо «синдромом отличника», который в будущем может привести к трагедии. Как лучше сделать: Не забывайте интересоваться у ребенка, как прошел его день, и если вы заметили какие-то трудности, то направьте малыша в сторону их решения. А если вы видите, что ваш ребенок сдался, научите его видеть любую проблему в перспективе. Так можно уменьшить беспокойство, помочь обрести силу и желание попытаться решить задачу снова.

7. «Не хочешь по-хорошему?»

Что слышит ребенок: «Я сильнее, поэтому я всегда прав». Последствия: Запугивание быстро перестает работать, если вы не воплощаете угрозы в жизнь. А если дело дошло до рукоприкладства, не удивляйтесь, откуда у здорового с рождения ребенка в дальнейшем появляются проблемы со здоровьем: мигрень, артрит, боли в нижней части спины, астма, гипертония, хроническая усталость, депрессия и многое другое. В ходе исследований была найдена непосредственная связь между негативным опытом из раннего детства и физическим состоянием взрослого человека. Как лучше сделать: Доверительными отношениями и разговорами можно добиться гораздо большего, чем угрозами и ремнем.

8. «Меня не волнует, чего ты хочешь, а чего нет»

Что слышит ребенок: «Никому не интересны твои желания, как и ты сам». Последствия: Чем большее давление оказывается на ребенка, тем сильнее ему хочется сопротивляться. В будущем могут ждать две крайности: либо безвольный человек с полным отсутствием собственного мнения, либо бунтарь, который будет все делать назло, пусть даже во вред самому себе. Как лучше сделать: Всегда объясняйте ребенку свою позицию и почему вы хотите, чтобы было именно так. Компромисс с детьми вполне возможен, поэтому лучше выслушать друг друга и быть откровенным. Например, если ребенок хочет что-то дорогое, а у вас не хватает средств, то так и скажите: «Я знаю, что тебе очень хочется эту вещь, но пока мы не можем ее себе позволить. Зато можем купить вот это. Хочешь?»

9. «Не выдумывай»

Что слышит ребенок: «Мне нет дела до твоих проблем» и «Я тебе не верю». Последствия: Отрицая страхи ребенка, вы не решаете проблему. Любые эмоции (даже если они вызваны фантазиями) реальны, а подобными словами вы учите скрывать истинные чувства и переживания. Из таких детей вырастают замкнутые и черствые взрослые. Детские страхи нельзя игнорировать. Как лучше сказать: Разберитесь с самыми страшными монстрами вместе с малышом, дайте ему понять, что вы верите ему и всегда рядом. И перестаньте использовать частицу «не». Например, замените фразу «Не выдумывай, под кроватью никого нет» на «Давай вместе посмотрим, вот увидишь, там никого нет».

10. «Мне за тебя стыдно»

Что слышит ребенок: «Ты плохой». Последствия: Когда хочется указать ребенку на его недостаток, то нелишним будет вспомнить, что он копирует поведение родителей. И помните: как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому можно догадаться, каким вырастет ребенок, постоянно слышащий в свой адрес слова «ленивый», «невоспитанный», «грязнуля», «жадина» и так далее. Как лучше сказать: Демонстрируйте своим примером достойное поведение. Если вы здороваетесь с соседями, доносите обертки до урны и внимательны к окружающим, то и ребенок «унаследует» эти черты.

11. «Пока не поешь — никаких игр»

Что слышит ребенок: «Услуга за услугу». Последствия: Такая тактика работает до определенного момента, но совсем скоро ребенок начнет торговаться с вами: хорошо закончу четверть, если купите новый компьютер, погуляю с собакой за 2 часа за приставкой и так далее. Такая модель семьи искажает истинную мотивацию, по которой человек должен делать те или иные вещи. Как лучше сказать: Объяснять свою позицию и почему важно сделать то, о чем вы просите. Постарайтесь не покупать поведение своего ребенка: рано или поздно это выйдет из-под контроля.

12. «Замолчи!»

Что слышит ребенок: «Я тебя не люблю». Последствия: Каждое грубое слово вернется в будущем, только тогда обидно будет уже вам. Родители искренне удивляются грубости и пренебрежению со стороны собственных детей, хотя не помнят, как забывали относиться к ним с уважением в детстве. Как лучше сказать: Прежде чем приступить к диалогу с ребенком, разберитесь в себе: почему вас так раздражает типичное детское поведение? Возможно, проблема заключается в накопленных вами негативных переживаниях, и ребенок не должен становиться громоотводом.

А вы какие фразы запретили бы говорить родителям?